  • Новость часаРоссийские войска освободили Рай-Александровку в ДНР
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Центробанки возвращают золотые слитки на родину
    Военкор указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию
    Средства ПВО за сутки сбили 992 беспилотника и четыре ракеты «Фламинго»
    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху
    Внешний долг России рекордно сократился
    18 июня 2026, 12:59 • Новости дня

    Археологи раскопали загадочного деревянного предка Стоунхенджа

    На Солсберийской равнине в Британии обнаружили деревянный прототип Стоунхенджа

    Tекст: Мария Иванова

    В пяти километрах от знаменитого мегалита ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов, возведенное за пять столетий до появления каменного Стоунхенджа.

    Британские археологи обнаружили древний прототип Стоунхенджа, передает РИА «Новости».

    Находка располагается примерно в пяти километрах от всемирно известного памятника и, по оценкам специалистов, превосходит его по возрасту на пять веков.

    «Всего в трех милях от знаменитого памятника было найдено сооружение возрастом 5 тысяч лет, которое, возможно, послужило ранним «прототипом» Стоунхенджа», – сообщает телеканал Sky News. Команда исследователей под руководством Фила Хардинга установила, что конструкция состояла из двух деревянных столбов, удаленных друг от друга на 120 метров.

    Столбы были ориентированы таким образом, чтобы солнце находилось строго между ними в периоды летнего и зимнего солнцестояний. Ученые предполагают, что это место играло ключевую роль в религиозных ритуалах древности.

    Первые раскопки на этом участке проходили с 2015 по 2017 год при содействии министерства обороны Британии, планировавшего расширение территории гарнизона. В ходе работ археологи также нашли глиняную посуду, кости животных, обработанные кремни и древесный уголь, что свидетельствует о проведении здесь массовых собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шотландии исследователи обнаружили древний череп со следами извлечения мозга.

    Ранее ДНК-исследование раскрыло источник заселения Британии в бронзовом веке.

    В прошлом году археологи в Испании нашли древнейшую стрелу в ребре скелета.

    17 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости

    New Scientist: Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет

    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Активная социальная жизнь и увеличенное число особых нейронов помогают некоторым людям старше 80 лет сохранять ясный ум на уровне 50-летних, отметили ученые.

    Феномен сохранения острого ума в преклонном возрасте активно изучает невролог Эмили Рогальски, передает New Scientist.

    Врач исследует пациентов старше 80 лет, чья память работает так же хорошо, как у людей на 30 лет моложе. «Почти каждый человек может вспомнить хотя бы одного знакомого, которому ни за что не дашь 90 лет», – отмечает Рогальски.

    Специалисты выяснили, что у таких людей участки мозга, отвечающие за память, имеют больший размер. Кроме того, в их коре находится в четыре или пять раз больше особых нейронов фон Экономо. При этом генетически эти пациенты не отличаются от обычных людей и могут иметь физические признаки болезни Альцгеймера без самих симптомов.

    Главной объединяющей чертой обладателей исключительной памяти оказалась вовсе не диета или физические упражнения, а активная социальная жизнь.

    Пожилые люди постоянно ищут общения с младшими поколениями, чтобы избежать одиночества. Ученые подчеркивают, что мозгу необходимо постоянно решать новые задачи и выходить из привычной зоны комфорта.

    Еще одной важной особенностью является высокая психологическая устойчивость и способность стойко справляться с жизненными трудностями. Многие из участников исследования пережили тяжелые трагедии, но смогли найти в себе силы жить дальше. Эксперты советуют чаще звонить друзьям и беречь связи, так как это напрямую защищает здоровье мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геронтолог Ольга Ткачева назвала высокую общительность отличительной чертой «суперэйджеров».

    Японские ученые призвали комплексно контролировать все факторы риска для эффективной профилактики старческого слабоумия.

    Интеллектуальные занятия снижают вероятность развития болезни Альцгеймера на 40%.

    Комментарии (4)
    15 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Российские физики предложили новую природу темной материи

    Российские физики из НИЯУ МИФИ предложили новую природу темной материи

    Российские физики предложили новую природу темной материи
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная группа ученых с участием специалистов из НИЯУ МИФИ и Южного федерального университета разработала новую модель для объяснения темной материи.

