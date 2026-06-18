Путин обсудил кибербезопасность с премьер-министром Сингапура в Казани

«Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу», – заявил российский лидер, передает ТАСС.
В повестку переговоров вошел широкий круг двусторонних тем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
Предыдущие переговоры на высшем уровне между Россией и Сингапуром прошли в 2018 году. В Кремле отмечали, что диалог по вопросам взаимного интереса продолжается, хотя интенсивность сотрудничества снизилась из-за санкций.
Ранее Путин анонсировал продолжение совместной работы со странами АСЕАН в цифровой сфере.
Российский лидер пообещал содействовать государствам ассоциации в поддержании мира в Юго-Восточной Азии.
Глава государства предложил нарастить экспорт отечественных удобрений и лекарственных препаратов азиатским партнерам.