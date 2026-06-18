Путин предложил нарастить экспорт в страны АСЕАН удобрений и лекарств

Tекст: Дарья Григоренко

«Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты», – заявил глава государства на пресс-конференции по итогам саммита в Казани, передает РИА «Новости».

В мероприятии также принял участие президент Филиппин Фердинанд Маркос.

«При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители», – сказал Путин.

Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию сотрудничества России и АСЕАН, проходит с 17 по 19 июня.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и сегодня объединяет 11 стран. По словам Путина, АСЕАН стала одним из ключевых экономических центров Азиатско-Тихоокеанского региона, куда сместился фокус мирового развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на открытии пленарного заседания саммита Владимир Путин отметил высокий авторитет АСЕАН в мире.

Министр экономического развития Максим Решетников оценил товарооборот России и государств Юго-Восточной Азии в 21 млрд долларов.

Генеральный секретарь ассоциации Као Ким Хорн подчеркнул готовность стран объединения к активному экономическому взаимодействию с Москвой.