Израиль попросил Meta цензурировать контент о военном конфликте с Ираном

Как пишет портал Intercept со ссылкой на внутренние документы, правительство Израиля направило в корпорацию Meta* (деятельность которой запрещена в России как экстремистская) запрос на цензурирование материалов, касающихся военной агрессии против Ирана, передает РИА «Новости».
Руководство страны настаивало на удалении из социальных сетей постов, в которых пользователи высказывают солидарность с Тегераном и критикуют действия Израиля. Кроме того, требование распространялось на визуальные материалы, демонстрирующие последствия ударов иранских ракет. В ряде случаев корпорация удовлетворила эти запросы, однако правовые основания для таких действий остаются неясными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о предотвращении угрозы уничтожения Израиля благодаря военной кампании против Ирана.
Американские вооруженные силы не принимали участия в ответных израильских ударах по иранской территории.
Армия обороны Израиля ранее зафиксировала пуск ракет со стороны исламской республики.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