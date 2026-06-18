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    18 июня 2026, 20:46 • Новости дня

    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь

    Сомнолог Бузунов раскрыл секреты легкого пробуждения по утрам

    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь
    @ Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если человек тяжело просыпается по утрам, это не значит, что он ленив или немотивирован. Такие симптомы свидетельствуют о неправильно выбранном режиме сна под хронотип человека, рассказал газете ВЗГЛЯД врач сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он объяснил, почему надо вставать сразу после первого сигнала будильника и что бодрит по утрам эффективнее, чем кофе.

    «Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация – человек просто не высыпается. Если организму нужно восемь часов сна, а он регулярно получает шесть–семь, утренний подъем будет восприниматься как насилие над собой независимо от силы воли и мелодии будильника», – говорит Бузунов.

    Вторая по распространенности причина, продолжает врач, это конфликт с хронотипом. Например, выраженная «сова» может спать достаточное количество часов, но если такому человеку приходится вставать в шесть утра, организм все еще находится в своей биологической ночи.

    А инерция сна – это состояние заторможенности после пробуждения. Особенно выраженной она бывает, если будильник прозвенел во время глубокого сна. В такие моменты человеку может казаться, что он не способен думать, однако уже через 20–30 минут самочувствие обычно заметно улучшается. Поэтому тяжелое пробуждение не всегда связано с ленью или отсутствием мотивации – зачастую это признак того, что режим сна не соответствует потребностям организма.

    «У разных людей сильно отличается и чувствительность к шуму во время сна. На нее влияют особенности нервной системы, уровень стресса, возраст и текущее состояние человека. Интересно, что дело не всегда в громкости звука. Иногда человек спокойно спит под шум проезжающих машин, но не может уснуть из-за капающего крана. Наш мозг особенно чувствителен к нерегулярным и непредсказуемым звукам. Именно поэтому отдельные капли, лай собаки или периодические уведомления могут раздражать сильнее, чем ровный фоновый шум», – делится сомнолог.

    Кроме того, подчеркивает он, при тревоге, хроническом стрессе и бессоннице мозг часто остается в состоянии повышенной настороженности даже ночью. В связи с этим сон становится более поверхностным, и человек начинает реагировать на раздражители, которые раньше просто не замечал.

    По словам специалиста, главный секрет легкого пробуждения – не в будильнике, а в предыдущем дне. Чем лучше человек высыпается в целом и чем стабильнее его режим, тем легче ему вставать утром.

    Среди наиболее действенных и при этом простых рекомендаций врач называет соблюдение стабильного времени подъема – даже по выходным дням. По его словам, четкий режим не только дисциплинирует, но и снижает нагрузку на организм. Когда человек придерживается привычного распорядка, организму проще адаптироваться к ежедневным задачам и понимать, какие процессы следуют друг за другом, что помогает уменьшить уровень стресса.

    Не менее важно уделять сну необходимое количество времени, отмечает специалист. При этом оптимальная продолжительность отдыха индивидуальна и зависит от особенностей организма. Эксперт также советует не переносить будильник несколько раз подряд на 5–10 минут, поскольку это лишь затрудняет окончательное пробуждение. После подъема полезно сразу открыть шторы, включить яркий свет или выйти на улицу.

    «Свет подавляет выработку мелатонина и помогает организму быстрее понять, что день начался. Он является главным сигналом для биологических часов и помогает мозгу быстрее переключиться в режим бодрствования. Поэтому утренний солнечный свет зачастую действует эффективнее дополнительной чашки кофе. И конечно, важно избегать очень поздних отходов ко сну», – объясняет Бузунов.

    Специалист подчеркивает, что для полноценного пробуждения недостаточно просто открыть глаза и подняться с постели. Мозгу необходимо время, чтобы переключиться из состояния сна в режим активной деятельности. Обычно на это уходит от нескольких минут до получаса, а при хроническом недосыпе процесс может затянуться еще дольше.

    «Второй инструмент – физическая активность. Не обязательно устраивать тренировку. Достаточно короткой зарядки, прогулки, нескольких минут активного движения. Это улучшает кровообращение и ускоряет переход к бодрствованию. Третий фактор – завтрак и умеренное потребление кофеина. Кофе может быть полезен, но не стоит рассчитывать только на него. Если человек хронически недосыпает, кофе временно маскирует проблему, а не решает ее», – заключил врач.

