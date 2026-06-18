Литва предложила Китаю восстановить разорванные дипломатические отношения

Литовское внешнеполитическое ведомство сделало первый шаг к примирению с азиатской республикой, передает ТАСС.
«Литва передала китайской стороне конкретные предложения по восстановлению работы дипломатических представительств и остается открытой для диалога на основе международного права, общепринятой дипломатической практики и национального законодательства», – говорится в заявлении министерства.
Власти балтийской республики рассчитывают нормализовать взаимодействие с Пекином до уровня других стран Европейского союза. При этом дипломаты признали, что процесс урегулирования глубоких разногласий потребует значительного времени и серьезных двусторонних усилий.
Политический кризис между государствами разразился пять лет назад, в 2021 году, после открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Китайское правительство в ответ отозвало посла, понизило уровень связей до поверенного в делах и перевело свое посольство в статус временного офиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за открытия представительства Тайваня Пекин исключил Литву из связанных с КНР торговых цепочек.
Позже китайские власти ввели против прибалтийской республики жесткие дипломатические и экономические санкции.
Осенью 2024 года главный идеолог вражды с Пекином Габриэлюс Ландсбергис потерял пост министра иностранных дел.