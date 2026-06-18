Власти ОАЭ полностью запретили соцсети детям до 15 лет

Правительство ОАЭ утвердило новые правила, которые полностью закрывают доступ к социальным сетям для лиц младше 15 лет, передает РИА «Новости».
Инициатива направлена на защиту несовершеннолетних от негативного влияния цифровой среды.
«В постановлении установлен минимальный возраст для использования платформ социальных сетей - 15 лет», – сообщает местное информационное агентство WAM. Теперь подросткам нельзя создавать личные страницы, управлять аккаунтами и пользоваться функционалом площадок.
Ограничения затрагивают любые формы активности: от общения и публикации постов до комментирования и вступления в публичные группы.
По данным агентства, такие меры отражают стремление государства создать передовую модель защиты детей и адаптироваться к стремительным технологическим изменениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня министр информатизации Польши выступил с инициативой запрета соцсетей для детей младше 15 лет.
В апреле турецкий парламент одобрил аналогичный закон для защиты несовершеннолетних от взрослого контента.
Правительство Греции также анонсировало введение строгих возрастных ограничений на использование цифровых платформ.