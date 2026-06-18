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    18 июня 2026, 15:38 • Новости дня

    Путин подчеркнул пользу стабильности на Ближнем Востоке для мировых рынков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию ситуации на Ближнем Востоке.

    По словам российского лидера, это должно позитивно отразиться на мировых рынках, передает РИА «Новости».

    «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

    Накануне иранские нефтяные танкеры успешно покинули зону американской блокады.

    Ранее Путин отмечал негативное влияние ближневосточного конфликта на мировую экономику.

    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 22:17 • Новости дня
    Путин проводил зарубежных гостей после приема на саммите Россия-АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    Президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым зарубежным гостем после концерта в новом здании театра Камала в Казани. Он проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. По завершении короткой концертной программы Путин пожал руку каждому участнику. Он на английском языке попрощался с гостями до следующего дня, когда запланированы основные события саммита. В ответ представители делегаций выразили благодарность за организованный вечер и выступления артистов.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня на полях одноименного саммита в столице Татарстана. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд и другие страны. Участники встречи планируют обсудить актуальные международные проблемы и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    Путин произнес речь на торжественном приеме.

    Владимир Путин выступил с тостом за дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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    17 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой МИД Турции в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На полях казанского саммита Россия–АСЕАН президент Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, обсудив инициативу Анкары по продолжению переговоров по Украине.

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Переговоры прошли в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, где ранее состоялась церемония официальной встречи глав делегаций предстоящего саммита.

    Турецкий министр иностранных дел прибыл в Россию на два дня, с 16 по 17 июня 2026 года, по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Фидан сам запросил встречу с российским лидером, и просьба была удовлетворена.

    До беседы с Путиным Фидан провел переговоры с Лавровым, заявив о готовности Турции и далее организовывать переговоры между Россией и Украиной, считая приоритетом возвращение к дипломатии. Он также дал понять, что Анкара не одобряет удары по гражданским. Кроме того, Фидан встретился с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, обсуждая, в частности, совместную работу по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите в Казани президент РФ Владимир Путин заявил о взаимном стремлении России и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

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    17 июня 2026, 23:22 • Новости дня
    Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 о сроках подписания меморандума с Ираном в его «окончательной форме», отказавшись уточнить место проведения церемонии.

    Меморандум о взаимопонимании с Ираном будет подписан «в течение 48 часов», сказал Трамп.

    «Это в окончательной форме», – приводит телеканал Al Jazeera слова американского президента, сказанные журналистам перед отъездом с заседания G7.

    Когда его спросили о точном месте проведения мероприятия, он ответил: «Мы его еще не определили».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.


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    17 июня 2026, 20:09 • Новости дня
    Путин заявил о новом уровне партнерства России и стран АСЕАН

    Путин подчеркнул курс России и АСЕАН на расширение сотрудничества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите в Казани президент России Владимир Путин указал на взаимное стремление РФ и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

    Выступая в Казани на саммите «Россия – АСЕАН», президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии стремятся вывести сотрудничество на более продвинутый уровень, передает ТАСС. По его словам, курс на укрепление партнерства остается неизменным.

    «Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемирно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что контакты охватывают как политические и экономические направления, так и культурное и гуманитарное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин открыл юбилейный саммит Россия – АСЕАН в Казани.

    Министр экономразвития Максим Решетников заявил о рекордном росте товарооборота России и стран АСЕАН.

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    17 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России и АСЕАН к справедливому мироустройству

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и страны Юго-Восточной Азии придерживаются общих нравственных ценностей и вместе отстаивают принципы суверенного равенства государств без вмешательства во внутренние дела, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер поприветствовал участников саммита в Казани и подчеркнул приверженность сторон собственной модели развития, передает ТАСС.

    «Что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела», – сказал глава государства.

    По словам президента, оба партнера уважают национальную самобытность друг друга и признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Никто из участников объединения не навязывает свои взгляды окружающим, что составляет главную силу сотрудничества.

    Кроме того, Владимир Путин напомнил об успешном обучении десятков тысяч студентов из стран ассоциации в отечественных вузах.

    «Полученные ими знания и профессии – инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других – приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    Глава государства дал официальный старт юбилейной встрече на торжественном приеме.

    Российский лидер указал на взаимное стремление стран к расширению сотрудничества.

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    17 июня 2026, 21:39 • Новости дня
    Путин высоко оценил развитие отношений России и Турции

    Путин: Отношения России и Турции развиваются по восходящей

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Россией и Турцией развиваются по восходящей, в значительной степени это происходит благодаря той позиции, которую занимает президент Турции Реджеп Эрдоган, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Владимир Путин подчеркнул значимую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием», – подчеркнул Владимир Путин.

    Российский лидер добавил, что положительная динамика в диалоге двух государств достигается в значительной степени за счет твердой позиции президента Турции.

    В мае прошлого года президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Хаканом Фиданом.

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    17 июня 2026, 21:29 • Новости дня
    Путин передал наилучшие пожелания верховному правителю Малайзии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на полях саммита в Казани отметил активизацию политического диалога с Малайзией и попросил передать привет султану Ибрагиму.

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Казани попросил передать наилучшие пожелания верховному правителю султану Ибрагиму, передает ТАСС. Российский лидер отметил активизацию политического диалога между странами.

    «В мае прошлого года мы встречались с вами в ходе вашего официального визита. В августе состоялся первый в истории двусторонних отношений государственный визит в Россию верховного правителя Малайзии султана Ибрагима», – сказал Путин.

