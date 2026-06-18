Астрономы сообщили о рекордном подъеме Солнца в день солнцестояния

Московский планетарий: Солнце рекордно поднимется в начале астрономического лета

Tекст: Мария Иванова

Пик высоты ожидается 21 июня в полдень, передает ТАСС.

Ровно в 11.24 по московскому времени в Северном полушарии начнется астрономическое лето. Двигаясь по эклиптике, звезда достигнет максимально удаленного положения от небесного экватора.

«В день летнего солнцестояния светило восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень. На широте Москвы в этот момент Солнце поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов», – заявили эксперты.

Астрономы также заметили, что грядущее воскресенье станет самым длинным световым днем в году для всех жителей Северного полушария Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономическое лето в текущем году наступит днем 21 июня.

Первое солнечное затмение 2026 года озарило небо над Антарктидой в феврале.