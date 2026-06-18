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    18 июня 2026, 14:05 • Новости дня

    Лукашенко назвал ключевые направления развития белорусской армии

    Лукашенко поручил усилить ПВО и борьбу с беспилотниками

    Tекст: Вера Басилая

    Главной задачей вооруженных сил Белоруссии на ближайшие годы станет повышение эффективности систем защиты воздушного пространства и активное противодействие дронам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Александр Лукашенко заслушал подробный доклад о корректировке плана развития войск на период до 2030 года, четко обозначил основные приоритеты для оборонного ведомства страны. передает БелТА.

    «Повышение эффективности противовоздушной обороны (без всяких там заморочек), противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений», – заявил президент.

    В марте Александр Лукашенко сообщил об успешном завершении проверки готовности авиации и сил ПВО.

    В мае президент Белоруссии поручил провести точечную отмобилизацию воинских частей для оценки боеготовности.

    Несколькими днями ранее Лукашенко предупредил о риске начала войны с НАТО из-за украинского конфликта.

    17 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Федерация футбола Белоруссии сообщила ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) направила официальные уведомления главам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за удара беспилотника по автобусу с детской командой в Брянской области.

    В пресс-службе организации подчеркнули, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются, передает РИА «Новости».

    «Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», – заявили представители АБФФ.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Белорусские специалисты скорой помощи направились к пострадавшим в Брянскую область.

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    18 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», – сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на автобус с детьми произошло из-за недовольства некоторых сил мирной обстановкой в республике. По его словам, Белоруссия ведет себя спокойно, что вызывает раздражение, и именно поэтому происходят подобные инциденты, пишет Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений инцидента.

    Бригады российских медиков перевозят пострадавших граждан республики в больницы Минска.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    17 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    @ max.ru/evkovalchuk

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Минск потребовал от Киева объяснений после атаки в Брянской области.

    «Противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его мнению, преступления Украины лишь подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции. «Если сейчас не выжечь каленым железом украинский нацизм, он будет распространяться, как раковая опухоль», – подчеркнул собеседник. Парламентарий допустил, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии мог быть неслучайным. «Я думаю, это может быть провокация», – считает Джабаров.

    Он считает, что Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма. «Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты», – подчеркнул парламентарий.

    Военкор Александр Коц, проанализировав фотографии с места происшествия, предположил, что противник атаковал автобус осколочным сбросом с дрона самолетного типа. «В зоне СВО такие сбросы используются для уничтожения живой силы. Против военной техники они малоэффективны. Но при применении по гражданскому транспорту могут наделать бед. Что косвенно подтверждает: удар по автобусу был намеренным», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Дети ехали на отдых в Геленджик. По словам Ковальчука, в результате целенаправленной атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.

    Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, добавил он. «Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», – написал врио губернатора в своем канале в мессенджере Мах.

    Возбуждено уголовное дело о теракте. Как уточнили в СКР, ЧП случилось на трассе А240. «В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель – Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов», – отметили в ведомстве. Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело о теракте. «Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из СК РФ», – отметил председатель Константин Бычек.

    МИД Белоруссии осудил атаку Украины. «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – сказал пресс-секретарь белорусского ведомства Руслан Варанков. В министерстве потребовали от Киева исчерпывающих объяснений по инциденту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ на автобус очередным терактом киевского режима. «Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей», – сказала она РИА «Новости».

    Примечательно, что атака ВСУ произошла на следующий день после того, Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому «быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии. Белорусский лидер также подчеркнул, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит». Отметим, в Киеве ранее активизировалась антибелорусская риторика. Зеленский заявлял о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии.

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    17 июня 2026, 15:22 • Новости дня
    Посол Грызлов заявил о намеренном ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

    Посол Грызлов: ВСУ осознанно атаковали пассажирский автобус в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака на пассажирский транспорт в Брянской области была совершена украинскими боевиками преднамеренно, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

    Грызлов подчеркнул, что перепутать автобус с военной техникой невозможно.

    «Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершен украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно», – заявил дипломат. Его слова были опубликованы на странице российского посольства «ВКонтакте».

    Напомним, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил по факту данного происшествия уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту целенаправленную атаку очередным актом террора против мирного населения.

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    17 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Мирошник назвал Запад соучастником атаки на детей из Белоруссии под Брянском

    Tекст: Денис Тельманов

    Удар украинских военных по автобусу с белорусской юношеской командой в приграничном регионе преследовал политические цели по дестабилизации внутренней обстановки, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области произошел при прямом попустительстве западных государств, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Естественно, это имеет политическую цель – воздействие на руководство и России, и Белоруссии, воздействие на внутриполитическую атмосферу, которую в данном случае Украина пытается всячески раскачивать», – приводит его слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что подобные трагедии становятся возможными исключительно из-за позиции западных стран. По его словам, они диктуют свои условия на международных переговорных площадках и намеренно игнорируют преступления Киева. Мирошник добавил, что Запад выступает соучастником, предоставляя финансирование и поставляя вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленный удар по юным спортсменам очередным актом террора украинского режима против мирного населения.

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    17 июня 2026, 23:02 • Новости дня
    Пассажиры атакованного ВСУ автобуса прибыли в Гомельскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиры атакованного ВСУ автобуса благополучно доставлены в Гомельскую область после пребывания в пункте временного размещения, сообщил в Max-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «Сразу после того, как произошла террористическая атака, пассажиры автобуса, которые физически не пострадали, были оперативно перевезены в ПВР и обеспечены всем необходимым. Им сразу стали оказывать помощь психологи», – пояснил он.

    Ковальчук добавил, что под охраной сопровождающей колонны жители Белоруссии доставлены домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском.


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    18 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    В ОДКБ атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области назвали «преступным актом»

    В ОДКБ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков высказался в связи с ударом дроном ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии, в том числе детей.

