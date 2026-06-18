МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде

Tекст: Денис Тельманов

Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

«Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.