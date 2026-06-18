Взрыватель гранаты покалечил кисть липецкой школьницы

Подросток обнаружила опасный предмет 16 июня и принесла его домой, она попыталась извлечь кольцо, произошла детонация, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Школьница получила тяжелую травму левой кисти, а также множественные точечные ожоги рук и ног. Пострадавшую оперативно доставили в Усманскую районную больницу для оказания первой помощи.
Из-за тяжести полученных повреждений пациентку экстренно перевезли бортом санитарной авиации в реанимацию Липецкой областной детской больницы.
Медики провели срочную операцию и продолжают бороться за сохранение поврежденной руки. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что состояние ребенка удалось стабилизировать, угрозы для жизни нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинский школьник подорвал подаренную родственником учебную гранату прямо на уроке.
Ранее в одной из школ Ростовской области из-за взрыва страйкбольной гранаты ученица получила ожоги рук.