    Ранее психолог Светлана Рассмехина рассказала, что для успешной сдачи экзамена детям требуется полноценный отдых, соблюдение правильного питания и достаточное количество физических нагрузок для снятия тревожности. По ее словам, на период экзаменов у школьников должно быть девять часов сна каждый день.

    17 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости

    New Scientist: Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет

    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Активная социальная жизнь и увеличенное число особых нейронов помогают некоторым людям старше 80 лет сохранять ясный ум на уровне 50-летних, отметили ученые.

    Феномен сохранения острого ума в преклонном возрасте активно изучает невролог Эмили Рогальски, передает New Scientist.

    Врач исследует пациентов старше 80 лет, чья память работает так же хорошо, как у людей на 30 лет моложе. «Почти каждый человек может вспомнить хотя бы одного знакомого, которому ни за что не дашь 90 лет», – отмечает Рогальски.

    Специалисты выяснили, что у таких людей участки мозга, отвечающие за память, имеют больший размер. Кроме того, в их коре находится в четыре или пять раз больше особых нейронов фон Экономо. При этом генетически эти пациенты не отличаются от обычных людей и могут иметь физические признаки болезни Альцгеймера без самих симптомов.

    Главной объединяющей чертой обладателей исключительной памяти оказалась вовсе не диета или физические упражнения, а активная социальная жизнь.

    Пожилые люди постоянно ищут общения с младшими поколениями, чтобы избежать одиночества. Ученые подчеркивают, что мозгу необходимо постоянно решать новые задачи и выходить из привычной зоны комфорта.

    Еще одной важной особенностью является высокая психологическая устойчивость и способность стойко справляться с жизненными трудностями. Многие из участников исследования пережили тяжелые трагедии, но смогли найти в себе силы жить дальше. Эксперты советуют чаще звонить друзьям и беречь связи, так как это напрямую защищает здоровье мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геронтолог Ольга Ткачева назвала высокую общительность отличительной чертой «суперэйджеров».

    Японские ученые призвали комплексно контролировать все факторы риска для эффективной профилактики старческого слабоумия.

    Интеллектуальные занятия снижают вероятность развития болезни Альцгеймера на 40%.

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    17 июня 2026, 10:03 • Новости дня
    Ученые обнаружили новый вид шагающей акулы

    New Scientist: На берегах Папуа-Новой Гвинеи открыли новый вид шагающей акулы

    Ученые обнаружили новый вид шагающей акулы
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи идентифицировали десятый вид акул, способных передвигаться по суше с помощью грудных плавников, он обитает у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

    Новый вид акулы, способный передвигаться по рифам с помощью грудных плавников, был обнаружен в Папуа-Новой Гвинее, сообщает New Scientist.

    Местные жители давно знали об этой необычной рыбе, называя ее «собачьей» или «ленивой» акулой. Акулы рода Hemiscyllium обитают исключительно в водах Австралии и Новой Гвинеи.

    Новый вид получил название Hemiscyllium dudgeonae в честь Кристин Даджон из Университета Солнечного Побережья в Австралии. Она впервые встретила эту рыбу в марте 2025 года на мелководье в заливе Милн.

    «Поскольку было очень поздно, и я находилась в воде уже долгое время, я немного устала. А потом я просто увидела одну плывущую по дну», – рассказала исследовательница.

    Коллега Даджон, Джесс Блейкуэй, отметила уникальный окрас найденной особи, который напоминает шрифт Брайля или азбуку Морзе. В течение нескольких дней ученые поймали еще 11 акул для проведения ДНК-тестов, подтвердивших открытие нового вида. Эксперты предупреждают, что из-за ограниченного ареала обитания и разрушения экосистем этот вид может находиться под угрозой исчезновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года на острове Новая Гвинея исследователи нашли два вида редких сумчатых животных.В

    апреле австралийские ученые выявили уникальную ящерицу кунгака в западной части штата Новый Южный Уэльс. В том же месяце на побережье курильского острова Кунашир спасатели вернули в океан краснокнижного большехвостого ската.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Японские ученые назвали главную ошибку в профилактике деменции

    Для профилактики деменции важно контролировать все факторы риска

    Tекст: Катерина Туманова

    Для эффективного предотвращения старческого слабоумия необходимо контролировать все факторы риска одновременно, а не концентрироваться на одном показателе, рассказал профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия.

    Главная ошибка при профилактике деменции у людей старше 60 лет заключается в поиске единственного фактора риска вместо комплексного контроля за здоровьем.

    «Важно не выделять какой-то один фактор – давление, диабет, курение, физическую активность или вес, – а управлять ими комплексно», – заявил эксперт РИА «Новости».