    На протяжении многих десятилетий ученые пытаются разгадать одну из самых загадочных тайн Вселенной. Наблюдения показывают, что галактики вращаются с такой скоростью, которую невозможно объяснить наличием лишь видимого вещества – звезд, межзвездного газа и космической пыли. Согласно известным законам гравитации, при такой динамике галактические структуры должны были бы распасться. Следовательно, во Вселенной присутствует невидимая субстанция, создающая дополнительное гравитационное воздействие. Именно ее принято называть темной материей.

    Однако, несмотря на многочисленные исследования и использование самых чувствительных детекторов, прямых свидетельств существования частиц темной материи до сих пор не получено. Особенно сложной стала ситуация для популярной концепции WIMP (Weakly Interacting Massive Particles – массивные слабовзаимодействующие частицы), которая долгое время считалась основным кандидатом на роль темной материи. Результаты последних экспериментов существенно ограничили область ее возможного существования, поставив эту гипотезу под серьезное сомнение.

    Новая концепция предполагает, что невидимая масса состоит не из одиночных частиц, а образует сложные структуры, подобные обычным атомам, сообщается на сайте Минобрнауки. В этом «темном секторе» существуют свои аналоги электронов, протонов и фотонов, которые объединились в ранней Вселенной.

    «В чем принципиальное отличие концепции «темной химии» с аналогами электронов, протонов и фотонов от прежней охоты за одной-единственной частицей темной материи? Следует отметить, что неизбежные расширения Стандартной модели фундаментальных взаимодействий, необходимые для решения ее проблем предсказывают очень широкий круг возможных кандидатов на роль частиц скрытой массы», – рассказал руководитель исследования, профессор МИФИ Максим Хлопов. Он добавил, что отсутствие результатов поиска суперсимметричных частиц заставляет искать другие формы скрытой массы.

    Модель предсказывает существование сверхтяжелой частицы с огромным отрицательным зарядом, которая захватывает ядра гелия, образуя нейтральный «темный атом». Ученые подсчитали, что к настоящему времени почти вся темная материя превратилась в смесь нейтральных атомов и небольшой ионизированной фракции. Эта теория также объясняет «позитронную аномалию», которую более десяти лет фиксирует детектор AMS на МКС.

    Отдельное исследование посвящено попытке обнаружить так называемые «темные атомы» непосредственно на Земле. В центре внимания находится давняя загадка эксперимента DAMA/LIBRA в Италии. На протяжении многих лет этот детектор регистрирует периодические изменения числа необъяснимых событий в кристаллах йодида натрия. Специалисты МИФИ предполагают, что причиной такого эффекта могут быть частицы темной материи особого типа — «темные атомы» гелия, проходящие через толщу нашей планеты.

    В рамках предложенной модели такой объект представляет собой не элементарную частицу, а массивную связанную систему с массой до 11 ТэВ, что значительно превышает массу ядра свинца. Проникая сквозь земные породы, «темный атом» постепенно теряет энергию, замедляется до тепловых скоростей и начинает медленно смещаться в направлении центра Земли. При попадании в детектор он способен вступать во взаимодействие с ядрами натрия, формируя необычное связанное состояние. Этот процесс сопровождается испусканием фотона с энергией от 1 до 6 кэВ — именно в таком диапазоне и наблюдаются аномальные сигналы.

    Расчеты показывают, что интенсивность подобных событий должна изменяться в течение года. Причина заключается в движении Земли относительно предполагаемого потока темной материи: в разные периоды планета либо движется ему навстречу, либо удаляется от него. Такая годовая модуляция удивительно хорошо согласуется с данными, которые установка DAMA/LIBRA фиксирует уже около двух десятилетий.

    Еще одним важным следствием модели является зависимость эффекта от типа атомных ядер в детекторе. Наиболее заметный сигнал должен возникать в веществах с легкими ядрами, например в натрии, тогда как для тяжелых элементов, таких как ксенон, вероятность взаимодействия значительно ниже. По мнению авторов работы, именно этим можно объяснить, почему аномальный сигнал наблюдается в экспериментах на основе йодида натрия, но отсутствует в установках, использующих жидкий ксенон.

    Ранее аргентинские исследователи смоделировали ядро Галактики из экзотической формы темной материи.

    Физики из США и Швейцарии нашли доказательства существования невидимой теневой вселенной.

