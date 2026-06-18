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    Израиль разорвал контакты с Каллас
    18 июня 2026, 14:48 • Новости дня

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки фьючерсов на крупнейшем распределительном центре замедлили падение, закрепившись вблизи отметки в 490 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Торги июльскими контрактами по индексу TTF на лондонской бирже ICE открылись снижением, передают РИА «Новости».

    Днем падение замедлилось до 2,6%, а стоимость 1 тыс. кубометров составила 489,4 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 502,7 доллара.

    В марте газовые котировки подскочили почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%.

    Максимальная цена за время конфликта достигла 853,7 доллара 19 марта. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    Исторический рекорд стоимости газа зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли отметки в 3892 доллара за одну тыс. кубометров, что стало абсолютным максимумом с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник биржевые котировки опустились до 534 долларов.

    Накануне июльские фьючерсы зафиксировали цену энергоносителей на уровне чуть ниже 500 долларов.

    17 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Bloomberg: Глава Евросовета Кошта пытается выйти на контакт с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки главы Европейского совета Антониу Кошты выйти на контакт с Москвой связаны с подготовкой возможных переговоров по Украине, сообщает Bloomberg.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, «один из ключевых советников Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ». При этом Bloomberg отмечает, что не располагает официальными подтверждениями из Брюсселя и Москвы.

    Агентство также утверждает, что на саммите Группы семи во Франции Париж, Лондон и Берлин убеждали президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию для продвижения переговоров по Украине. Публикация о дипломатической активности Кошты вышла накануне саммита ЕС, где ожидается обсуждение кандидата на роль представителя Евросоюза на переговорах с Москвой.

    Эта тема уже обострила разногласия между главой евродипломатии Каей Каллас и рядом европейских столиц. Каллас, по данным агентства, настаивает, что именно она должна представлять Евросоюз, однако многие ее оппоненты не согласны. Кандидатура Кошты на позицию переговорщика ЕС с Россией пока не рассматривалась, хотя полномочия главы Европейского совета включают обязанность представлять союз на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны «семерки» намерены наладить на Украине выпуск лицензированных ракет большой дальности и систем ПВО, этот шаг обсуждался на саммите во французском Эвиане, а российская сторона ранее многократно указывала на затягивание конфликта из-за накачивания Украины западным оружием.

    Антониу Кошта заявил о официальном начале переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в ЕС.

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    17 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные государства расширили зону гибридной активности против России, перенеся подрывные действия с Балтийского моря на другие стратегические акватории, включая Атлантику, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    География подрывных действий западных стран расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан, передает ТАСС. Изначально подобная активность была сосредоточена преимущественно в акватории Балтийского моря.

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти шаги направлены на блокировку доступа России к важнейшим маршрутам.

    «Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации в большой степени опирается на беззастенчивые попытки ограничения доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей, прерывая таким образом поступление жизненно необходимых углеводородов в страны Глобального Юга и Востока», – подчеркнул дипломат.

    По словам замминистра, смещение фокуса усилий западных государств произошло после того, как российский Военно-морской флот принял меры по демонстрации флага на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о попытках НАТО ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    В начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула готовность Москвы защищать отечественные грузы любыми доступными инструментами.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями

    Ушаков: Европейцы на G7 накачивали Трампа неполезными идеями по Украине

    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» президента США Дональда Трампа деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков поделился своим мнением на полях саммита АСЕАН, передают «Вести». Он отметил, что во время недавней встречи лидеров «Большой семерки» значительное внимание уделялось украинской проблематике.

    «Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», – заявил Ушаков.

    Кроме того, помощник российского лидера уточнил, что после завершения саммита G7 представители Кремля еще не связывались с администрацией американского президента.

    Ранее украинская делегация на саммите G7 попыталась заручиться поддержкой президента США.

    Американский лидер предложил европейским союзникам сделку по обмену помощи Киеву на содействие в ситуации с Ираном.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил главу США о неспособности украинских властей изменить критическую ситуацию на поле боя.

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    18 июня 2026, 11:02 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе

    Словакия отказала Украине в «коротком пути» в Евросоюз

    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава заблокирует любые попытки Киева обойти стандартные условия европейской интеграции и получить привилегии при вступлении в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, правительство Словакии не одобрит особый статус Киева в Европейском союзе. Премьер-министр Словакии подчеркнул необходимость выполнения стандартных требований для членства, передает РИА «Новости».

    «Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких коротких путей и исключений, никаких возможностей обойти стандартную процедуру вступления в Европейский союз», – заявил политик. Он добавил, что украинской стороне предстоит пройти долгий и сложный путь к интеграции.

    Различные идеи об ассоциированном членстве Украины не привлекают Братиславу, отметил словацкий лидер. По его оценке, в настоящий момент к полноправному участию в объединении готовы Сербия, Албания и Черногория.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу Берлина.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от киевских властей шагов к мирному урегулированию конфликта для получения этого статуса.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    17 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите G7 выразила заинтересованность поиском представителя ЕС для переговоров с Россией и обозначила свою позицию по данному вопросу, узнала британская The Guardian.

