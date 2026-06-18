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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня

    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

    17 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные государства расширили зону гибридной активности против России, перенеся подрывные действия с Балтийского моря на другие стратегические акватории, включая Атлантику, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    География подрывных действий западных стран расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан, передает ТАСС. Изначально подобная активность была сосредоточена преимущественно в акватории Балтийского моря.

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти шаги направлены на блокировку доступа России к важнейшим маршрутам.

    «Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации в большой степени опирается на беззастенчивые попытки ограничения доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей, прерывая таким образом поступление жизненно необходимых углеводородов в страны Глобального Юга и Востока», – подчеркнул дипломат.

    По словам замминистра, смещение фокуса усилий западных государств произошло после того, как российский Военно-морской флот принял меры по демонстрации флага на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о попытках НАТО ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    В начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула готовность Москвы защищать отечественные грузы любыми доступными инструментами.

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    18 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху

    Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху новой сделкой США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с соглашением, которое американская администрация подписала с Тегераном.

    Биньямин Нетаньяху хранит молчание после подписания Дональдом Трампом меморандума с Ираном, который в Израиле считают стратегической катастрофой, пишет Axios.

    Обещав обществу «полную победу», глава правительства столкнулся с международной изоляцией и критикой американского лидера всего за четыре месяца до выборов.

    На саммите G7 президент США поблагодарил Нетаньяху за сотрудничество, но позволил себе весьма снисходительные высказывания. «Биби – хороший человек, иногда он немного горячится, но у нас потрясающее партнерство: мы – большой партнер, а он – очень маленький», – заявил Трамп.

    Наибольшую тревогу у израильской стороны вызывает ливанский вопрос, поскольку документ требует вывода сил ЦАХАЛ из региона. Советник премьера подчеркнул, что Израиль не станет соблюдать эти условия до полного разоружения «Хезболлы». Трамп признал наличие небольших разногласий по Ливану, попутно осудив израильскую тактику сноса жилых домов ради поиска отдельных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Намерение Вашингтона заключить данное соглашение стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    До этого американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и «Большой восьмерки» было хорошей идеей.

    Президент Соединенных Штатов премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о сомнениях относительно решения исключить Москву из состава G8, передает РИА «Новости».

    «У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была «Большой восьмеркой», теперь стала «Большой семеркой». Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семерка», – подчеркнул политик.

    В апреле нынешнего года глава Белого дома уже выступал с критикой в адрес лидеров государств G7. По его словам, участники объединения совершили глупый поступок, когда исключили российскую сторону, а затем посвящали обсуждению Москвы 90% времени на своих официальных мероприятиях.

    В прошлом году на саммите G7 президент США назвал ошибочным отказ западных стран от формата G8 с Россией.

    Американский лидер счел более целесообразным участие Москвы в этом международном клубе.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на потерю значимости данного объединения для РФ.

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    18 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями

    Ушаков: Европейцы на G7 накачивали Трампа неполезными идеями по Украине

    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» президента США Дональда Трампа деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков поделился своим мнением на полях саммита АСЕАН, передают «Вести». Он отметил, что во время недавней встречи лидеров «Большой семерки» значительное внимание уделялось украинской проблематике.

    «Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», – заявил Ушаков.

    Кроме того, помощник российского лидера уточнил, что после завершения саммита G7 представители Кремля еще не связывались с администрацией американского президента.

    Ранее украинская делегация на саммите G7 попыталась заручиться поддержкой президента США.

    Американский лидер предложил европейским союзникам сделку по обмену помощи Киеву на содействие в ситуации с Ираном.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил главу США о неспособности украинских властей изменить критическую ситуацию на поле боя.

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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    18 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    В Белом доме подтвердили подписание Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил представитель Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил агентству Reuters представитель Белого дома.

    До этого США и Иран опубликовали текст временного соглашения о прекращении войны, при этом президент США пригрозил Тегерану возобновить атаки и уничтожить иранских чиновников, если они не выполнят свои обязательства.

    «Мы будем бомбить их до полусмерти, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали. Я хочу, чтобы они соблюдали соглашение», – заявил Трамп на пресс-конференции.

    Он также назвал иранцев «умными людьми», пока американские и иранские переговорщики работают над достижением постоянного перемирия в течение следующих 60 дней.

    Ранее Трамп заявил: «Если мне это не понравится, если они будут плохо себя вести, мы снова начнём сбрасывать бомбы прямо им на головы, понятно?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов. Журналист Axios сообщил о состоявшемся подписании Трампом меморандума с Ираном.

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    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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    18 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Президент Ирана назвал меморандум с США историческим прорывом

    Пезешкиан назвал меморандум с США историческим посланием сильного Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и опубликовал его полный текст на английском языке.

    Оценку новому документу дал президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении». По словам иранского лидера, такой подход отражает позицию страны.