    Японские ученые проанализировали данные более 9 тыс. жителей страны старше 65 лет. Они оценивали влияние генетики в сочетании с такими факторами, как гипертония, диабет, курение и малоподвижный образ жизни.

    Профессор отметил, что людям из группы риска необходимо как можно раньше изменить свои привычки. Пересмотр образа жизни, а также раннее лечение гипертонии и диабета способствуют профилактике не только деменции, но и инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости. В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера. Доктор Ткачева раскрыла секрет долголетия и защиты от преждевременной смерти.

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    17 июня 2026, 03:31 • Новости дня
    В Африке текущую вспышку Эболы назвали самой масштабной в истории

    Tекст: Катерина Туманова

    Распространение опасного вируса в Демократической Республике Конго грозит обернуться крупнейшей эпидемией из-за десятков тысяч неотслеженных контактов заразившихся пациентов, сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

    Текущая эпидемиологическая ситуация в Демократической Республике Конго вызывает серьезные опасения, сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Специалисты отмечают, что на данный момент остаются неизвестными перемещения десятков тысяч людей, которые контактировали с инфицированными.

    «Если мы в ближайшее время не остановим вспышку, ситуация будет хуже, чем в Западной Африке и Восточной ДРК», – приводит CNN слова гендиректора ведомства Жан Касея в ходе виртуальной встречи африканских лидеров в Бурунди.

    Глава организации говорил о трагических событиях 2014-2016 годов. Тогда эпидемия охватила Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне, унеся жизни более 11 тыс. человек. Кроме того, он упомянул менее смертоносную вспышку инфекции на конголезской территории в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДР Конго к середине июня от лихорадки Эбола погибли 192 человека. FT назвала возвращение Эболы репетицией будущей пандемии. Академик Онищенко перечислил первые симптомы лихорадки Эбола.



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    16 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    В Минздраве предложили расширить перечень стратегически значимых лекарств

    Комиссия Минздрава одобрила 149 препаратов для включения в перечень СЗЛС

    Tекст: Антон Антонов

    Комиссия Минздрава России рекомендовала включить 149 препаратов в перечень стратегически значимых лекарственных средств, следует из ведомственного документа.

    Документ предполагает распределение медикаментов по нескольким разделам. В первую часть списка планируется добавить 39 наименований. Среди них значатся альбумин человека, иммуноглобулины против клещевого энцефалита и столбняка, лоразепам, фенобарбитал, а также жировые эмульсии для парентерального питания.

    Во второй раздел рекомендовано внести ацикловир, лидокаин, тетрациклин, хлоргексидин и вакцину для лечения рака мочевого пузыря, передает РИА «Новости».

    Уделено внимание и противоопухолевым средствам: перечень могут пополнить акситиниб, азацитидин, висмодегиб и другие препараты. Кроме того, одобрены лекарства для терапии муковисцидоза, спинальной мышечной атрофии и сахарного диабета.

    При этом 45 препаратов из 194 рассмотренных комиссия отклонила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Министерство здравоохранения включило в реестр стратегически значимых лекарственных средств более 200 наименований.

    Позже глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал появление на российском рынке свыше 500 новых медикаментов.

    До этого президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на жизненно важные препараты.

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    17 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    Эксперимент на установке СКИФ запланировали на август

    Эксперимент на установке СКИФ запланирован на август

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исследования на российской научной установке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирском наукограде решили начать в конце лета после завершения финальной стадии подготовки, сообщил директор Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Павел Логачев.

    «Ставим для себя задачу в августе провести первый эксперимент с синхротронным излучением», – заявил руководитель научного центра, передает РИА «Новости».

    Его слова привели в пресс-центре аппарата полпреда президента России в СФО Анатолия Серышева.

    Сам Серышев отметил крайне сжатые сроки реализации беспрецедентного для современной России проекта. Он призвал подрядчиков и ответственные ведомства к максимально эффективному взаимодействию для достижения итогового результата.

    В начале июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял об отсутствии предпосылок для переноса сроков ввода установки СКИФ. Ученые решили посвятить первый эксперимент на синхротроне созданию новых химических катализаторов.

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    17 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Скворцова назвала главное преимущество российской вакцины от рака

    Скворцова заявила о раннем применении вакцины при колоректальном раке

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественный препарат для терапии колоректального рака возможно будет использовать на начальных этапах лечения при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

    «Если говорить про «Онкорну», то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях», – рассказала она РИА «Новости».

