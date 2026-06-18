Путин заявил об устойчивом росте торговли между Россией и Таиландом

Tекст: Валерия Городецкая

«Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% – до 1,72 млрд долларов, а в январе–марте этого года вырос сразу на 26%», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

Глава государства отметил наличие значительного потенциала для взаимовыгодного сотрудничества в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере. Развитию этих направлений должна способствовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, работу которой планируется активизировать.

Ранее Кремль анонсировал двусторонние встречи Путина на саммите Россия – АСЕАН в Казани.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о достижении товарооборота с государствами Юго-Восточной Азии отметки в 21 млрд долларов.

Российский посол в Бангкоке рассказал о росте торговли с Таиландом вопреки западным санкциям.