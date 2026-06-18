Путин пообещал содействовать интеграции АСЕАН с ШОС и Евразийским союзом

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская Федерация намерена поддерживать эффективную кооперацию азиатских объединений, передает РИА «Новости».

«Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в более широком плане - по формированию во всем Евразийском регионе надежной, открытой, всеобъемлющей системы безопасности», – сообщил президент.

Глава государства добавил, что Москва выступает за сопряжение интеграционных процессов на континенте с участием Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующие заявления прозвучали на совместной пресс-конференции с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом.

Юбилейный саммит в честь 35-летия двусторонних отношений проходит в Казани с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, основанная в 1967 году, включает 11 стран и выступает ключевым экономическим объединением макрорегиона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высоко оценил результаты прошедших встреч с лидерами стран АСЕАН.

Участники саммита приняли совместную Казанскую декларацию для расширения сотрудничества.

Российский лидер указал на взаимное стремление государств к укреплению партнерства в различных сферах.