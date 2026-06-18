Определен окончательный состав ОП России из числа представителей НКО

Tекст: Валерия Городецкая

На конкурс поступило почти 250 заявок, из которых выбрали 17 новых общественных деятелей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Процедура проходила в строгом соответствии с законодательством.

Для обеспечения конкурса развернули центр приема документов, который работал без выходных 30 дней. Также был запущен специальный ресурс, разъясняющий особенности отбора для граждан. Участникам предоставлялась полная поддержка, включая консультации по законам и техническим вопросам.

В новом составе продолжат работу известные деятели, среди которых Екатерина Мизулина, Дмитрий Пучков и Александр Холодов. Впервые к Палате присоединились военкор Первого канала Марьяна Наумова, нутрициолог Ирина Писарева, председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский и другие эксперты.

В феврале президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

В апреле глава государства подписал указ об утверждении этих общественных деятелей.

Кандидаты получили 30 дней на предоставление письменного ответа о своем согласии.