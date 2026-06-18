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    18 июня 2026, 13:32 • Новости дня

    Путин и лидеры АСЕАН собрались за закрытым рабочим завтраком

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и руководители стран АСЕАН продолжили работу на саммите в Казани, начав второе заседание в формате рабочего завтрака.

    В Казани состоялось второе заседание юбилейного саммита Россия – АСЕАН, где участники обсудили интеграционные процессы в формате закрытого рабочего завтрака, передает ТАСС.

    Мероприятие прошло в закрытом для прессы режиме и было посвящено свободной дискуссии о развитии интеграции в Евразии.

    В обсуждении также приняли участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. На встрече планировалось заслушать доклад главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина об итогах делового форума, прошедшего накануне.

    После завершения рабочего завтрака ожидаются заявления для журналистов от Владимира Путина и президента Филиппин Фердинанда Маркоса–младшего. Текущий саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

    Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита в Казани.

    Перед началом мероприятия главы зарубежных делегаций сделали совместную фотографию.

    В ходе встречи российский лидер предложил коллегам по АСЕАН свободную дискуссию по любым темам.

    17 июня 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился принять экстренные меры для спасения раненых после удара украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

    Президент России связался по телефону с главой Минздрава Михаилом Мурашко, поручив ему незамедлительно организовать помощь жертвам удара украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

    «Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    На помощь пострадавшим пассажирам отправились три бригады белорусских медиков.

    На этой же трассе вражеский дрон ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    17 июня 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН в Казани пожелал здоровья главам делегаций и процветания странам-участницам юбилейного саммита.

    Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН выступил с тостом за дальнейшее укрепление взаимодействия, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Казани.

    «Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита», – заявил глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    На полях мероприятия российский лидер встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества с АСЕАН в области энергетической безопасности.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    17 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин посетил храм и мечеть в казанском Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин посетил православный храм и мечеть.

    Глава государства осмотрел религиозные святыни, расположенные на территории казанского Кремля, передает РИА «Новости». Во время визита российский лидер уделил время общению с верующими.

    «Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня в столице Татарстана. Мероприятие организовано на полях одноименного саммита, объединяющего представителей бизнеса и власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства с зарубежными лидерами.

    Российский лидер отметил широкие перспективы сотрудничества стран в области энергетической и продовольственной безопасности.

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    17 июня 2026, 22:17 • Новости дня
    Путин проводил зарубежных гостей после приема на саммите Россия-АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    Президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым зарубежным гостем после концерта в новом здании театра Камала в Казани. Он проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. По завершении короткой концертной программы Путин пожал руку каждому участнику. Он на английском языке попрощался с гостями до следующего дня, когда запланированы основные события саммита. В ответ представители делегаций выразили благодарность за организованный вечер и выступления артистов.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня на полях одноименного саммита в столице Татарстана. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд и другие страны. Участники встречи планируют обсудить актуальные международные проблемы и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    Путин произнес речь на торжественном приеме.

    Владимир Путин выступил с тостом за дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

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    17 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Султан Брунея восхитился красотой Казани

    Султан Брунея Хассанал Болкиах назвал Казань красивым городом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным лидер Брунея Хассанал Болкиах отметил привлекательность столицы Татарстана и тепло вспомнил прошлый визит в Россию.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразил восхищение столицей Татарстана, передает ТАСС.

    «С моего предыдущего визита в Россию прошло более 10 лет, но я все еще с теплотой вспоминаю об этом визите. Я очень рад снова оказаться в России – в красивом городе Казани», – отметил глава государства.

    Политик подчеркнул, что впервые посещает Татарстан. Он высоко оценил возможность встретиться с российским лидером, напомнив, что предыдущие контакты всегда отличались теплой атмосферой. Глава государства выразил надежду на плодотворное обсуждение в рамках саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера с иностранными коллегами.

