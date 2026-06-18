Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»

«Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102 российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала», – заявила Захарова, передает РИА «Новости»..
Представитель МИД положительно оценила информацию о задержании подозреваемого в вандализме. При этом она выразила недоумение по поводу реакции официального Еревана, который предпочел отмолчаться вместо решительного осуждения акта вандализма, назвав такую позицию плохой традицией.
Напомним, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.
Российское посольство потребовало жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала.
Ранее власти Армении удалили словосочетание «Великая Отечественная война» из государственных документов.