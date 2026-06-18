Мурашко заявил о стабилизации состояния пострадавших при атаке ВСУ на автобус

Пострадавшим в результате атаки Вооруженных сил Украины на автобус в Брянской области оказана вся необходимая медицинская помощь, передает РИА «Новости».
Мурашко подчеркнул, что врачи сработали четко и оперативно.
«Медицинская помощь оказана в полном объеме. Это спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника. Полностью стабилизированы пациенты все», – заявил глава Минздрава журналистам.
Он также добавил, что система оказания помощи всем раненым продемонстрировала высокую слаженность.
Днем ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинский дрон самолетного типа атаковал автобус с детьми.
В транспортном средстве находилась детская футбольная команда из Гомеля, направлявшаяся на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили травмы различной степени тяжести.
Президент России Владимир Путин лично поручил Михаилу Мурашко взять под контроль оказание помощи пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме уточнили, что в салоне ехали воспитанники спортивной школы и студии танцев из белорусского города Речица.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава организовать помощь пострадавшим в Брянской области.
Совместная бригада российских и белорусских медиков успешно прооперировала тяжелораненого ребенка.
Бригады Федерального центра медицины катастроф эвакуируют шестерых пострадавших пациентов на лечение в Минск.