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    18 июня 2026, 13:27 • Новости дня

    Британия столкнулась с рекордным дефицитом лекарств в аптеках

    NPA: Британия столкнулась с рекордным дефицитом лекарств в аптеках

    Tекст: Мария Иванова

    Острые перебои с поставками ежедневно лишают жителей Соединенного Королевства необходимых препаратов, массово провоцируя агрессию в адрес провизоров.

    Ассоциация фармацевтов Британии (NPA) сообщила о беспрецедентной нехватке медикаментов в стране, передает РИА «Новости». Организация провела исследование среди 6 тыс. аптек для оценки доступности препаратов.

    «Ассоциация предупреждает, что нехватка лекарств представляет собой серьезную угрозу безопасности пациентов, и это одна из наиболее тяжелых ситуаций, с которыми когда-либо сталкивалась Британия», – отметили в объединении.

    По данным опроса, 96% фармацевтов видят в сложившемся дефиците прямую опасность для больных. В 2025 году 89% учреждений ежедневно отказывали клиентам в выдаче препаратов из-за сбоев в логистике. При этом 83% аптечных работников подвергались оскорблениям со стороны разгневанных покупателей.

    Эксперты призвали власти срочно изменить законодательство. Фармацевты просят разрешить им самостоятельно корректировать рецепты при отсутствии нужного товара на складе, чтобы избавить людей от повторных визитов к врачу. Также NPA потребовала создать профильную рабочую группу для оперативного решения проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной британские эксперты предупредили о риске дефицита лекарств из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    В начале июня компания AstraZeneca допустила приостановку поставок новых препаратов в Великобританию.

    В прошлом году с серьезной нехваткой медикаментов столкнулась Германия.

    17 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости

    New Scientist: Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет

    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Активная социальная жизнь и увеличенное число особых нейронов помогают некоторым людям старше 80 лет сохранять ясный ум на уровне 50-летних, отметили ученые.

    Феномен сохранения острого ума в преклонном возрасте активно изучает невролог Эмили Рогальски, передает New Scientist.

    Врач исследует пациентов старше 80 лет, чья память работает так же хорошо, как у людей на 30 лет моложе. «Почти каждый человек может вспомнить хотя бы одного знакомого, которому ни за что не дашь 90 лет», – отмечает Рогальски.

    Специалисты выяснили, что у таких людей участки мозга, отвечающие за память, имеют больший размер. Кроме того, в их коре находится в четыре или пять раз больше особых нейронов фон Экономо. При этом генетически эти пациенты не отличаются от обычных людей и могут иметь физические признаки болезни Альцгеймера без самих симптомов.

    Главной объединяющей чертой обладателей исключительной памяти оказалась вовсе не диета или физические упражнения, а активная социальная жизнь.

    Пожилые люди постоянно ищут общения с младшими поколениями, чтобы избежать одиночества. Ученые подчеркивают, что мозгу необходимо постоянно решать новые задачи и выходить из привычной зоны комфорта.

    Еще одной важной особенностью является высокая психологическая устойчивость и способность стойко справляться с жизненными трудностями. Многие из участников исследования пережили тяжелые трагедии, но смогли найти в себе силы жить дальше. Эксперты советуют чаще звонить друзьям и беречь связи, так как это напрямую защищает здоровье мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геронтолог Ольга Ткачева назвала высокую общительность отличительной чертой «суперэйджеров».

    Японские ученые призвали комплексно контролировать все факторы риска для эффективной профилактики старческого слабоумия.

    Интеллектуальные занятия снижают вероятность развития болезни Альцгеймера на 40%.

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    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана

    Эксперт Анпилогов: Поставки британского урана не помогут Украине

    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом в атомной сфере. Это вынудит Украину покупать обогащенный уран по более высоким ценам. Но альтернатив у нее нет, страна критически зависима от помощи Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее был подписан британо-украинский контракт на поставку обогащенного урана.

    «Британско-голландско-немецкая Urenco – один из крупнейших в мире производителей обогащенного урана. К тому же, она – одна из немногих компаний, разработавших свой проект газовой центрифуги для разделения изотопов», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, сильные позиции Urenco на рынке позволяют компании диктовать свои цены на уран. «Этим объясняется довольно высокая стоимость контракта с Киевом. Но у Украины нет иного варианта – ее зависимость от западной помощи в ядерной энергетике критическая», – указал спикер. При этом, добавил он, большинство других производителей урана ориентированы в основном на покрытие внутренних потребностей своих стран. «Даже у США нет избытка обогащающих разделительных мощностей», – отметил собеседник.