    Представитель Италии Джорджа Мелони на саммите G7 настаивает на назначении единого переговорщика ЕС по Украине, пишет The Guardian.

    Мелони говорит, что она предложит единого переговорщика ЕС по Украине, когда лидеры Евросоюза встретятся на саммите ЕС в Брюсселе в конце этой недели.

    Она говорит, что переговорщик должен быть выходцем из «страны среднего размера», а не из одной из крупнейших стран объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони ранее в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением своей кандидатуры переговорщика с Россией.


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    17 июня 2026, 15:18 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ: ЕС действует слишком медленно и неповоротливо

    Вадефуль призвал ЕС принимать внешнеполитические решения большинством голосов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам необходимо перейти к голосованию большинством для оперативного реагирования на глобальные вызовы и устранения экзистенциальных угроз безопасности, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

    Необходимость реформирования подходов к внешней политике назвал критически важной задачей министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его мнению, текущая система работы объединения требует серьезного пересмотра, передает РИА «Новости».

    «Европа может принимать решения о безопасности только совместно..., но будем честны: на европейском уровне мы часто действуем слишком медленно и слишком неповоротливо», – заявил политик во время выступления на немецко-польском форуме. Он подчеркнул, что главной причиной задержек выступает устаревший принцип единогласия.

    Дипломат добавил, что в вопросах войны и мира промедление недопустимо. Вадефуль предложил двигаться вперед меньшими группами государств там, где все 27 участников объединения не могут прийти к компромиссу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Германии Йоханн Вадефуль представил программу перехода Евросоюза к принятию решений квалифицированным большинством голосов.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил намерение добиться прекращения процедуры лишения его страны права голоса.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила отменить принцип единогласия по вопросам безопасности.

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    18 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Новые премьеры изменят расстановку сил в Евросоюзе

    Tекст: Мария Иванова

    На предстоящем заседании в Брюсселе к лидерам государств присоединятся главы правительств Венгрии, Болгарии, Словении и Латвии, что существенно повлияет на политический курс объединения.

    Ожидаемые перестановки в руководстве связаны со сменой власти в 15% стран объединения, пишет Politico.

    «Самым большим изменением с этой четверкой станет то, которого там нет», – заявил европейский дипломат, имея в виду уход Виктора Орбана.

    Новый венгерский премьер Петер Мадьяр разблокировал миллиарды евро замороженных фондов и поддержал начало переговоров о вступлении Киева. При этом политик намерен сохранить построенный предшественником пограничный забор и выступает против квот на переселение мигрантов.

    Представитель Болгарии Румен Радев может осложнить сохранение единого фронта по украинскому вопросу и заблокировать 21-й пакет санкций против России. Ранее он называл поражение Киева неизбежным и жестко критиковал поставки вооружений на Украину.

    Вернувшийся на пост главы правительства Словении Янез Янша готов препятствовать европейским санкциям против Израиля. В свою очередь латвийский лидер Андрис Кулбергс сосредоточится на защите воздушного пространства после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на весенних парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия Петера Мадьяра. Новый премьер-министр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом. Политик анонсировал возвращение к полноправному участию Будапешта в европейских структурах и НАТО.

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    18 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Лаос заявил о желании подключиться к газопроводу «Сила Сибири – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лаос выразил заинтересованность в присоединении к проекту газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил на полях саммита Россия – АСЕАН президент Национальной торгово-промышленной палаты страны Удет Суванавонг.

    «Если мы построим трубопровод, мы снизим стоимость поставок и логистики, что будет очень полезно для нашей страны», – отметил президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса, отвечая на вопрос журналистов, передает ТАСС.

    Кроме того, республика изучает варианты приобретения российского сжиженного природного газа. По словам Суванавонга, такие поставки помогут преодолеть трудности с топливом, которые возникли на фоне ситуации вокруг Ирана. Глава палаты добавил, что этот шаг считается одним из главных решений текущих энергетических проблем государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества России и АСЕАН в области энергетической безопасности.

    Правительства России и Лаоса оформили договоренность о совместной работе в сфере мирного атома.

    Вице-премьер Александр Новак выразил готовность Москвы нарастить объемы экспорта топлива лаосской стороне.

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    18 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе заметно снизились

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 480 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе утренних торгов стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала существенное падение, потеряв 5% от предыдущих значений.

    Стоимость июльских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF упала ниже отметки в 480 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Торговая сессия открылась на уровне 484,9 доллара, показав снижение на 3,6%. К девяти часам утра по московскому времени котировки достигли 478,4 доллара, что означает падение на 4,8% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня в 502,7 доллара.

    Весной этого года на газовом рынке наблюдалась высокая волатильность. В марте средние цены взлетели почти на 60% к февральским показателям на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, впервые с начала 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Однако уже в апреле произошло снижение на 14%, примерно до 540 долларов.

    Пиковое значение в период обострения конфликта было зафиксировано 19 марта, составив 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после того, как генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре. Исторический максимум стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

    К середине месяца стоимость июльских фьючерсов на лондонской бирже опустилась до 550 долларов.