    Разрешение на клиническое применение персонализированной неоантигенной вакцины ведомство получило в апреле. Препарат показан взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком.

    Медикамент предназначен для больных, прошедших две или более линии системной противоопухолевой терапии. Также его применяют при высокой частоте мутаций в комбинации с ингибиторами контрольных точек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый больной успешно перенес три процедуры введения отечественного препарата «Онкопепт». Скворцова сообщала, что российская вакцина от рака доказала эффективность. В России запустили специальный портал для включения пациентов в регистр на получение персонифицированной вакцины от рака кишечника.



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    17 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    В Минздраве решили изменить стандарт лечения шизофрении

    Tекст: Катерина Туманова

    Минздрав намерен обновить подходы к терапии пациентов с шизофренией, добавив проверки на запрещенные вещества и скорректировав медикаментозный курс, что следует из проекта приказа ведомства.

    Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который вносит существенные изменения в действующий с 2022 года стандарт оказания медицинской помощи при шизофрении. В частности, для госпитализированных больных планируется ввести возможность назначения дополнительных исследований на наличие наркотических средств в организме, передает ТАСС.

    Помимо этого, новый регламент предполагает расширение перечня анализов. Пациентам смогут проводить тестирование на гепатиты В и С, бледную трепонему, а также на вирусы иммунодефицита человека первого и второго типов. В программу лечения включены процедуры очистки крови от токсинов – плазмаферез и гемосорбция.

    Изменения коснутся и немедикаментозных методов: из стандарта исключат групповую терапию с участием родственников больного. Существенной корректировке подвергнется список назначаемых препаратов.

    В схему лечения добавят современные лекарственные средства брекспипразол и тетрабеназин, при этом алпразолам будет полностью исключен из перечня доступных медикаментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые в 2025 году установили новый фактор развития шизофрении. Минобороны в марте предложило уточнить список запрещающих контракт психрасстройств. Ученые заявили о двукратном росте числа психических расстройств в мире за 30 лет.

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    17 июня 2026, 19:29 • Новости дня
    Премьер Дагестана раскритиковал Минздрав за очереди к врачам с трех часов утра

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании правительства Дагестана председатель кабинета министров Магомед Рамазанов жестко оценил деятельность регионального Министерства здравоохранения. Поводом для критики стали многочисленные жалобы граждан, сбои в организации медицинской помощи и нерешенные вопросы, связанные с обеспечением пациентов необходимыми препаратами.

    Одной из ключевых тем обсуждения стала работа системы электронной записи к врачам. Обращаясь к временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Ярославу Глазову, глава правительства указал на проблемы в медицинских учреждениях республики, сообщает РИА «Дагестан».

    По словам Рамазанова, из-за неработающей системы электронной записи в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях пациенты вынуждены занимать очередь в 3–4 утра.  «Это абсолютно неприемлемо. Почему вы уже два года руководите министерством, а меры не принимаются?», – задал Рамазанов вопрос врио руководителя Минздрава.

    Во время заседания также обсуждались условия пребывания пациентов в детской многопрофильной больнице. Участники совещания сообщили о неудовлетворительном состоянии ряда отделений и других проблемах, влияющих на качество медицинской помощи.

    Отдельное внимание было уделено лекарственному обеспечению. В правительстве заявили о дефиците жизненно важных медикаментов, в том числе о задержках с поставками инсулина для пациентов, нуждающихся в постоянной терапии.

    Кроме того, были озвучены обращения граждан, связанные с коррупционными проявлениями в отдельных медицинских учреждениях. По словам заявителей, получение качественной помощи в некоторых случаях сопровождается ожиданием неофициальных денежных вознаграждений.

    Врио министра здравоохранения охарактеризовал ситуацию в отрасли как находящуюся под контролем. Однако премьер-министр республики не согласился с такой оценкой. По его мнению, большое количество жалоб со стороны жителей свидетельствует о наличии проблем, требующих незамедлительного решения.

    В мае глава региона Федор Щукин утвердил Магомеда Рамазанова в должности председателя правительства Дагестана.

    В апреле суд отправил в СИЗО брата врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова по делу о хищении бюджетных средств. Осенью прошлого года Росздравнадзор начал проверку из-за перебоев с поставками лекарств для пациентов в республике.