    «Вероятнее всего, в рамках нынешнего контракта Лондона и Киева обогащенный уран будет поставляться американской компании Westinghouse, которая займется созданием тепловыделяющих сборок и их размещением на украинских АЭС», – предположил эксперт. Спикер обратил внимание на то, что украинские атомные станции используют классические легководные реакторы, которые работают на обогащенном уране, а не на природном.

    «Украина и в будущем будет вынуждена покупать только топливо реакторной частоты. Его стоимость будет расти. Также Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом и начать сотрудничать в рамках рыночных цен», – добавил он. Впрочем, даже нынешний контракт не создаст существенного энергетического приращения на Украине, подчеркнул собеседник.

    «Энергосистема страны полностью утратила маневренные мощности и сбалансированность. Двухлетний контракт с Британией даст возможность закрыть бытовые нужды и чуть отдалить риск блэкаутов. Не более того», – детализировал спикер. При этом, заметил он, если возникнет необходимость, Россия имеет все возможности лишить Украину и полноценной поддержки атомной энергетики. «В случае разрушения распределительных мощностей сети 750 кВ республика будет вынуждена остановить энергоблоки», – резюмировал Анипилогов.

    Ранее канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о подписании двухлетнего контракта с Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года. Также, газета ВЗГЛЯД объясняла планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине.

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    16 июня 2026, 02:37 • Новости дня
    Британия собралась снабжать Украину ураном два года

    Канцелярия Стармера объявила о двухлетних поставках урана на Украину

    Британия собралась снабжать Украину ураном два года
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.

    По данным канцелярии, общая стоимость поставок обогащенного урана составит 210 млн фунтов (280 млн долларов), передает РИА «Новости».

    «Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие два года», – говорится в сообщении на официальном сайте канцелярии.

    Сообщается, что финансирование пройдет через UK Export Finance – британское экспортное кредитное агентство, а непосредственным поставщиком урана выступит компания Urenco, которая будет работать по контракту с украинским оператором «Энергоатом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году сообщалось, что украинская энергетическая компания ДТЭК обсуждает с британской фирмой Rolls-Royce вопрос строительства атомных мини-станций на Украине.

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    17 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Британские чиновники играли в GTA на работе ради «жизненного опыта»

    Telegraph: Британским чиновникам платили за игру в GTA на работе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники экспериментального подразделения британского минобразования использовали игру Grand Theft Auto на рабочем месте, пытаясь изучить жизненный опыт участников онлайн-сообщества.

    О необычном эксперименте в департаменте министерства образования Британии сообщают РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    В проекте участвовали члены команды Policy Lab, отвечающей за разработку политики для ведомства. По данным издания, «государственным служащим платили за то, что они играли в GTA… проект был запущен правительством в конце 2024 года в рамках попытки узнать о «жизненном опыте» представителей общественности».

    Чиновники провели время в онлайн-пространстве вместе с геймерами и, как говорится во внутренних дневниках отдела, «познавали их мир», наблюдая за взаимодействием игроков в Grand Theft Auto. В итоговых выводах отмечалось, что такое общение помогало некоторым участникам, живущим в отдаленных районах, а часть игроков получала в виртуальной среде опыт «ведения бизнеса», которого не имела в реальной жизни.

    Telegraph напоминает, что Policy Lab ранее устраивал мастер-классы по лепке из глины и завязыванию перуанских узлов, а также приглашал художника для рисования портретов получателей пособий, чтобы «очеловечить» их.

    Источник в правительстве заявил изданию, что подразделение, где работают около 30 чиновников, следует закрыть, поскольку его сотрудники, по его словам, занимаются «ерундой» за счет налогоплательщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор отказался блокировать видеоигру GTA.

    Компания Rockstar Games уволила сотрудников за обсуждение секретных данных GTA.

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    15 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Лукашенко: Два года назад я предупреждал Лондон о развитии конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще более двух лет назад предупреждал представителей Великобритании о возможном развитии конфликта на Украине и оказался прав.

    «Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт на Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

    По его словам, предложенный им путь мирного урегулирования тогда не был принят, после чего ситуация усложнилась. Лукашенко отметил, что еще тогда предупреждал: война может привести к непредсказуемым последствиям и алогичному развитию событий, и добавил, что именно так все и произошло – передает РИА «Новости».