    Российские ученые описали способные вызывать землетрясения невидимые астероиды из темной материи.

    Комментарии (17)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

    Комментарии (8)
    16 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана

    Эксперт Анпилогов: Поставки британского урана не помогут Украине

    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом в атомной сфере. Это вынудит Украину покупать обогащенный уран по более высоким ценам. Но альтернатив у нее нет, страна критически зависима от помощи Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее был подписан британо-украинский контракт на поставку обогащенного урана.

    «Британско-голландско-немецкая Urenco – один из крупнейших в мире производителей обогащенного урана. К тому же, она – одна из немногих компаний, разработавших свой проект газовой центрифуги для разделения изотопов», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, сильные позиции Urenco на рынке позволяют компании диктовать свои цены на уран. «Этим объясняется довольно высокая стоимость контракта с Киевом. Но у Украины нет иного варианта – ее зависимость от западной помощи в ядерной энергетике критическая», – указал спикер. При этом, добавил он, большинство других производителей урана ориентированы в основном на покрытие внутренних потребностей своих стран. «Даже у США нет избытка обогащающих разделительных мощностей», – отметил собеседник.

    «Вероятнее всего, в рамках нынешнего контракта Лондона и Киева обогащенный уран будет поставляться американской компании Westinghouse, которая займется созданием тепловыделяющих сборок и их размещением на украинских АЭС», – предположил эксперт. Спикер обратил внимание на то, что украинские атомные станции используют классические легководные реакторы, которые работают на обогащенном уране, а не на природном.

    «Украина и в будущем будет вынуждена покупать только топливо реакторной частоты. Его стоимость будет расти. Также Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом и начать сотрудничать в рамках рыночных цен», – добавил он. Впрочем, даже нынешний контракт не создаст существенного энергетического приращения на Украине, подчеркнул собеседник.

    «Энергосистема страны полностью утратила маневренные мощности и сбалансированность. Двухлетний контракт с Британией даст возможность закрыть бытовые нужды и чуть отдалить риск блэкаутов. Не более того», – детализировал спикер. При этом, заметил он, если возникнет необходимость, Россия имеет все возможности лишить Украину и полноценной поддержки атомной энергетики. «В случае разрушения распределительных мощностей сети 750 кВ республика будет вынуждена остановить энергоблоки», – резюмировал Анипилогов.

    Ранее канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о подписании двухлетнего контракта с Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года. Также, газета ВЗГЛЯД объясняла планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине.

    Комментарии (6)
    16 июня 2026, 02:37 • Новости дня
    Британия собралась снабжать Украину ураном два года

    Канцелярия Стармера объявила о двухлетних поставках урана на Украину

    Британия собралась снабжать Украину ураном два года
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.

    По данным канцелярии, общая стоимость поставок обогащенного урана составит 210 млн фунтов (280 млн долларов), передает РИА «Новости».

    «Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие два года», – говорится в сообщении на официальном сайте канцелярии.

    Сообщается, что финансирование пройдет через UK Export Finance – британское экспортное кредитное агентство, а непосредственным поставщиком урана выступит компания Urenco, которая будет работать по контракту с украинским оператором «Энергоатом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году сообщалось, что украинская энергетическая компания ДТЭК обсуждает с британской фирмой Rolls-Royce вопрос строительства атомных мини-станций на Украине.

    Комментарии (5)
    17 июня 2026, 10:03 • Новости дня
    Ученые обнаружили новый вид шагающей акулы

    New Scientist: На берегах Папуа-Новой Гвинеи открыли новый вид шагающей акулы

    Ученые обнаружили новый вид шагающей акулы
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи идентифицировали десятый вид акул, способных передвигаться по суше с помощью грудных плавников, он обитает у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

    Новый вид акулы, способный передвигаться по рифам с помощью грудных плавников, был обнаружен в Папуа-Новой Гвинее, сообщает New Scientist.

    Местные жители давно знали об этой необычной рыбе, называя ее «собачьей» или «ленивой» акулой. Акулы рода Hemiscyllium обитают исключительно в водах Австралии и Новой Гвинеи.

    Новый вид получил название Hemiscyllium dudgeonae в честь Кристин Даджон из Университета Солнечного Побережья в Австралии. Она впервые встретила эту рыбу в марте 2025 года на мелководье в заливе Милн.