    В рамках мероприятия глава государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

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    17 июня 2026, 18:00 • Новости дня
    Президент Филиппин пригласил Путина на саммит АСЕАН в Маниле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Филиппин Фердинанд Маркос – младший предложил президенту России Владимиру Путину посетить предстоящую встречу государств Юго-Восточной Азии.

    «Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года», – заявил политик во время двусторонних переговоров, передает РИА «Новости».

    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии существует с 1967 года. Сегодня в эту международную организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Напомним, Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    На полях мероприятия российский лидер встретился с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом – младшим.

    Ранее руководство азиатской республики направило главе российского государства официальное письмо с предложением посетить осенние международные мероприятия в Маниле.

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    17 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой МИД Турции в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На полях казанского саммита Россия–АСЕАН президент Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, обсудив инициативу Анкары по продолжению переговоров по Украине.

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Переговоры прошли в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, где ранее состоялась церемония официальной встречи глав делегаций предстоящего саммита.

    Турецкий министр иностранных дел прибыл в Россию на два дня, с 16 по 17 июня 2026 года, по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Фидан сам запросил встречу с российским лидером, и просьба была удовлетворена.

    До беседы с Путиным Фидан провел переговоры с Лавровым, заявив о готовности Турции и далее организовывать переговоры между Россией и Украиной, считая приоритетом возвращение к дипломатии. Он также дал понять, что Анкара не одобряет удары по гражданским. Кроме того, Фидан встретился с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, обсуждая, в частности, совместную работу по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите в Казани президент РФ Владимир Путин заявил о взаимном стремлении России и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

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    17 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин провел встречу с президентом Филиппин в Казани

    Путин провел встречу с президентом Филиппин Маркосом-младшим в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в Казани встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Это первый из множества двусторонних контактов, запланированных у российского лидера на полях саммита РФ – АСЕАН в Казани, передает ТАСС.

    Филиппинский лидер впервые посещает Россию с официальным визитом. В текущем году Филиппины возглавляют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поэтому Путин и Маркос-младший совместно председательствуют на саммите.

    Согласно материалам Кремля, Филиппины являются важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Манила активно развивают торгово-экономические и гуманитарные связи, а также заинтересованы в расширении туристических обменов. В настоящее время для россиян на Филиппинах действует безвизовый режим сроком на 30 дней.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера на полях саммита АСЕАН.

    В мае главы внешнеполитических ведомств России и Филиппин обсудили подготовку к этому мероприятию.

    В среду Путин прибыл в столицу Татарстана для участия в форуме.

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    17 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Путин дал официальный старт юбилейному саммиту Россия – АСЕАН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин произнес речь на торжественном приеме от имени президента в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия – АСЕАН в Казани.

    Это мероприятие знаменует официальный старт юбилейной встречи в подобном формате, передает ТАСС.

    После официального приветствия участников саммита организаторы предложили гостям небольшую концертную программу. Затем последовал непосредственно торжественный прием.

    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии объединяет 11 стран. В состав организации входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Ранее Путин прибыл в Казань для работы на саммите.

    В преддверии мероприятия Кремль анонсировал проведение главой государства отдельных двусторонних встреч.

    Утром на инновационной площадке казанского ИТ-парка открылся бизнес-форум Россия – АСЕАН.

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    17 июня 2026, 18:41 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота с Брунеем до миллиарда долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Объем взаимной торговли между Россией и Брунеем демонстрирует положительную динамику и приблизился к отметке в 1 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом на полях саммита РФ – АСЕАН в Казани, передает ТАСС. В ходе беседы российский лидер отметил значительные успехи в развитии двусторонних экономических отношений.

    «В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, и последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли, и кооперации в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике. Товарооборот демонстрирует положительную динамику и приблизился к миллиардной отметке», – сказал глава государства.

    Россия и Бруней продолжают укреплять взаимодействие в различных сферах. Особое внимание уделяется энергетическому сектору, который остается ключевым направлением кооперации двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал проведение главой государства отдельных двусторонних встреч.

    Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о достижении товарооборота с государствами Юго-Восточной Азии отметки в 21 млрд долларов.

