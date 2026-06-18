Захарова: Лавров проведет переговоры с кандидатом в генсеки ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 июня встретится с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, бывшим министром иностранных дел Эквадора Марией Фернандой Эспиносой, передает РИА «Новости».
Она также занимала пост председателя 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«22 июня министр иностранных дел Сергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшим министром иностранных дел Эквадора и председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой», – сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Кроме того, 19 июня руководитель российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с главой МИД Республики Мадагаскар. Встреча пройдет в рамках укрепления двусторонних отношений и обсуждения актуальных вопросов международной повестки.
Также 23 июня Сергей Лавров примет участие в круглом столе для дипломатического корпуса в Москве, посвященном конфликту на Украине. На мероприятии, куда приглашены более 110 послов стран мирового большинства и представители международных организаций, министр представит факты о роли западных государств в развитии украинского кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Фернанда Эспиноса ранее занимала пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.
Другой кандидат в генсеки организации Ребека Гринспан призвала к диалогу по украинскому кризису.
В конце мая Сергей Лавров разъяснил госсекретарю США причины ударов по Киеву.