    «Поскольку было очень поздно, и я находилась в воде уже долгое время, я немного устала. А потом я просто увидела одну плывущую по дну», – рассказала исследовательница.

    Коллега Даджон, Джесс Блейкуэй, отметила уникальный окрас найденной особи, который напоминает шрифт Брайля или азбуку Морзе. В течение нескольких дней ученые поймали еще 11 акул для проведения ДНК-тестов, подтвердивших открытие нового вида. Эксперты предупреждают, что из-за ограниченного ареала обитания и разрушения экосистем этот вид может находиться под угрозой исчезновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года на острове Новая Гвинея исследователи нашли два вида редких сумчатых животных.В

    апреле австралийские ученые выявили уникальную ящерицу кунгака в западной части штата Новый Южный Уэльс. В том же месяце на побережье курильского острова Кунашир спасатели вернули в океан краснокнижного большехвостого ската.

    Комментарии (2)
    17 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Британские чиновники играли в GTA на работе ради «жизненного опыта»

    Telegraph: Британским чиновникам платили за игру в GTA на работе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники экспериментального подразделения британского минобразования использовали игру Grand Theft Auto на рабочем месте, пытаясь изучить жизненный опыт участников онлайн-сообщества.

    О необычном эксперименте в департаменте министерства образования Британии сообщают РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    В проекте участвовали члены команды Policy Lab, отвечающей за разработку политики для ведомства. По данным издания, «государственным служащим платили за то, что они играли в GTA… проект был запущен правительством в конце 2024 года в рамках попытки узнать о «жизненном опыте» представителей общественности».

    Чиновники провели время в онлайн-пространстве вместе с геймерами и, как говорится во внутренних дневниках отдела, «познавали их мир», наблюдая за взаимодействием игроков в Grand Theft Auto. В итоговых выводах отмечалось, что такое общение помогало некоторым участникам, живущим в отдаленных районах, а часть игроков получала в виртуальной среде опыт «ведения бизнеса», которого не имела в реальной жизни.

    Telegraph напоминает, что Policy Lab ранее устраивал мастер-классы по лепке из глины и завязыванию перуанских узлов, а также приглашал художника для рисования портретов получателей пособий, чтобы «очеловечить» их.

    Источник в правительстве заявил изданию, что подразделение, где работают около 30 чиновников, следует закрыть, поскольку его сотрудники, по его словам, занимаются «ерундой» за счет налогоплательщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор отказался блокировать видеоигру GTA.

    Компания Rockstar Games уволила сотрудников за обсуждение секретных данных GTA.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Лукашенко: Два года назад я предупреждал Лондон о развитии конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще более двух лет назад предупреждал представителей Великобритании о возможном развитии конфликта на Украине и оказался прав.

    «Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт на Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

    По его словам, предложенный им путь мирного урегулирования тогда не был принят, после чего ситуация усложнилась. Лукашенко отметил, что еще тогда предупреждал: война может привести к непредсказуемым последствиям и алогичному развитию событий, и добавил, что именно так все и произошло – передает РИА «Новости».

    Глава белорусского государства также выразил поддержку позиции США по Украине. Он согласился с тем, что европейские страны должны сами думать, как завершить конфликт на Украине, а не рассчитывать, что американцы придут и расставят «все фишки на места», и подчеркнул, что полностью разделяет такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил о своих предложениях украинскому руководству в первые дни конфликта пойти на соглашение ради сохранения Донбасса.

    Белорусский лидер в интервью Al Arabiya предложил провести трехсторонние переговоры.

    В том же интервью он допустил прекращение боевых действий на Украине уже в 2026 году при наличии политической воли нескольких лидеров.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла новости о поджоге дома британского премьера украинцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД сыронизировала над приговором лондонского суда, признавшего граждан Украины виновными в попытке уничтожить имущество главы правительства Британии.

    Накануне Центральный уголовный суд Лондона признал двух украинских граждан виновными в попытке поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Дипломат обратила внимание на то, что выходцы из этой страны регулярно совершают преступления по всему миру.

    Представитель внешнеполитического ведомства предложила угадать, кого местные журналисты сделают крайними в этой ситуации. Среди вариантов она назвала самих поджигателей, спецслужбы Британии или российских граждан.

