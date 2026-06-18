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    18 июня 2026, 15:04 • Новости дня

    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ

    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возгорание на столичном нефтеперерабатывающем предприятии практически ликвидировано, спасатели продолжают борьбу с оставшимися локальными очагами огня без угрозы для жизни сотрудников.

    Огонь на территории Московского нефтеперерабатывающего завода удалось взять под контроль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.

    «Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», – сообщил градоначальник в своем официальном аккаунте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание на территории предприятия.

    Впоследствии спасатели полностью ликвидировали пожар без последствий для функционирования объекта.

    18 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили беспрецедентную атаку беспилотных аппаратов на Москву, уничтожив подавляющее большинство целей на подступах к столичному региону. Российские зенитчики сбили 555 вражеских аппаратов, из которых 180 летели на Москву, пишет военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Из-за масштабного налета план «Ковер» вводился в аэропортах столичного узла, а также в Калуге, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Впервые за время атак пассажиров Шереметьево эвакуировали на подземный паркинг.

    «В мае я писал: противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. И предупреждал – когда нащупают, ударят по-настоящему», – отметил журналист. Он пояснил, что украинские формирования реализовали операцию в три такта, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Несмотря на рекордную интенсивность налета, до Московского нефтеперерабатывающего завода долетели лишь единицы дронов. В Подмосковье зафиксированы повреждения многоэтажки в Жуковском, торговых центров «Белая Дача» и «Садовод», а также частных домов в Павловском Посаде и Чехове. В Электростали пострадала одна женщина, отказавшаяся от госпитализации.

    «Из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не «Панцирь» в одиночку. Это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится – и каждый день становится лучше», – подчеркнул Коц.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких украинских беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев зафиксировал повреждения жилых домов и торговых центров в результате падения обломков.

    Военкор Александр Коц отметил успешную работу столичной системы противовоздушной обороны во время предыдущих массированных налетов.

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    18 июня 2026, 06:26 • Новости дня
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов смогли добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку, несколько беспилотников долетели до МНПЗ, указал Собянин в Max.

    «Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил градоначальник.

    Во вторник один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что ВСУ пытаются поразить объекты МНПЗ, чтобы остановить производство топлива, но ситуация с исчезновением бензина в Москве исключена.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    На подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
    На подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала дня на подлете к российской столице уничтожили сотни украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников», – указал Собянин в Max.

    При этом он отметил, что атака еще не закончилась, работа систем противовоздушной обороны продолжается.

    Минобороны сообщало, что в ночь со среды на четверг над Россией уничтожили 555 дронов.

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    18 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ

    Силы ПВО на подлете к Москве уничтожили 43 дрона ВСУ

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале, что с начала суток силами ПВО на подлете к городу было уничтожено 43 дрона ВСУ.

    «Сорок три БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод» и о том, что часть дронов долетела до Московского НПЗ.

    В ночь на четверг три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод»

    Собянин: На территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации силами ПВО еще 11 дронов ВСУ, кроме того, на территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых БПЛА.

    «На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», – сообщил мэр.

    По словам Собянина, ПВО Минобороны продолжает отражать атаку дронов ВСУ на Москву.

    В частности, уничтожены еще пять БПЛА, а до этого он сообщал, что была отражена атака ещё шести беспилотников. 

    До этого Собянин писал, что на пути к Москве силами ПВО уничтожено семь БПЛА, а ранее – о 15 ликвидированных дронах ВСУ. Всего с начала суток силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ на подлете к городу.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 194 беспилотника
    На подлете к Москве сбили 194 беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства ПВО нейтрализовали еще 14 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Ранее градоначальник информировал об уничтожении за утро около 180 дронов на подлете к Москве.

    Последовательно отражены атаки сначала десять, а потом еще четырех беспилотников, указал Собянин в Max.

    На месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.

    Также Собянин сообщал, что несколько украинских БПЛА долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода. В ходе атаки они повредили несколько частных и один многоквартирный дома в Подмосковье.

    Один из подмосковных ТЦ «МЕГА Белая дача» закрыли после того, как на его крышу рухнули фрагменты сбитого дрона.

    Утром в четверг движение временно ограничивали на внутренней стороне МКАД.

    Кроме того, для обеспечения безопасности полетов столичные аэропорты временно приостановили прием и отправку рейсов.

    До этого градоначальник сообщал, что с начала дня на подлете к Москве уничтожили около 180 дронов.

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    18 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Генерал раскрыл тактику ударов беспилотников ВСУ по Москве

    Генерал Липовой раскрыл тактику ударов беспилотников ВСУ по Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия применяет стратегию волновых атак беспилотниками, пытаясь перегрузить российские системы противовоздушной обороны перед основным ударом, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

    По словам Липового, ВСУ используют тактику волновых ударов дронами по российским регионам, включая столицу, передает «Газета.Ru».