    Пезешкиан написал сообщение в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и сопроводил его публикацией текста меморандума на английском языке. Тем самым он подчеркнул открытость договора для международной аудитории и подчеркнул значение соглашения.

    Глава Ирана также отметил, что страна неизменно остается привержена миру во всем мире, стремится к прогрессу и поддерживает региональное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с США меморандум

    Представитель Белого дома сообщил о подписании президентом США Дональдом Трампом меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение войны с Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о планах начать 19 июня новый этап переговоров с США по снятию санкций и иранской ядерной программе.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    17 июня 2026, 22:17 • Новости дня
    Путин проводил зарубежных гостей после приема на саммите Россия-АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    Президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым зарубежным гостем после концерта в новом здании театра Камала в Казани. Он проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. По завершении короткой концертной программы Путин пожал руку каждому участнику. Он на английском языке попрощался с гостями до следующего дня, когда запланированы основные события саммита. В ответ представители делегаций выразили благодарность за организованный вечер и выступления артистов.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня на полях одноименного саммита в столице Татарстана. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд и другие страны. Участники встречи планируют обсудить актуальные международные проблемы и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    Путин произнес речь на торжественном приеме.

    Владимир Путин выступил с тостом за дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

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    17 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой МИД Турции в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На полях казанского саммита Россия–АСЕАН президент Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, обсудив инициативу Анкары по продолжению переговоров по Украине.

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Переговоры прошли в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, где ранее состоялась церемония официальной встречи глав делегаций предстоящего саммита.

    Турецкий министр иностранных дел прибыл в Россию на два дня, с 16 по 17 июня 2026 года, по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Фидан сам запросил встречу с российским лидером, и просьба была удовлетворена.

    До беседы с Путиным Фидан провел переговоры с Лавровым, заявив о готовности Турции и далее организовывать переговоры между Россией и Украиной, считая приоритетом возвращение к дипломатии. Он также дал понять, что Анкара не одобряет удары по гражданским. Кроме того, Фидан встретился с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, обсуждая, в частности, совместную работу по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите в Казани президент РФ Владимир Путин заявил о взаимном стремлении России и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

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    17 июня 2026, 23:22 • Новости дня
    Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 о сроках подписания меморандума с Ираном в его «окончательной форме», отказавшись уточнить место проведения церемонии.

    Меморандум о взаимопонимании с Ираном будет подписан «в течение 48 часов», сказал Трамп.

    «Это в окончательной форме», – приводит телеканал Al Jazeera слова американского президента, сказанные журналистам перед отъездом с заседания G7.

    Когда его спросили о точном месте проведения мероприятия, он ответил: «Мы его еще не определили».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.


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    17 июня 2026, 20:09 • Новости дня
    Путин заявил о новом уровне партнерства России и стран АСЕАН

    Путин подчеркнул курс России и АСЕАН на расширение сотрудничества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите в Казани президент России Владимир Путин указал на взаимное стремление РФ и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

    Выступая в Казани на саммите «Россия – АСЕАН», президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии стремятся вывести сотрудничество на более продвинутый уровень, передает ТАСС. По его словам, курс на укрепление партнерства остается неизменным.

    «Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемирно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что контакты охватывают как политические и экономические направления, так и культурное и гуманитарное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин открыл юбилейный саммит Россия – АСЕАН в Казани.

    Министр экономразвития Максим Решетников заявил о рекордном росте товарооборота России и стран АСЕАН.

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    17 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России и АСЕАН к справедливому мироустройству

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и страны Юго-Восточной Азии придерживаются общих нравственных ценностей и вместе отстаивают принципы суверенного равенства государств без вмешательства во внутренние дела, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер поприветствовал участников саммита в Казани и подчеркнул приверженность сторон собственной модели развития, передает ТАСС.

    «Что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела», – сказал глава государства.

    По словам президента, оба партнера уважают национальную самобытность друг друга и признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Никто из участников объединения не навязывает свои взгляды окружающим, что составляет главную силу сотрудничества.

    Кроме того, Владимир Путин напомнил об успешном обучении десятков тысяч студентов из стран ассоциации в отечественных вузах.

    «Полученные ими знания и профессии – инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других – приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    Глава государства дал официальный старт юбилейной встрече на торжественном приеме.

    Российский лидер указал на взаимное стремление стран к расширению сотрудничества.

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    17 июня 2026, 21:39 • Новости дня
    Путин высоко оценил развитие отношений России и Турции

    Путин: Отношения России и Турции развиваются по восходящей

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Россией и Турцией развиваются по восходящей, в значительной степени это происходит благодаря той позиции, которую занимает президент Турции Реджеп Эрдоган, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Владимир Путин подчеркнул значимую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием», – подчеркнул Владимир Путин.

    Российский лидер добавил, что положительная динамика в диалоге двух государств достигается в значительной степени за счет твердой позиции президента Турции.

    В мае прошлого года президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Хаканом Фиданом.

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