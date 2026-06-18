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    Чем российские спутники для СВО лучше «Старлинка»
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    Фон дер Ляйен начала регулярно носить пиджаки цвета хаки
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    Захарова заявила о жестком ответе на новые санкции Евросоюза
    Литва предложила Китаю восстановить разорванные дипломатические отношения
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    18 июня 2026, 16:37 • Новости дня

    НАТО засекретило от Москвы планы по европейскому контингенту

    НАТО засекретило от Москвы планы по европейскому контингенту
    @ Olivier Hoslet/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Североатлантического альянса решило засекретить детали изменения стратегии присутствия войск в Европе после сокращения американского контингента.

    Генеральный секретарь блока Марк Рютте объяснил утаивание сведений опасениями за осведомленность Москвы, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего, я уверен, что не могу вдаваться в подробности того, что именно входит в модель вооруженных сил НАТО... Мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее», – подчеркнул глава организации.

    Ранее руководитель объединения отмечал рост европейских оборонных расходов. Политик пояснил, что увеличение бюджетов произошло благодаря давлению Вашингтона и сигналам о снижении роли американской стороны в защите континента при гипотетическом конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса подтвердил начало оперативного вывода части американских войск с территории европейских государств.

    В прошлом году Марк Рютте отрицал планы по снижению численности контингента США в Европе.

    В конце прошлого года руководитель альянса призвал союзников срочно увеличить расходы на оборону из-за российской угрозы.

    17 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

    Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил

    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Сильная Армения» и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян заявил о начале процесса объединения оппозиционных сил страны. По его словам, после завершения парламентских выборов необходимость консолидации стала особенно актуальной для политической системы Армении.

    Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в интервью редакторам армянских средств массовой информации. предложил сформировать поствыборную коалицию оппозиции, передает ТАСС.

    «Я объявляю процесс объединения оппозиционных сил, поскольку мы допустили ошибку перед выборами», – подчеркнул Карапетян. По его словам, многие политические силы переоценили собственные возможности, из-за чего не удалось достичь договоренностей.

    Предприниматель выразил уверенность, что объединение необходимо для страны и народа.

    «Мне кажется, те политические силы, для которых наша родина ценна, отреагируют, и мы обязательно создадим поствыборную оппозиционную коалицию», – заявил Карапетян. Он предложил создать координационный совет и провести прямой эфир для открытого обсуждения существующих проблем и дальнейших шагов.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Самвел Карапетян с января 2026 года находится под домашним арестом. Изначально бизнесмен был задержан летом 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти и до изменения меры пресечения содержался в учреждении Службы национальной безопасности.

    Одновременно усилилось давление и на других представителей оппозиции. Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента Роберта Кочаряна. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

    Уголовное преследование ведется и в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему также запрещено покидать территорию Армении.

    По итогам недавних парламентских выборов партия премьер-министра Никола Пашиняна обеспечила себе 64 мандата.

    Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» потребовал отменить результаты этого голосования. Месяцем ранее правоохранители Армении задержали десять сторонников данной оппозиционной силы.

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    17 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любым беспилотникам Украины можно найти противодействие, над чем Россия активно работает что ставит под сомнение планы Киева «сделать Крым островом», об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в реалистичности планов Киева «сделать Крым островом», о которых ранее говорил украинский министр обороны Михаил Федоров, передают «Вести».

    Министр подчеркнул, что на любые беспилотники противника у России найдется ответ.

    «Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать. Потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо», – отметил Лавров в интервью программе Павла Зарубина.

    Кроме того, руководитель МИД оценил недавнюю атаку украинских сил на автобус с детьми в Брянской области. По его словам, такие действия полностью соответствуют стилю киевских властей, которые сознательно бьют по гражданским целям для создания паники и подрыва единства российского общества.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров» с помощью атак БПЛА.

    Суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В российском министерстве иностранных дел это решение назвали подтверждением того, что спор демонстрирует бесчеловечное отношение Киева к жителям полуострова, сделавшим выбор в пользу воссоединения с Россией.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили беспрецедентную атаку беспилотных аппаратов на Москву, уничтожив подавляющее большинство целей на подступах к столичному региону. Российские зенитчики сбили 555 вражеских аппаратов, из которых 180 летели на Москву, пишет военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Из-за масштабного налета план «Ковер» вводился в аэропортах столичного узла, а также в Калуге, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Впервые за время атак пассажиров Шереметьево эвакуировали на подземный паркинг.