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    17 июня 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин назвал символичным совпадение национальных праздников России и Филиппин

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин указал на приятное совпадение дат национальных праздников России и Филиппин во время двусторонних переговоров на полях юбилейного саммита в Казани.

    Глава государства провел переговоры с Фердинандом Маркосом-младшим в Казани, передают РИА «Новости». Встреча состоялась на полях саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.

    «Хотел бы еще раз поздравить Вас, уважаемый господин президент, и весь филиппинский народ с прошедшим 12 июня Днем независимости. Символично, что мы в России также 12 июня отмечаем наш национальный праздник – День России. Приятное совпадение», – сказал Владимир Путин.

    Президент также напомнил о 50-летии установления дипломатических отношений между странами. Он подчеркнул важность исторического визита Фердинанда Маркоса-старшего в Москву в 1976 году. По словам российского лидера, проявленный тогда прагматичный подход к международным связям остается востребованным и сегодня.

    Юбилейный саммит проходит с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году и сейчас объединяет 11 стран. Участники форума планируют обсудить углубление двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал проведение главой государства отдельных двусторонних встреч.

    В мае главы внешнеполитических ведомств России и Филиппин обсудили подготовку к этому масштабному мероприятию.

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    17 июня 2026, 19:33 • Новости дня
    Путин заявил о курсе на комплексное развитие связей с Брунеем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Казани президент России Владимир Путин подтвердил нацеленность на углубление сотрудничества с Брунеем, отметив особые перспективы туризма и гуманитарных контактов.

    Российский президент на встрече с султаном Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом заявил о нацеленности Москвы на всестороннее укрепление двусторонних связей, передает ТАСС.

    «Ваше величество, мы настроены на комплексное развитие отношений с Брунеем на основе принципов равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства отдельно указал на значительные возможности для расширения сотрудничества в сфере туризма и гуманитарных обменов между Россией и Брунеем. По его словам, развитию таких контактов помогает наличие двухнедельного безвизового режима между двумя странами.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите «Россия – АСЕАН». Мероприятие объединяет представителей стран Юго-Восточной Азии и российского бизнеса для обсуждения перспектив сотрудничества.

    Юбилейный саммит в честь 35-летия отношений между Россией и АСЕАН проходит с 17 по 19 июня. На полях бизнес-форума российский президент проведет ряд двусторонних встреч.

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    17 июня 2026, 20:09 • Новости дня
    Путин заявил о новом уровне партнерства России и стран АСЕАН

    Путин подчеркнул курс России и АСЕАН на расширение сотрудничества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите в Казани президент России Владимир Путин указал на взаимное стремление РФ и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

    Выступая в Казани на саммите «Россия – АСЕАН», президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии стремятся вывести сотрудничество на более продвинутый уровень, передает ТАСС. По его словам, курс на укрепление партнерства остается неизменным.

    «Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемирно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что контакты охватывают как политические и экономические направления, так и культурное и гуманитарное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин открыл юбилейный саммит Россия – АСЕАН в Казани.

    Министр экономразвития Максим Решетников заявил о рекордном росте товарооборота России и стран АСЕАН.

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    17 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России и АСЕАН к справедливому мироустройству

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и страны Юго-Восточной Азии придерживаются общих нравственных ценностей и вместе отстаивают принципы суверенного равенства государств без вмешательства во внутренние дела, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер поприветствовал участников саммита в Казани и подчеркнул приверженность сторон собственной модели развития, передает ТАСС.

    «Что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела», – сказал глава государства.

    По словам президента, оба партнера уважают национальную самобытность друг друга и признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Никто из участников объединения не навязывает свои взгляды окружающим, что составляет главную силу сотрудничества.

    Кроме того, Владимир Путин напомнил об успешном обучении десятков тысяч студентов из стран ассоциации в отечественных вузах.

    «Полученные ими знания и профессии – инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других – приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    Глава государства дал официальный старт юбилейной встрече на торжественном приеме.

    Российский лидер указал на взаимное стремление стран к расширению сотрудничества.

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