    «Правильный ответ: салат-латук – гроза британских премьеров, одолевший Лиз Трасс», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Осенью 2022 года букмекеры в Британии принимали ставки на то, сможет ли Лиз Трасс продержаться на посту дольше 35 дней. Именно за такое время полностью разлагается салат-латук. В итоге политик ушла в отставку всего через шесть дней после запуска шуточной видеотрансляции с овощем.

    Напомним, суд в Лондоне признал двух выходцев с Украины виновными в поджоге имущества британского премьера.

    Британская полиция ранее задержала пятого подозреваемого по этому уголовному делу.

    Местные спецслужбы также расследовали возможную причастность России к этим преступлениям.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 05:10 • Новости дня
    В Британии раскритиковали власти за захват танкера Smyrtos в Ла-Манше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Недавние действия Лондона по захвату танкера Smyrtos с нефтью из Усть-Луги в проливе Ла-Манш вызвали волну критики со стороны ряда британских экспертов.

    Перехват судна из так называемого «теневого флота России» состоялся на фоне серьезного правительственного кризиса в Британии, передает АБН24 со ссылкой на Daily Express.

    На прошлой неделе в отставку подали министр обороны Джон Хили и глава вооруженных сил Эл Карнс. Причиной ухода политиков стали острые разногласия по вопросам военных расходов.

    По данным издания, захват танкера сочли попыткой премьер-министра Кира Стармера продемонстрировать жесткость управления.

    «Отставной высокопоставленный офицер назвал операцию крайне циничным трюком, призванным создать впечатление стойкости премьер-министра после катастрофической недели», – отмечают авторы материала.

    Бывший офицер Королевского флота Том Шарп выразил возмущение происходящим. Он напомнил, что с марта мимо берегов проследовало более 100 подобных кораблей, однако власти бездействовали. Эксперт уверен, что приказ о задержании был отдан исключительно ради создания иллюзии контроля над оборонным ведомством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos. Незадолго до этого инцидента министр обороны королевства Джон Хили подал в отставку из-за недостатка финансирования ведомства. Посольство России в Лондоне сообщило об отсутствии россиян среди членов экипажа задержанного судна.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    Дуров раскритиковал планы Британии запретить соцсети для детей

    Дуров предупредил об опасности запрета соцсетей для подростков в Британии

    Дуров раскритиковал планы Британии запретить соцсети для детей
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива британского правительства заблокировать доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет может подвергнуть несовершеннолетних еще большим рисками, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

    Павел Дуров в своем Telegram-канале выразил несогласие с намерениями властей Британии ограничить использование социальных платформ подростками. «Запрет социальных сетей для детей только подвергает их большей опасности», – уверен предприниматель.

    Бизнесмен пояснил, что подобные ограничения подтолкнут юных пользователей к применению VPN-сервисов. Это, в свою очередь, откроет им доступ к гораздо более опасному нелегальному контенту.

    По словам основателя мессенджера, у родителей уже есть необходимые инструменты для контроля цифровых привычек детей, такие как родительский контроль и ограничения экранного времени. Однако многие предпочитают давать малышам планшеты, чтобы те вели себя тихо, и никакое государственное регулирование эту проблему не решит.

    Согласно новому закону, всем пользователям соцсетей в Британии придется подтверждать достижение 16-летнего возраста с помощью удостоверения личности, сканирования лица или банковской карты. Дуров отметил, что в стране ежегодно арестовывают тысячи людей за политические публикации, и задался вопросом, направлен ли новый закон на защиту детей или на поиск новых поводов для арестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал ограничить доступ детей к социальным сетям.

    Основатель Telegram Павел Дуров связал подобные инициативы с низким рейтингом одобрения политиков.

    Американский миллиардер Илон Маск ранее возмутился рекордным числом задержаний за публикации в британском сегменте интернета.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    Эксперимент на установке СКИФ запланировали на август

    Эксперимент на установке СКИФ запланирован на август

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исследования на российской научной установке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирском наукограде решили начать в конце лета после завершения финальной стадии подготовки, сообщил директор Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Павел Логачев.

    «Ставим для себя задачу в августе провести первый эксперимент с синхротронным излучением», – заявил руководитель научного центра, передает РИА «Новости».

    Его слова привели в пресс-центре аппарата полпреда президента России в СФО Анатолия Серышева.