    Глава белорусского государства также выразил поддержку позиции США по Украине. Он согласился с тем, что европейские страны должны сами думать, как завершить конфликт на Украине, а не рассчитывать, что американцы придут и расставят «все фишки на места», и подчеркнул, что полностью разделяет такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил о своих предложениях украинскому руководству в первые дни конфликта пойти на соглашение ради сохранения Донбасса.

    Белорусский лидер в интервью Al Arabiya предложил провести трехсторонние переговоры.

    В том же интервью он допустил прекращение боевых действий на Украине уже в 2026 году при наличии политической воли нескольких лидеров.

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    16 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла новости о поджоге дома британского премьера украинцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД сыронизировала над приговором лондонского суда, признавшего граждан Украины виновными в попытке уничтожить имущество главы правительства Британии.

    Накануне Центральный уголовный суд Лондона признал двух украинских граждан виновными в попытке поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Дипломат обратила внимание на то, что выходцы из этой страны регулярно совершают преступления по всему миру.

    Представитель внешнеполитического ведомства предложила угадать, кого местные журналисты сделают крайними в этой ситуации. Среди вариантов она назвала самих поджигателей, спецслужбы Британии или российских граждан.

    «Правильный ответ: салат-латук – гроза британских премьеров, одолевший Лиз Трасс», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Осенью 2022 года букмекеры в Британии принимали ставки на то, сможет ли Лиз Трасс продержаться на посту дольше 35 дней. Именно за такое время полностью разлагается салат-латук. В итоге политик ушла в отставку всего через шесть дней после запуска шуточной видеотрансляции с овощем.

    Напомним, суд в Лондоне признал двух выходцев с Украины виновными в поджоге имущества британского премьера.

    Британская полиция ранее задержала пятого подозреваемого по этому уголовному делу.

    Местные спецслужбы также расследовали возможную причастность России к этим преступлениям.

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    16 июня 2026, 05:10 • Новости дня
    В Британии раскритиковали власти за захват танкера Smyrtos в Ла-Манше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Недавние действия Лондона по захвату танкера Smyrtos с нефтью из Усть-Луги в проливе Ла-Манш вызвали волну критики со стороны ряда британских экспертов.

    Перехват судна из так называемого «теневого флота России» состоялся на фоне серьезного правительственного кризиса в Британии, передает АБН24 со ссылкой на Daily Express.

    На прошлой неделе в отставку подали министр обороны Джон Хили и глава вооруженных сил Эл Карнс. Причиной ухода политиков стали острые разногласия по вопросам военных расходов.

    По данным издания, захват танкера сочли попыткой премьер-министра Кира Стармера продемонстрировать жесткость управления.

    «Отставной высокопоставленный офицер назвал операцию крайне циничным трюком, призванным создать впечатление стойкости премьер-министра после катастрофической недели», – отмечают авторы материала.

    Бывший офицер Королевского флота Том Шарп выразил возмущение происходящим. Он напомнил, что с марта мимо берегов проследовало более 100 подобных кораблей, однако власти бездействовали. Эксперт уверен, что приказ о задержании был отдан исключительно ради создания иллюзии контроля над оборонным ведомством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos. Незадолго до этого инцидента министр обороны королевства Джон Хили подал в отставку из-за недостатка финансирования ведомства. Посольство России в Лондоне сообщило об отсутствии россиян среди членов экипажа задержанного судна.

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    16 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    В Минздраве предложили расширить перечень стратегически значимых лекарств

    Комиссия Минздрава одобрила 149 препаратов для включения в перечень СЗЛС

    Tекст: Антон Антонов

    Комиссия Минздрава России рекомендовала включить 149 препаратов в перечень стратегически значимых лекарственных средств, следует из ведомственного документа.

    Документ предполагает распределение медикаментов по нескольким разделам. В первую часть списка планируется добавить 39 наименований. Среди них значатся альбумин человека, иммуноглобулины против клещевого энцефалита и столбняка, лоразепам, фенобарбитал, а также жировые эмульсии для парентерального питания.

    Во второй раздел рекомендовано внести ацикловир, лидокаин, тетрациклин, хлоргексидин и вакцину для лечения рака мочевого пузыря, передает РИА «Новости».

    Уделено внимание и противоопухолевым средствам: перечень могут пополнить акситиниб, азацитидин, висмодегиб и другие препараты. Кроме того, одобрены лекарства для терапии муковисцидоза, спинальной мышечной атрофии и сахарного диабета.