    «Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания», – сказано в размещенном в Telegram-канале ОДКБ заявлении.

    Масадыков от имени Секретариата ОДКБ выразил глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи происшествием, в котором погиб один и ранены восемь пассажиров автобуса.

    Ранее с осуждением атаки ВСУ на автобус с детьми выступила ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми.

    На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.



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    18 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    После атаки ВСУ на автобус с детьми в больнице остались шесть пострадавших

    В больнице остались шесть пострадавших после атаки ВСУ на автобус

    Tекст: Катерина Туманова

    После возвращения из Брянской области пассажиров, которых не затронула атака дрона ВСУ, стало известно о пребывании еще шести пострадавших в больнице, сообщили в Telegram-канале Гомельского облисполкома.

    «В Речицу приехали автобусы из Брянской области. Домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА. Еще шесть человек остаются в больнице», – сказано в сообщении,

    В Гомельском облисполкоме уточнили, что при необходимости всем вернувшиеся смогут получить психологическую и медицинскую помощь.

    Напомним, поздним вечером среды пассажиры атакованного ВСУ автобуса прибыли в Гомельскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском, а в ОДКБ эту атаку  назвали «преступным актом».


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    18 июня 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех показал в Белоруссии способный уклоняться от атак дрон Supercam S180

    Ростех представил в Минске обновленный дрон Supercam S180 с ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    На проходящей в белорусской столице выставке безопасности продемонстрировали новейший скоростной дрон Supercam S180, способный распознавать и избегать атак вражеских перехватчиков.

    Ростех представил модернизированный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак перехватчиков, на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске, передает ТАСС.

    «Это скоростной дрон со стреловидным крылом, как у реактивного истребителя. Беспилотник также получил способность уклоняться от атак других дронов. БПЛА способен в автоматическом режиме достичь района разведки и собрать видеоданные как в дневное, так и в ночное время. При этом аппарат может проводить постобработку кадров с распознаванием объектов с помощью искусственного интеллекта прямо на борту», – рассказали в госкорпорации.

    Обновленный аппарат стал значительно быстрее и способен находиться в воздухе более четырех часов, что вдвое превышает показатели предыдущей версии. Дрон запускается с катапульты и может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки, что позволяет эффективно вести длительную разведку.

    Разработчики оснастили Supercam S180 дополнительной камерой для обзора задней и верхней полусферы, а также системой радиочастотной детекции. Это оборудование позволяет автоматически распознавать объекты, обнаруживать беспилотники противника по их радиоизлучению и предупреждать оператора о приближении перехватчика, идущего на таран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее разработчики установили на разведывательный беспилотник Supercam S180 комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров.

    В мае госкорпорация Ростех создала новый комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия массированным налетам дронов.

    В начале года аппараты линейки Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

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    18 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    Пострадавших при атаке в Брянской области белорусов решили эвакуировать в Минск

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шесть граждан Белоруссии, включая пятерых детей, получивших ранения при атаке украинского беспилотника на автобус в Брянской области, будут отправлены на лечение в Минск, сообщила гомельская телерадиокомпания.

    Бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России перевозят пострадавших граждан Белоруссии в медицинские учреждения Минска. Ожидается, что пациенты прибудут в столицу республики уже сегодня, передает ТАСС.

    «В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию шесть пострадавших, пять из которых – дети», – сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Перед транспортировкой всем пациентам оказали необходимую помощь в больницах Брянска. Состояние взрослого и ребенка, которым потребовалось хирургическое вмешательство, удалось стабилизировать благодаря совместной работе брянских врачей и специалистов федеральных медицинских центров. Это позволило безопасно организовать их переезд в Белоруссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали восемь человек.

    Для оказания помощи раненым Минздрав России направил в Брянск специалистов медицины катастроф.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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    18 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал атаку ВСУ на автобус с детьми не просто как террористический акт, а как вопиющее проявление бандитизма.

    «Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям», – приводит БелTA слова белорусского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.

    Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

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    18 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    МИД Белоруссии вручил дипломату Украины ноту в связи с атакой по автобусу

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

    Варанков подтвердил передачу дипломатического документа. «Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь... Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области РФ на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан», – заявил Варанков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений по факту данного инцидента.

    Президент республики Александр Лукашенко сообщил об ожидании честного ответа от киевского руководства.

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    18 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Раненого под Брянском ребенка прооперировали врачи из России и Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские и белорусские медики повели успешную операцию ребенку, пострадавшему в Брянской области после обстрела украинских боевиков, сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.

    Тяжело раненому в Брянской области белорусскому ребенку операцию проводила смешанная бригада врачей из России и Белоруссии, пояснил Ходжаев, передает РИА «Новости».

    В состав смешанной бригады врачей входили специалисты из Москвы, из Брянска и из Белоруссии.

    Эвакуация пострадавших граждан в Белоруссию началась утром, как только позволило состояние их здоровья. Сейчас перевозят шесть человек, из которых двое – ребенок и взрослый – находятся в тяжелом состоянии.

    Еще четверо пациентов находятся в состоянии разной степени тяжести, не представляющем угрозы для жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали восемь человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко направил в Брянск группу специалистов медицины катастроф. Позже власти решили эвакуировать шестерых раненых граждан Белоруссии в Минск.

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    18 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Белоруссии возбудили дело после удара дрона ВСУ по автобусу в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский следственный комитет начал расследование уголовного дела по статье о теракте после атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил глава ведомства Александр Суходольский.

    Дело возбудили по статье УК Белоруссии «Акт терроризма», сказал Суходольский, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля. СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Бригады Федерального центра медицины катастроф начали перевозить пострадавших граждан Белоруссии в медицинские учреждения Минска.

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