Путин рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта

Путин рассказал лидерам АСЕАН о ситуации на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, передает РИА «Новости». Глава государства принял участие в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала сообщил, что участники саммита проявили интерес к российской оценке происходящего.

«У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта... Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего», – отметил он.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит 17–19 июня. Накануне на полях мероприятия открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 стран и является одним из ведущих экономических объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что центр мирового развития уже давно переместился туда из Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Ушаков указал на ложные представления Европы об успехах Киева на поле боя.

Владимир Путин предложил участникам саммита Россия – АСЕАН обсудить любые интересующие вопросы.