    В свою очередь, премьер-министр Малайзии заверил, что передаст привет султану. Он добавил, что верховный правитель считает российского лидера своим другом и уверен в возможности развития хороших отношений с Россией и ее народом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае верховный правитель Малайзии султан Ибрагим назвал российского лидера братом.

    Монарх пригласил президента России посетить страну с государственным визитом в следующем году.

    Позднее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном.

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    17 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин отметил рост товарооборота России и Малайзии

    Путин: Товарооборот России и Малайзии по итогам прошлого года вырос на 12,9%

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Малайзия по итогам 2025 года нарастили товарооборот на 12,9%, что стало хорошим результатом, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

    Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, в ходе которой обсуждались результаты двустороннего экономического сотрудничества, передает ТАСС.

    «По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Это хороший результат», – отметил Путин.

    Москва придает огромное значение совместной деятельности в области образования, науки и высоких технологий. Кроме того, президент указал на важность развития туристического сектора и укрепления гуманитарных контактов между двумя странами.

    В завершение беседы Путин подчеркнул наличие отличной возможности для детального обсуждения приоритетных вопросов многоплановых российско-малайзийских отношений.

    В мае текущего года президент России встретился в Москве с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Во время этого визита малайзийский монарх пригласил Путина в свою страну.


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    18 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства во время выступления в Казани обратился к соотечественникам с теплыми пожеланиями в честь традиционного завершения весенних полевых работ.

    Российский лидер выступил с заявлением по итогам саммита Россия – АСЕАН совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в четверг в столице Татарстана.

    «Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья.... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим», – отметил Владимир Путин.

    Президент также предложил иностранным гостям задержаться на пару дней, чтобы насладиться праздничной программой. В этот день глава государства принял участие в двух заседаниях и запланировал серию двусторонних встреч.

    Юбилейный саммит приурочен к 35-летию отношений между нашей страной и АСЕАН. Ассоциация была создана в 1967 году, сегодня в нее входят 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита Россия – АСЕАН.

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    18 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    Путин и премьер Малайзии обменялись шутками на саммите Россия – АСЕАН

    Путин и премьер Малайзии Ибрагим обменялись шутками на саммите Россия – АСЕАН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели короткую беседу на ногах и обменялись шутками во время саммита Россия – АСЕАН.

    Лидеры пообщались после традиционной церемонии совместного фотографирования глав делегаций, передает РИА «Новости».

    Покидая специально подготовленную зону для съемки, Анвар Ибрагим подошел к российскому лидеру. С улыбкой он передал сообщение через переводчика и изобразил символическое рукопожатие со скрещенными руками, которое часто практикуется на многосторонних встречах.

    В ответ на жест малайзийского коллеги Путин с пониманием кивнул и приветственно махнул рукой. Затем оба лидера, смеясь и не прерывая диалога, направились в зал заседаний. Саммит проходит в Казани 17–18 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с главой правительства Малайзии Анваром Ибрагимом.

    На пленарном заседании российский лидер предложил коллегам по АСЕАН обсудить любые интересующие вопросы.

    Накануне глава государства прибыл в Казань для участия в этом юбилейном саммите.

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    18 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    IRNA опубликовало фотографии президента Ирана с подписанным меморандумом

    IRNA опубликовало фотографии Пезешкиана с подписанным меморандумом

    Tекст: Вера Басилая

    Государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами меморандум.

    IRNA опубликовало кадры с Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами документ, передает РИА «Новости».

    На снимках запечатлен текст на английском и персидском языках, заверенный подписями глав двух государств, включая президента США Дональда Трампа.

    Дистанционное заключение договора состоялось в ночь на 18 июня. Документ официально завершает вооруженное противостояние, начавшееся 28 февраля. Кроме того, соглашение регламентирует сроки отмены американской морской блокады и возобновления свободного судоходства в водах Ормузского пролива.

    Согласно условиям сделки, Иран берет на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия. Урегулирование вопросов вокруг атомной программы страны вынесли в отдельный переговорный трек, который должен стартовать в течение 60 дней. Главной целью этих контактов для Тегерана станет полное снятие международных санкций.

    Белый дом подтвердил подписание президентом США меморандума о прекращении войны с Ираном.

    Заместитель главы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале снятия американской морской блокады.

    Вашингтон вместе с союзниками профинансирует восстановление иранской экономики на сумму не менее 300 млрд долларов.

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    18 июня 2026, 13:32 • Новости дня
    Путин и лидеры АСЕАН собрались за закрытым рабочим завтраком

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и руководители стран АСЕАН продолжили работу на саммите в Казани, начав второе заседание в формате рабочего завтрака.

    В Казани состоялось второе заседание юбилейного саммита Россия – АСЕАН, где участники обсудили интеграционные процессы в формате закрытого рабочего завтрака, передает ТАСС.

    Мероприятие прошло в закрытом для прессы режиме и было посвящено свободной дискуссии о развитии интеграции в Евразии.

    В обсуждении также приняли участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. На встрече планировалось заслушать доклад главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина об итогах делового форума, прошедшего накануне.

    После завершения рабочего завтрака ожидаются заявления для журналистов от Владимира Путина и президента Филиппин Фердинанда Маркоса–младшего. Текущий саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

    Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита в Казани.

    Перед началом мероприятия главы зарубежных делегаций сделали совместную фотографию.

    В ходе встречи российский лидер предложил коллегам по АСЕАН свободную дискуссию по любым темам.

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