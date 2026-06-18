Президент Филиппин сообщил об обсуждении энергетики на саммите АСЕАН

Tекст: Ольга Иванова

Фердинанд Маркос-младший заявил, что участники саммита Россия – АСЕАН обсудили вопросы энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

«Мы обменялись мнениями относительно содействия миру, стабильности, устойчивого развития, укрепления продовольственной и энергетической безопасности, содействия торговли, инвестициям, развитию научно-технического прогресса, а также углубления межчеловеческих связей», – сказал филиппинский лидер.

Политик также отметил, что встреча подтвердила общее стремление государств к укреплению взаимодействия в различных сферах. По его словам, стороны выразили желание развивать сотрудничество в области безопасности, политики, экономики и культуры.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил широкие перспективы сотрудничества с АСЕАН в области энергетической безопасности.

Российский лидер провел двустороннюю встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим на полях саммита в Казани.

По итогам мероприятия глава государства высоко оценил результаты прошедших переговоров.