В Тбилиси потребовали от евродепутата объяснить призыв воевать для вступления в ЕС

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Юкнявичене должна объясниться, что значат ее слова о необходимости следовать правилам войны для членства в Евросоюзе», – сказал он.

По его словам, «подобная позиция евродепутата оскорбительна для самого ЕС как для института, так как ставит под вопрос доверие к этому объединению и репутацию».

Леван Мачавариани в этой связи напомнил о словах бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается.

«Это при том, что Украине обещали вступление в НАТО в ускоренном порядке, что и стало одной из причин начала конфронтации», – сказал он.

Накануне Юкнявичене распространила обращение к грузинскому народу, в котором открыто признала, что «если бы не начало военных действий в 2022 году, никто и не говорил о расширении ЕС, а окно возможностей открылось благодаря украинцам».