    Во вторник котировки на энергоносители приблизились к отметке в 512 долларов за тысячу кубометров.

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    18 июня 2026, 08:55 • Новости дня
    Рютте: НАТО не участвует в попытках ЕС установить контакт с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте перед плановой встречей министров обороны заявил, что НАТО известно о попытках Евросоюза установить дипломатический контакт с Россией.

    При этом он подчеркнул, что военный блок в этих действиях не участвует, передает ТАСС.

    «Конечно, в ЕС эта дискуссия идет, я это полностью уважаю и понимаю, зачем она идет. Но это чисто европейская дискуссия. НАТО никак не вовлечена, но я, конечно, пристально слежу за этим, мы постоянно информируем друг друга», – отметил Рютте.

    Днем ранее западные средства массовой информации сообщили о нескольких телефонных звонках в Москву представителей аппарата главы Евросовета Антониу Кошты. Отмечалось, что в ходе этих бесед не обсуждались серьезные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Ранее европейские лидеры рассмотрели перспективы возобновления дипломатических консультаций с Москвой.

    В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил идею возвращения к диалогу с Россией при условии полной открытости между союзниками.

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    18 июня 2026, 08:49 • Новости дня
    Спрос на электромобили в Европе вырос из-за цен на топливо

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордная стоимость горючего из-за ближневосточного кризиса резко подстегнула продажи электрокаров в Европе: в мае число их регистраций подскочило на 34%.

    Спрос на новые и подержанные электромобили в Европе увеличивается из-за подорожания топлива, вызванного ближневосточным конфликтом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, стимулирует спрос на новые и подержанные электромобили по всей Европе», – отмечает агентство. По данным New Automotive и E-Mobility Europe, в мае количество регистраций новых электромобилей выросло на 34% в годовом выражении на 17 рынках Европы. На полностью электрические модели приходится почти каждая четвертая новая регистрация.

    Гендиректор Renault Франсуа Провост подтвердил, что портфель заказов на электромобили компании вырос на 50% в ряде стран с начала конфликта США и Ирана. Эксперты отмечают, что спрос поддерживается развитием зарядной инфраструктуры и появлением доступных моделей, включая китайские. Аналитик Cox Филип Нотард считает, что эти факторы сохранят интерес покупателей даже при снижении цен на топливо.

    Интерес к подержанным электромобилям также растет. Во Франции число потенциальных покупателей китайских машин с пробегом в мае увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозируют рост цен на подержанные электромобили на 10% в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость дизельного топлива во Франции достигла рекордных значений 1985 года.

    Президент США снял морскую блокаду с Ирана. На фоне новостей о скором открытии Ормузского пролива цены на нефть упали до 80 долларов за баррель.

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    18 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Rheinmetall и Vantor решили создать платформу спутниковой разведки для Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки передовой европейской платформы пространственной разведки.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и провайдер спутниковых снимков Vantor заключили меморандум о взаимопонимании для укрепления разведывательного потенциала Германии и других стран Европы, передает РИА «Новости». В рамках соглашения планируется создание совместного предприятия.

    «Vantor и Rheinmetall планируют создать совместное предприятие для разработки европейской 3D-информационной платформы пространственной разведки. Стратегическое партнерство обеспечит вооруженным силам Германии суверенный контроль и преимущество в принятии решений при ведении боевых действий на оперативной скорости», – сказано в пресс-релизе.

    Платформа объединит спутниковые снимки, данные с беспилотников и картографическую информацию для формирования точной 3D-картины боевой обстановки. Ожидается интеграция технологий пространственной разведки Vantor в системы управления боем Rheinmetall. Это решение поддержит оборонные нужды Германии и европейские программы наблюдения.

    Ранее СМИ сообщали о планах американской Vantor (в прошлом Maxar Technologies) начать сотрудничество с немецким концерном. В марте прошлого года компания временно отключала Украине доступ к своим спутниковым данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американская компания Maxar приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам.

    Позднее немецкий концерн Rheinmetall и финская фирма Iceye договорились о создании совместного предприятия по производству аппаратов радиолокационной разведки.

    Весной этого года европейские гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB решили совместно работать над зашифрованной спутниковой сетью для бундесвера.

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    18 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Францию и Нидерланды назвали препятствиями для ускорения членства Украины в ЕС

    Euractiv: Франция и Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Париж и Амстердам выступили категорически против форсированного присоединения Киева к европейскому блоку, указав на необходимость длительных переговоров, сообщили СМИ.

    Как пишет Euractiv, европейские страны выражают серьезные сомнения относительно возможности быстрого принятия Киева в состав объединения. Главными противниками такого сценария считаются Франция и Нидерланды, передает РИА «Новости».

    Западные дипломаты открыто критикуют попытки форсировать интеграционный процесс для украинской стороны. «Албании понадобилось 11 лет, почему мы должны сделать это для Украины за три недели?» – приводит издание Euractiv слова одного из европейских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти выразили готовность выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

    Франция и ряд других стран выступили против установления конкретной даты присоединения Киева к объединению.

    Нидерланды настояли на строгом соблюдении Копенгагенских критериев для получения полноправного членства.

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