На саммите Россия – АСЕАН приняли Казанскую декларацию

Россия и страны АСЕАН приняли Казанскую декларацию на саммите. Документ определяет конкретные шаги для расширения сотрудничества в политике, торговле, безопасности и науке, передает ТАСС.
Помощник президента Юрий Ушаков высоко оценил значение достигнутых договоренностей.
«Особо подчеркнута приверженность формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Устава ООН», – заявил Ушаков.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии образована в 1967 году. Сейчас объединение включает 11 стран, в том числе Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Филиппины. Текущий саммит носит юбилейный характер и посвящен 35-летию отношений между участниками.
Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита в Казани.
Помощник главы государства Юрий Ушаков заранее анонсировал подписание четырех совместных документов.
Владимир Путин указал на взаимное стремление стран расширять политическое и экономическое сотрудничество.