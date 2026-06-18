Вынесен приговор по делу об убийстве полицейского в Архангельской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Архангельский облсуд признал жителя Коноши виновным в убийстве и ранении сотрудников правоохранительных органов. Мужчина приговорен к 18 годам и одному месяцу лишения свободы, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что Вячеслав Донской, ранее судимый за поджог служебного автомобиля, находился на свободе около полугода.

«Днем 10 августа 2025 года к частному дому, где проживал Донской, прибыли сотрудники полиции, предъявившие ему официальные документы, подтверждающие их службу в правоохранительных органах. Стражи порядка неоднократно громко представились и затем также громко зачитали постановление о производстве в доме Донского обыска, поскольку его проверяли на причастность к поджогам объектов транспортной инфраструктуры», – сообщили в суде.

Злоумышленник отказался впустить полицейских. Когда они зашли в дом, мужчина открыл огонь из самодельного оружия. В результате один сотрудник получил ранение ноги, а другой скончался на месте от ранений плеча и головы.

Дело расследовалось по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и похищении важного личного документа.

Осужденный проведет первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить 2,5 млн рублей в пользу потерпевшей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года подозреваемый в поджоге релейного шкафа под Архангельском смертельно ранил полицейского при задержании. В марте 2026 года житель Крыма открыл огонь по прибывшим для обыска оперативникам.