    При этом 45 препаратов из 194 рассмотренных комиссия отклонила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Министерство здравоохранения включило в реестр стратегически значимых лекарственных средств более 200 наименований.

    Позже глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал появление на российском рынке свыше 500 новых медикаментов.

    До этого президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на жизненно важные препараты.

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    16 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    Дуров раскритиковал планы Британии запретить соцсети для детей

    Дуров предупредил об опасности запрета соцсетей для подростков в Британии

    Дуров раскритиковал планы Британии запретить соцсети для детей
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива британского правительства заблокировать доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет может подвергнуть несовершеннолетних еще большим рисками, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

    Павел Дуров в своем Telegram-канале выразил несогласие с намерениями властей Британии ограничить использование социальных платформ подростками. «Запрет социальных сетей для детей только подвергает их большей опасности», – уверен предприниматель.

    Бизнесмен пояснил, что подобные ограничения подтолкнут юных пользователей к применению VPN-сервисов. Это, в свою очередь, откроет им доступ к гораздо более опасному нелегальному контенту.

    По словам основателя мессенджера, у родителей уже есть необходимые инструменты для контроля цифровых привычек детей, такие как родительский контроль и ограничения экранного времени. Однако многие предпочитают давать малышам планшеты, чтобы те вели себя тихо, и никакое государственное регулирование эту проблему не решит.

    Согласно новому закону, всем пользователям соцсетей в Британии придется подтверждать достижение 16-летнего возраста с помощью удостоверения личности, сканирования лица или банковской карты. Дуров отметил, что в стране ежегодно арестовывают тысячи людей за политические публикации, и задался вопросом, направлен ли новый закон на защиту детей или на поиск новых поводов для арестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал ограничить доступ детей к социальным сетям.

    Основатель Telegram Павел Дуров связал подобные инициативы с низким рейтингом одобрения политиков.

    Американский миллиардер Илон Маск ранее возмутился рекордным числом задержаний за публикации в британском сегменте интернета.

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    16 июня 2026, 10:36 • Новости дня
    Британия ввела санкции против российских банков

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские власти расширили антироссийский санкционный список, добавив в него десятки юридических и физических лиц, а также морские суда.

    Британия внесла в санкционный список 43 компании и физических лиц, а также 27 судов, которые якобы связаны с Россией, передает ТАСС.

    Власти королевства ввели рестрикции в отношении 32 юридических и 11 физических лиц.

    Санкции затронули 27 судов, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа. Кроме того, ограничения распространены на девять человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

    В обновленный антироссийский список также попали финансовые организации. Британские власти внесли в него «Яндекс банк», «WB банк», банк «Вятич» и «Еврофинанс Моснарбанк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британские власти расширили санкционный список на десять человек и восемь организаций.

    В сентябре прошлого года Лондон ввел ограничения против ряда оборонных предприятий и 70 судов.

    В июле того же года правительство Соединенного Королевства внесло в черный список 134 танкера.

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    17 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    В Минздраве решили изменить стандарт лечения шизофрении

    Tекст: Катерина Туманова

    Минздрав намерен обновить подходы к терапии пациентов с шизофренией, добавив проверки на запрещенные вещества и скорректировав медикаментозный курс, что следует из проекта приказа ведомства.

    Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который вносит существенные изменения в действующий с 2022 года стандарт оказания медицинской помощи при шизофрении. В частности, для госпитализированных больных планируется ввести возможность назначения дополнительных исследований на наличие наркотических средств в организме, передает ТАСС.

    Помимо этого, новый регламент предполагает расширение перечня анализов. Пациентам смогут проводить тестирование на гепатиты В и С, бледную трепонему, а также на вирусы иммунодефицита человека первого и второго типов. В программу лечения включены процедуры очистки крови от токсинов – плазмаферез и гемосорбция.

    Изменения коснутся и немедикаментозных методов: из стандарта исключат групповую терапию с участием родственников больного. Существенной корректировке подвергнется список назначаемых препаратов.

    В схему лечения добавят современные лекарственные средства брекспипразол и тетрабеназин, при этом алпразолам будет полностью исключен из перечня доступных медикаментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые в 2025 году установили новый фактор развития шизофрении. Минобороны в марте предложило уточнить список запрещающих контракт психрасстройств. Ученые заявили о двукратном росте числа психических расстройств в мире за 30 лет.