    «В мае я писал: противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. И предупреждал – когда нащупают, ударят по-настоящему», – отметил журналист. Он пояснил, что украинские формирования реализовали операцию в три такта, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Несмотря на рекордную интенсивность налета, до Московского нефтеперерабатывающего завода долетели лишь единицы дронов. В Подмосковье зафиксированы повреждения многоэтажки в Жуковском, торговых центров «Белая Дача» и «Садовод», а также частных домов в Павловском Посаде и Чехове. В Электростали пострадала одна женщина, отказавшаяся от госпитализации.

    «Из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не «Панцирь» в одиночку. Это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится – и каждый день становится лучше», – подчеркнул Коц.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких украинских беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев зафиксировал повреждения жилых домов и торговых центров в результате падения обломков.

    Военкор Александр Коц отметил успешную работу столичной системы противовоздушной обороны во время предыдущих массированных налетов.

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    17 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    @ mchs.gov.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в правоохранительных органах.

    В результате крушения самолета в Сергиевом Посале погиб заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин, передает РИА «Новости».

    В Сергиево-Посадском городском округе потерпел крушение легкомоторный самолет.

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    18 июня 2026, 06:26 • Новости дня
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов смогли добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку, несколько беспилотников долетели до МНПЗ, указал Собянин в Max.

    «Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил градоначальник.

    Во вторник один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что ВСУ пытаются поразить объекты МНПЗ, чтобы остановить производство топлива, но ситуация с исчезновением бензина в Москве исключена.

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    17 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    @ dublinohiousa.gov

    В американском городе Дублин, штат Огайо, завершился эксперимент по использованию автономного робота-полицейского DubBot. После менее чем года эксплуатации местный департамент полиции отказался от дальнейшего использования машины, поскольку она не оправдала ожиданий и не продемонстрировала практической эффективности.

    Робот, созданный калифорнийской компанией Knightscope, приступил к патрулированию городской парковки летом 2025 года. Аппарат высотой около полутора метров был оборудован камерами кругового обзора, средствами связи с экстренными службами и системой наблюдения за общественным порядком, пишет The Columbus Dispatch.

    Предполагалось, что DubBot поможет правоохранителям предотвращать правонарушения и повысит безопасность в общественных местах. Однако результаты оказались весьма скромными. За все время работы робот не способствовал ни одному задержанию, не помог возбудить ни одного уголовного дела и не стал инициатором хотя бы одного штрафа. Кроме того, по данным полиции, устройство ни разу не зафиксировало происшествий, которые потребовали бы вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

    На реализацию проекта власти города потратили 67,5 тыс. долларов. Изначально муниципалитет планировал направить более 238 тыс. долларов на развертывание двух подобных роботов сроком на два года, однако второй аппарат так и не был введен в эксплуатацию.

    В полиции Дублина пояснили, что решение отказаться от использования DubBot было принято после оценки его практической пользы. Робот уже возвращен производителю.

    При этом история с DubBot оказалась далеко не первой неудачей для компании Knightscope. Ранее аналогичные роботы тестировались в метро Нью-Йорка, однако проект был свернут спустя несколько месяцев. Тогда критики отмечали, что автономные патрульные оказались настолько ограничены в возможностях, что для их сопровождения фактически требовалось присутствие обычных полицейских.

    Еще один робот компании недавно был выведен из эксплуатации в международном аэропорту Сан-Антонио. Сообщалось, что устройство регулярно сталкивалось с техническими неполадками, включая проблемы с передвижением и передачей видеосигнала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Boston Dynamics отказалась поставлять роботов-собак правоохранительным органам. Европол предсказал масштабные социальные потрясения из-за развития робототехники. В Москве стартовал эксперимент по обучению робота журналистике.

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    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    18 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о направлении ноты протеста армянской стороне. Поводом послужило осквернение мемориального комплекса «Мать Армения», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

    «Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102 российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала», – заявила Захарова, передает РИА «Новости»..

    Представитель МИД положительно оценила информацию о задержании подозреваемого в вандализме. При этом она выразила недоумение по поводу реакции официального Еревана, который предпочел отмолчаться вместо решительного осуждения акта вандализма, назвав такую позицию плохой традицией.

    Напомним, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.

    Российское посольство потребовало жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала.

    Ранее власти Армении удалили словосочетание «Великая Отечественная война» из государственных документов.

