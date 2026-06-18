МИД предупредил НАТО о разрушительном ответе на агрессию

Захарова: Россия даст разрушительный ответ на возможное нападение НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе брифинга она подчеркнула неотвратимость наказания для инициаторов подобных действий, передает ТАСС.

«В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», – сказала дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западным странам не помогут никакие оборонительные линии, средства или потенциал бригадных командующих. Захарова призвала зарубежных политиков осознать, к каким последствиям для Европы ведут их заявления и шаги.

В мае сенатор Григорий Карасин назвал призыв Литвы напасть на Калининград поводом для военной операции.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке НАТО к войне против России.

Ранее Захарова увидела в идее упреждающих ударов альянса попытку подрыва мирного урегулирования.