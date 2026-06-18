Захарова заявила о надеждах на возобновление проектов на Каспии

Захарова: Россия ждет возобновления пятисторонних проектов на Каспии

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время, после подписания сторонами конфликта достигнутых договоренностей, прикаспийские государства – в частности Иран, Казахстан, Туркмения, Россия и Азербайджан – смогут возобновить реализацию на Каспии ранее намеченных совместных шагов в пятистороннем формате в целях дальнейшего укрепления сотрудничества, включая и меры по обеспечению комплексной безопасности региона», – сказала представитель дипведомства, передает ТАСС.

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