Россиянам рассказали о способе сэкономить 48% на летней коммуналке

Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию

Политолог Лукьянов: Пашинян решил пойти ва-банк и обострить ситуацию в Армении

Tекст: Анастасия Куликова

«Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» по итогам парламентских выборов получила достаточно серьезную поддержку. То, какими способами удалось этого достичь, уже не так важно – главное, что результат есть», – отметил Федор Лукьянов, редактор журнала «Россия в глобальной политике».

По мнению собеседника, угрозы премьера Армении разгромить оппозиционные политические силы – это попытка «воспользоваться тем импульсом, который дали выборы». «Я думаю, Пашинян, понимая, что реальная оппозиция существует, особенно в лице партии Самвела Карапетяна «Сильная Армения», намерен не ждать каких-то действий от оппонентов, а пойти ва-банк и обострить ситуацию», – уточнил аналитик.

Он усомнился, что речь пойдет о массовых репрессиях. «Скорее, в заявление политика заложен больше психологический эффект. Он фактически говорит: «Ну давайте! Слабо? Если да, то сидите и молчите», – рассуждает Лукьянов. – Пашиняну нужно отдать должное: он оказался с чутьем. И, повторю, сейчас глава правительства пытается тот ветерок, который задул в его паруса, использовать по максимуму».

На этом фоне политолог обратил внимание и на действия оппозиции. По его оценкам, призыв Карапетяна к оппозиционным партиям объединиться оправдан. «Раз они оказались в пиковой ситуации, то дробить силы бессмысленно. Но вопрос – даст ли это что-то? Я в этом совершенно не убежден. Если судить по многолетнему опыту, армянская оппозиция обладает очень ограниченной способностью к консолидации. То есть в совокупности их довольно много, но объединиться – в силу амбиций отдельных лидеров и других причин – у них никогда это не получалось», – заключил собеседник.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. Он призвал тех граждан, кто не согласен с этой линией, «совершить революцию и сменить правительство».

«Оппозиция не призывает выходить на улицы – я призываю. Я говорю: разгромлю лично, разгромлю адресно всеми возможными средствами. Кто из граждан Армении не согласен – выходите на улицы с сегодняшнего дня, делайте революцию», – сказал политик. Пашинян также призвал выйти на улицы тех, кто утверждает, что власти сфальсифицировали парламентские выборы.

«Те, кто говорит, что голоса сфальсифицированы, выходите на площадь. Тогда на площадь выйдут те, чьи голоса вы сфальсифицировали вашими шпионскими сетями и взятками. И я поведу этих людей за собой, и тогда вы увидите, что такое не «бархатная» революция любви и справедливости, а настоящая революция», – заявил армянский премьер.

Согласно окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов и получила 64 мандата из 105. За «Сильную Армению» проголосовали 23,27% избирателей (29 мандатов), за блок «Армения» – 9,92% (12 мандатов). Фракция «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство.

На этом фоне лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян призвал другие оппозиционные партии объединиться. По его мнению, перед выборами оппозиция допустила ряд ошибок. «Со многими оппозиционными силами мы не смогли договориться. Поэтому очень важна для нашей страны и народа эта консолидация», – отметил политик. Карапетян также предложил оппозиционным силам создать координационный совет для формирования поствыборной коалиции.

Отметим, Карапетян с января 2026 года находится под домашним арестом. Изначально бизнесмен был задержан летом 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти и до изменения меры пресечения содержался в учреждении Службы национальной безопасности. Кроме того, в закавказской республике усилилось давление и на других представителей оппозиции.

Так, центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента Роберта Кочаряна. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

Уголовное преследование ведется и в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему также запрещено покидать территорию Армении.