    Первая группа аппаратов предназначена для отвлечения внимания зенитных комплексов, после чего следует атака по заданным целям.

    «Беспилотники самолетного типа были запущены с приграничных территорий, пока еще подконтрольных киевскому режиму. Это Сумская, Харьковская, Днепропетровская области. На сегодняшний день киевский режим каждый раз меняет тактику запуска беспилотников», – заявил  Сергей Липовой.

    Липовой заявил, что места запуска БПЛА оперативно выявляются. После фиксации координат российские войска наносят по ним удары с применением артиллерии, авиации и собственных беспилотников.

    За минувшую ночь над территорией России было уничтожено 555 украинских дронов. Мэр Москвы сообщил о ликвидации около 180 аппаратов на подлете к городу. В подмосковном Жуковском один беспилотник врезался в жилой дом, повредив балконные плиты. Еще около 60 дронов сбили в Ростовской области.

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированных ударов украинских беспилотников по столичному региону.

    Месяцем ранее журналист Дмитрий Стешин описал способ перегрузки систем противовоздушной обороны стаями дронов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение здания торгового центра «Садовод» из-за падения обломков.

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    17 июня 2026, 16:37 • Новости дня
    В Москве открылась выставка к 90-летию «Союзмультфильма»

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Южного входа ВДНХ состоялось торжественное открытие интерактивной выставки «Фабрика чудес», приуроченной к 90-летию киностудии «Союзмультфильм».

    Экспозиция позволяет посетителям пройти по творческим цехам и увидеть процесс рождения мультфильма от первых эскизов до готового произведения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня мы пришли поздравить одну из крупнейших и старейших анимационных студий мира – «Союзмультфильм» с 90-летием», – заявил министр правительства Москвы Алексей Фурсин. Он подчеркнул, что за эти годы студия приобрела колоссальный опыт и превратилась в мультимедийную корпорацию.

    Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева пояснила, что гости смогут узнать историю создания любимых персонажей, таких как Чебурашка, Волк и Заяц, а также Кот Матроскин. Большинство экспонатов можно трогать руками, а экскурсию сопровождает аудиогид.

    Актер Антон Табаков, озвучивающий Кота Матроскина вслед за своим отцом, отметил важность сохранения связи поколений через добрые истории. Выставка продлится в столице до 22 июня, после чего отправится в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

    Ранее председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева пригласила президента России на празднование 90-летия «Союзмультфильма».

    Позже она анонсировала продолжение полнометражной франшизы о Чебурашке.

    Осенью 2026 года российские кинематографисты начнут производство нового художественного фильма про кота Леопольда.

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    18 июня 2026, 04:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 15 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Об уничтожении летевших на Москву 15 дронов сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.



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    18 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что в расписании рейсов возможны корректировки, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.


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    18 июня 2026, 01:02 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово выпуск и принятие рейсов перевели в особый режим

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропорту Домодедово введен особый режим работы с авиарейсами – по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, поэтому статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее в ночь на четверг аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.


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    18 июня 2026, 04:05 • Новости дня
    Три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Жуковский, Внуково и Шереметьево введи временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», –  написал он.

    Ранее в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.


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    18 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    ТЦ «МЕГА Белая дача» в Подмосковье временно закрыли после падения обломков БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В Московской области приостановил работу торговый центр «МЕГА Белая дача» после того, как на его крышу рухнули фрагменты сбитого дрона, спровоцировав возгорание.

    Работа торгового центра «МЕГА Белая дача» в Подмосковье временно приостановлена по техническим причинам, передает РИА «Новости». Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале комплекса.

    «По техническим причинам МЕГА Белая Дача временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах», – отмечается в релизе администрации.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала дня на подлете к российской столице уничтожили сотни украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попадании обломков беспилотника в крышу торгового центра «Белая Дача».

    В деревне Степаново из-за падения фрагментов дрона пострадала местная жительница.

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    18 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    На пути к Москве силами ПВО ликвидировано семь беспилотников

    На пути к Москве силами ПВО ликвидировано семь дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще семь дронов ВСУ на подступах к столице уничтожены силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Собянин сообщал о 15 ликвидированных дронах ВСУ на подлете к Москве.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    В аэропортах Москвы задействовали дополнительный персонал для помощи пассажирам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для обеспечения безопасности полетов столичные аэропорты временно приостановили прием и отправку рейсов, выведя в терминалы дополнительный персонал, сообщил Минтранс.

    «Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме», – заявили представители министерства, передает РИА «Новости».

    Специалисты Ространснадзора уже находятся на местах, при этом обстановка внутри зданий остается спокойной. Авиакомпании оперативно корректируют расписание.

    В ведомстве подчеркнули, что введенные ограничения продиктованы исключительно вопросами безопасности полетов, что является абсолютным приоритетом.

    «Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», – говорится в сообщении Минтранса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

    Напомним, на подлете к Москве сбили порядка 180 дронов с начала суток.

    За ночь над страной уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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