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    18 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии

    Посол Озеров: На молдавском аэродроме Маркулешты садятся самолеты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военно-транспортные самолеты регулярно садятся на модернизируемом аэродроме Маркулешты в Молдавии, что вызывает серьезные вопросы к нейтральному статусу республики, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

    На молдавском аэродроме Маркулешты фиксируются посадки самолетов Вооруженных сил Украины, рассказал посол России в Кишиневе Олег Озеров, передает РИА «Новости».

    «Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут», – отметил дипломат.

    Посол подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает особые вопросы к руководству Молдавии. В первую очередь они касаются соблюдения властями республики собственного конституционного статуса нейтрального государства, пояснил Озеров.

    В прошлом году Молдавия разместила на военном аэродроме Маркулешты украинские военно-транспортные самолеты.

    Эксперты предупредили о серьезных рисках для республики из-за присутствия иностранной авиации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова допустила превращение страны в логистическую базу ВСУ.

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    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    17 июня 2026, 22:37 • Новости дня
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с резким осуждением ударов по мирному населению после атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

    «Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, в результате чего, по имеющимся данным, один человек погиб, а несколько других получили ранения», – заявил он ТАСС.

    Дюжаррик подчеркнул, что организация осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданские объекты вне зависимости от места их совершения.

    Он добавил, что подобные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    18 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области

    Ракеты поразили топливный терминал аэродрома «Борисполь» под Киевом

    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по ключевым объекты украинской топливной инфраструктуры, сообщило Минобороны.

    В ударе также участвовали ударные беспилотники, целями стали объекты инфраструктуры, которые обеспечивают потребности ВСУ, указало ведомство в Max.

    Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 под Киевом, поражен топливный терминал аэродрома «Борисполь», а также нефтеперерабатывающий завод Затурино, расположенный в Полтавской области.

    После удара ракетами «Искандер» в Полтаве произошло несколько взрывов, частично отключилось электроснабжение. Поврежден объект фирмы «Укргазпромбуд», компания специализируется на строительстве, ремонте и техническом обслуживании объектов магистральных газопроводов и газотранспортной системы Украины. Кроме того, на ее  территории расположены нефтебаза и буровые скважины по добыче природного газа. Факт атаки установлен на основании тепловых сигнатур данного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные нанесли несколько массированных ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины.

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    18 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания

    На УЗГА завершили частотные испытания самолета УТС-800 с двигателем ВК-800СП

    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший российский учебно-тренировочный самолет УТС-800 успешно прошел важный этап проверок, подтвердив безопасность конструкции и надежность бортовых систем.

    Специалисты успешно закончили наземные частотные тесты новейшего учебно-тренировочного самолета УТС-800, ассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

    «Специалисты УЗГА совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина завершили наземные частотные испытания перспективного учебно-тренировочного самолета УТС-800 с российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП», – заявила Згировская.

    Она подчеркнула, что такие проверки служат подтверждением соответствия конструкции требованиям безопасности, передает РИА «Новости».

    Во время проверок инженеры исследовали работу ключевых бортовых систем, включая электроснабжение, гидросистему, шасси и радиоэлектронное оборудование. Особое внимание уделялось функционированию техники на различных режимах работы двигателя.

    УТС-800 стал первым российским самолетом с турбовинтовым мотором, предназначенным для первоначальной летной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили подготовку отечественного двигателя ВК-800СП для установки на самолет УТС-800.

    В феврале этого года в России прошли межведомственные испытания пилотажно-навигационного комплекса для этой машины.

    В конце прошлого года очередной учебно-тренировочный борт совершил свой первый полет.

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    18 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», – сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на автобус с детьми произошло из-за недовольства некоторых сил мирной обстановкой в республике. По его словам, Белоруссия ведет себя спокойно, что вызывает раздражение, и именно поэтому происходят подобные инциденты, пишет Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений инцидента.

    Бригады российских медиков перевозят пострадавших граждан республики в больницы Минска.

    Комментарии (13)
    18 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Внешний долг России рекордно сократился

    Внешний долг России сократился на рекордные 4,2 млрд долларов

    Внешний долг России рекордно сократился
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Задолженность России перед иностранными кредиторами снизилась беспрецедентными темпами, достигнув исторического минимума за последние 15 лет, следует из данных Минфина.

    В апреле текущего года внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд долларов. Это максимальное снижение за все время ведения соответствующей статистики, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.

    В конце апреля объем российского госдолга перед нерезидентами составил 58,9 млрд долларов против 61,1 млрд долларов по итогам марта. Предыдущий рекорд по темпам сокращения задолженности был зафиксирован в июле 2018 года, когда показатель упал на 3,6 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. Минфин России в мае выплатил купон по евробондам.


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