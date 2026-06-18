Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов

Tекст: Мария Иванова

Торги июльскими контрактами по индексу TTF на лондонской бирже ICE открылись снижением, передают РИА «Новости».

Днем падение замедлилось до 2,6%, а стоимость 1 тыс. кубометров составила 489,4 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 502,7 доллара.

В марте газовые котировки подскочили почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%.

Максимальная цена за время конфликта достигла 853,7 доллара 19 марта. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

Исторический рекорд стоимости газа зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли отметки в 3892 доллара за одну тыс. кубометров, что стало абсолютным максимумом с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

В понедельник биржевые котировки опустились до 534 долларов.

Накануне июльские фьючерсы зафиксировали цену энергоносителей на уровне чуть ниже 500 долларов.