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    16 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    ВОЗ заявила о прекращении распространения хантавируса в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    В мире не зарегистрировано новых случаев заражения хантавирусом почти три недели, а число летальных исходов остается не увеличивается более месяца, написал в соцсети Х глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Обновленная информация о хантавирусе: число случаев, о которых было сообщено в ВОЗ, по-прежнему составляет 13. В течение почти трех недель не поступало сообщений о новых случаях.  Число умерших остается на прежнем уровне, при этом более месяца не поступало сообщений о новых смертельных случаях», – написал он в соцсети Х, сделав репост записи на страницу ВОЗ.

    Гебрейесус резюмировал, что общая ситуация остается стабильной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заболевших хантавирусом на лайнере MV Hondius достигло 13 человек, это все, известные ВОЗ, случаи заболевания. Инфекционист предупредила об угрозе передачи хантавируса между людьми. Онищенко назвал главных переносчиков хантавируса в России.



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    17 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    Российские ученые создали алгоритм для выявления депрессии по ЭЭГ и генетике

    В Сибири разработали диагностирующую депрессию с точностью 93% нейросеть

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты впервые в мире научили искусственный интеллект распознавать раннюю стадию депрессии с точностью 93%, объединив показатели мозговой активности и генетические маркеры.

    Разработка сибирских ученых станет надежной основой для автоматизированной диагностики расстройств, передает ТАСС.

    Впервые специалистам удалось успешно объединить показатели электроэнцефалографии и генетические маркеры в одном алгоритме.

    «Ученый Томского государственного университета Неда Фироз совместно с коллегой из Новосибирского государственного университета Александром Савостьяновым предложила новый метод диагностики ранней стадии депрессии на основе графовых нейронных сетей (GNN)», – сказано в официальном сообщении Минобрнауки РФ.

    Как пояснила Неда Фироз, обычно данные мозговой активности и анализы крови оцениваются врачами по отдельности. Новая модель, названная мультимодальным сверточным трансформером, мгновенно интегрирует эти показатели в единую систему. Искусственный интеллект замечает сложнейшие сочетания признаков, выступая объективным помощником для лечащего врача.

    Для обучения алгоритма специалисты использовали открытую базу данных 383 человек, из которых 34 страдали недугом, а 349 были совершенно здоровы. В 93% случаев компьютер верно отличал патологию от нормы.

    Результаты успешного исследования уже опубликованы в научном журнале «Безопасность информационных технологий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественная медицинская платформа на базе искусственного интеллекта OneCell помогла врачам поставить более 2 млн диагнозов.

    Специалисты Сеченовского университета разработали нейросеть для выявления болезни Паркинсона по данным электроэнцефалографии.

    Ученые из БФУ имени Канта создали математический подход для диагностики клинической депрессии.

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    18 июня 2026, 03:31 • Новости дня
    Ученые из Оксфорда объяснили преимущества хранения шоколада в холодильнике

    В Оксфорде объяснили необходимость хранения шоколада в холодильнике

    Tекст: Катерина Туманова

    Хранение шоколада в холодильнике улучшает его вкусовые качества и текстуру, замедляя процесс таяния во рту и делая хруст более выразительным, заявили ученые из Оксфордского унверситета.

    Профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета Чарльз Спенс пришел к выводу, что шоколад становится вкуснее, если держать его в холодильнике. По словам специалиста, охлаждение продукта положительно сказывается не только на вкусе, но и на его текстуре.

    «Нам нравится еда, когда она издает какой-нибудь звук. Одно из преимуществ хранения шоколада в холодильнике заключается в том, что при разламывании холодной плитки он хрустит ярче», – пояснил ученый Daily Mail.

    Профессор отметил, что холодный шоколад дольше тает во рту, что позволяет продлить удовольствие от десерта. Кроме того, низкие температуры помогают сбалансировать вкус, приглушая излишнюю горечь или сладость и подчеркивая кремовую текстуру.

    Психологический фактор также играет важную роль: доставая продукт из холодильника, человек подсознательно воспринимает его как свежий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия замкнула десятку мировых экспортеров шоколада. Эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой. Терапевт Садикова объяснила, о чем говорит неуемная тяга к сладкому.

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    18 июня 2026, 06:02 • Новости дня
    Новосибирские ученые разработали новый метод лечения травм коленного сустава

    Ученые ННИИТО разработали новый метод лечения коленного сустава

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (ННИИТО) создали одноэтапный способ восстановления крестообразной связки колена, рассказал травматолог-ортопед института, кандидат медицинских наук Антон Гофер.

    Гофер пояснил, что ранее при повторных разрывах пересаженной ткани требовалось две операции из-за расширения костных каналов, теперь это удалось изменить.