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    17 июня 2026, 19:29 • Новости дня
    Премьер Дагестана раскритиковал Минздрав за очереди к врачам с трех часов утра

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании правительства Дагестана председатель кабинета министров Магомед Рамазанов жестко оценил деятельность регионального Министерства здравоохранения. Поводом для критики стали многочисленные жалобы граждан, сбои в организации медицинской помощи и нерешенные вопросы, связанные с обеспечением пациентов необходимыми препаратами.

    Одной из ключевых тем обсуждения стала работа системы электронной записи к врачам. Обращаясь к временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Ярославу Глазову, глава правительства указал на проблемы в медицинских учреждениях республики, сообщает РИА «Дагестан».

    По словам Рамазанова, из-за неработающей системы электронной записи в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях пациенты вынуждены занимать очередь в 3–4 утра.  «Это абсолютно неприемлемо. Почему вы уже два года руководите министерством, а меры не принимаются?», – задал Рамазанов вопрос врио руководителя Минздрава.

    Во время заседания также обсуждались условия пребывания пациентов в детской многопрофильной больнице. Участники совещания сообщили о неудовлетворительном состоянии ряда отделений и других проблемах, влияющих на качество медицинской помощи.

    Отдельное внимание было уделено лекарственному обеспечению. В правительстве заявили о дефиците жизненно важных медикаментов, в том числе о задержках с поставками инсулина для пациентов, нуждающихся в постоянной терапии.

    Кроме того, были озвучены обращения граждан, связанные с коррупционными проявлениями в отдельных медицинских учреждениях. По словам заявителей, получение качественной помощи в некоторых случаях сопровождается ожиданием неофициальных денежных вознаграждений.

    Врио министра здравоохранения охарактеризовал ситуацию в отрасли как находящуюся под контролем. Однако премьер-министр республики не согласился с такой оценкой. По его мнению, большое количество жалоб со стороны жителей свидетельствует о наличии проблем, требующих незамедлительного решения.

    В мае глава региона Федор Щукин утвердил Магомеда Рамазанова в должности председателя правительства Дагестана.

    В апреле суд отправил в СИЗО брата врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова по делу о хищении бюджетных средств. Осенью прошлого года Росздравнадзор начал проверку из-за перебоев с поставками лекарств для пациентов в республике.

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    17 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Тбилиси выразил возмущение Лондону за упоминание санкционированного судна

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Британии в Грузии Гаррет Уорд был вызван в МИД Грузии, где ему выразили возмущение из-за заявления посольства, в котором фокусировалось внимание на наложение санкций на судно SILVAR, посетившее страну в начале года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили подчеркнул, что «нет ни единого факта нарушения Грузией режима международных санкций, а правительство Грузии сотрудничает с международными партнерами, поэтому вызывают непонимание постоянные спекуляции этими вопросами».

    «Возмутителен в этом контексте акцент заявления посольства Великобритании, в котором говорится о посещении ранее Грузии санкционированного сейчас судна. Это целенаправленно служит неправильному восприятию и вредит интересам Грузии», – отметили в МИД.

    Георгий Зурабашвили заявил о «неприемлемом» подходе, так как когда судно посещало Грузию, оно не находилось под санкциями.

    По его словам, это же судно заходило в порты Мальты, Дании, Египта, Малайзии, Индии, Китая и других стран.

    Первый замминистра отметил, что до визита в Грузию судно прошло инспекцию в Дании и не было задержано.

    «Такие манипуляции бросают тень на отношения двух стран», – заявили в МИД Грузии послу Великобритании.

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    16 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    ВОЗ заявила о прекращении распространения хантавируса в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    В мире не зарегистрировано новых случаев заражения хантавирусом почти три недели, а число летальных исходов остается не увеличивается более месяца, написал в соцсети Х глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Обновленная информация о хантавирусе: число случаев, о которых было сообщено в ВОЗ, по-прежнему составляет 13. В течение почти трех недель не поступало сообщений о новых случаях.  Число умерших остается на прежнем уровне, при этом более месяца не поступало сообщений о новых смертельных случаях», – написал он в соцсети Х, сделав репост записи на страницу ВОЗ.

    Гебрейесус резюмировал, что общая ситуация остается стабильной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заболевших хантавирусом на лайнере MV Hondius достигло 13 человек, это все, известные ВОЗ, случаи заболевания. Инфекционист предупредила об угрозе передачи хантавируса между людьми. Онищенко назвал главных переносчиков хантавируса в России.



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