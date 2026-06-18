Кипр выдал России бизнесмена за неуплату налогов на 2,6 млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россиянин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,6 млрд рублей, экстрадирован в Россию с Кипра, передает ТАСС. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об успешном завершении процедуры выдачи.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере», – сказала представитель ведомства.

По данным следствия, с 2015 по 2019 год мужчина руководил двумя коммерческими предприятиями. Он предоставлял в налоговые органы недостоверные декларации о договорах подряда с подконтрольными организациями. Фиктивные документы свидетельствовали о якобы проведенных строительно-монтажных работах и поставках стройматериалов.

После возбуждения уголовного дела фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Благодаря сотрудничеству российских правоохранителей с зарубежными коллегами по каналам Интерпола его удалось задержать на Кипре. 18 июня в аэропорту Ларнаки мужчину передали российским полицейским для доставки в Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гендиректора компании «Экологистика» Рустама Кочесокова из-за неуплаты налогов на сумму более 500 млн рублей.

В мае МИД России предупредил граждан о риске задержания за рубежом и возможной экстрадиции в США из третьих стран.