    «Мы разработали способ, который позволяет выполнить восстановление костных дефектов и повторную реконструкцию передней крестообразной связки за одну операцию. Во время вмешательства используются собственная костная ткань пациента и костный трансплантат для восстановления расширенных каналов, после чего сразу выполняется реконструкция новой связки в правильном анатомическом положении. То есть вместо двух операций пациенту в ряде случаев достаточно одной», – сказал Гофер ТАСС.

    Врач добавил, что новый метод исключает длительное ожидание между этапами лечения. Это снижает число хирургических вмешательств и помогает быстрее вернуть стабильность сустава. Пациенты получают возможность в короткие сроки вернуться к привычной жизни и спорту.

    Согласно патенту, разработка успешно применена на двух людях, перенесших первые операции пять-семь лет назад. Во время процедуры хирурги очистили старые каналы, восполнили объем кости трансплантатами и закрепили новую связку из сухожилия пациента. Через год после вмешательства у обоих пациентов исчезли боли, а тесты подтвердили нормальную работу колена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи назвали опасные для женщин последствия падения на копчик на льду. Врачи дали рекомендации по защите спины во время работы в огороде.

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    18 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Археологи раскопали загадочного деревянного предка Стоунхенджа

    На Солсберийской равнине в Британии обнаружили деревянный прототип Стоунхенджа

    Tекст: Мария Иванова

    В пяти километрах от знаменитого мегалита ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов, возведенное за пять столетий до появления каменного Стоунхенджа.

    Британские археологи обнаружили древний прототип Стоунхенджа, передает РИА «Новости».

    Находка располагается примерно в пяти километрах от всемирно известного памятника и, по оценкам специалистов, превосходит его по возрасту на пять веков.

    «Всего в трех милях от знаменитого памятника было найдено сооружение возрастом 5 тысяч лет, которое, возможно, послужило ранним «прототипом» Стоунхенджа», – сообщает телеканал Sky News. Команда исследователей под руководством Фила Хардинга установила, что конструкция состояла из двух деревянных столбов, удаленных друг от друга на 120 метров.

    Столбы были ориентированы таким образом, чтобы солнце находилось строго между ними в периоды летнего и зимнего солнцестояний. Ученые предполагают, что это место играло ключевую роль в религиозных ритуалах древности.

    Первые раскопки на этом участке проходили с 2015 по 2017 год при содействии министерства обороны Британии, планировавшего расширение территории гарнизона. В ходе работ археологи также нашли глиняную посуду, кости животных, обработанные кремни и древесный уголь, что свидетельствует о проведении здесь массовых собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шотландии исследователи обнаружили древний череп со следами извлечения мозга.

    Ранее ДНК-исследование раскрыло источник заселения Британии в бронзовом веке.

    В прошлом году археологи в Испании нашли древнейшую стрелу в ребре скелета.

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    18 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    New Scientist: Младенцы оказались способны мыслить еще до рождения

    Tекст: Мария Иванова

    Функциональная организация мозга у плода на 61% совпадает с показателями взрослого человека, что закладывает биологическую основу для возникновения первичных элементов сознания, выяснили ученые.

    К моменту рождения мозг ребенка обладает необходимой архитектурой для формирования мыслей, пишет New Scientist.

    За девять месяцев развития из крошечной нервной трубки образуется около 100 млрд нейронов. Между ними возникают 100 трлн связей, обеспечивающих работу центральной нервной системы.

    «Они формируются разумным образом, чтобы сделать систему более эффективной», – заявила нейробиолог из Нью-Йоркского университета Морайя Томасон. Функциональная организация связей у плода на 61% совпадает с мозгом взрослого человека. Однако эволюция специально оставляет орган незавершенным для адаптации к внешней среде.

    Само появление на свет становится колоссальным стрессом для организма из-за резкой смены температуры и появления гравитации. В ответ нервная система активно покрывает волокна миелином, закрепляя важнейшие нейронные сети. Впоследствии это позволяет развивать когнитивные навыки, включая распознавание эмоций.

    Философ Тимоти Бэйн полагает, что зачатки сознания присутствуют у детей еще до рождения. При этом полноценное осознание реальности приходит только после столкновения с внешним миром. По мнению специалистов, самой первой мыслью младенца в утробе может быть осознание присутствия матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появление парных глаз у древних животных стимулировало рост нервной системы

    Австралийские ученые выявили пик умственной деятельности мозга в возрасте от 55 до 60 лет.

    Исследователи Саратовского университета разработали новый искусственный нейрон для изучения мозга.

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