    Сам Серышев отметил крайне сжатые сроки реализации беспрецедентного для современной России проекта. Он призвал подрядчиков и ответственные ведомства к максимально эффективному взаимодействию для достижения итогового результата.

    В начале июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял об отсутствии предпосылок для переноса сроков ввода установки СКИФ. Ученые решили посвятить первый эксперимент на синхротроне созданию новых химических катализаторов.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 10:36 • Новости дня
    Британия ввела санкции против российских банков

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские власти расширили антироссийский санкционный список, добавив в него десятки юридических и физических лиц, а также морские суда.

    Британия внесла в санкционный список 43 компании и физических лиц, а также 27 судов, которые якобы связаны с Россией, передает ТАСС.

    Власти королевства ввели рестрикции в отношении 32 юридических и 11 физических лиц.

    Санкции затронули 27 судов, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа. Кроме того, ограничения распространены на девять человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

    В обновленный антироссийский список также попали финансовые организации. Британские власти внесли в него «Яндекс банк», «WB банк», банк «Вятич» и «Еврофинанс Моснарбанк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британские власти расширили санкционный список на десять человек и восемь организаций.

    В сентябре прошлого года Лондон ввел ограничения против ряда оборонных предприятий и 70 судов.

    В июле того же года правительство Соединенного Королевства внесло в черный список 134 танкера.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Тбилиси выразил возмущение Лондону за упоминание санкционированного судна

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Британии в Грузии Гаррет Уорд был вызван в МИД Грузии, где ему выразили возмущение из-за заявления посольства, в котором фокусировалось внимание на наложение санкций на судно SILVAR, посетившее страну в начале года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили подчеркнул, что «нет ни единого факта нарушения Грузией режима международных санкций, а правительство Грузии сотрудничает с международными партнерами, поэтому вызывают непонимание постоянные спекуляции этими вопросами».

    «Возмутителен в этом контексте акцент заявления посольства Великобритании, в котором говорится о посещении ранее Грузии санкционированного сейчас судна. Это целенаправленно служит неправильному восприятию и вредит интересам Грузии», – отметили в МИД.

    Георгий Зурабашвили заявил о «неприемлемом» подходе, так как когда судно посещало Грузию, оно не находилось под санкциями.

    По его словам, это же судно заходило в порты Мальты, Дании, Египта, Малайзии, Индии, Китая и других стран.

    Первый замминистра отметил, что до визита в Грузию судно прошло инспекцию в Дании и не было задержано.

    «Такие манипуляции бросают тень на отношения двух стран», – заявили в МИД Грузии послу Великобритании.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 15:10 • Новости дня
    Суд Лондона признал украинцев виновными в поджоге дома премьера

    Tекст: Мария Иванова

    В Лондоне завершился процесс над двумя выходцами с Украины, которых признали виновными в серии поджогов имущества премьера Британии Кира Стармера.

    Британский суд присяжных Центрального уголовного суда Олд-Бейли признал двух выходцев с Украины виновными в поджоге автомобиля и объектов недвижимости, связанных с премьером Киром Стармером, передает ТАСС. Заседания присяжных шли с конца апреля.

    Как уточняет телеканал Sky News, виновными признаны 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний выходец с Украины, гражданин Румынии Станислав Карпюк. Оба отрицали все выдвинутые обвинения. Третий фигурант, 35-летний украинец Петр Починок, был оправдан по обвинению в сговоре с целью поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь людей.

    Речь шла о поджоге двери частного дома Стармера стоимостью 2 млн фунтов, что составляет около 2,7 млн долларов, в районе Кентиш-таун на севере Лондона, старого автомобиля Toyota RAV4 премьера и квартиры в районе Ислингтон, принадлежавшей ему с 1991 по 1997 год. Эти инциденты произошли с 8 по 12 мая 2025 года. После победы лейбористов на выборах в июле 2024 года Стармер переехал с семьей в резиденцию на Даунинг-стрит.

    Во время слушаний прокурор сообщил, что Лавринович общался через соцсеть Telegram с человеком по кличке El Money. По данным следствия, анализ переписки показал, что украинец был завербован, получал указания и ему обещали вознаграждение за поджоги. Приговор осужденным судья огласит позднее, на это обычно уходит от нескольких дней до нескольких недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Лондона задержала пятого подозреваемого по делу о поджоге дома премьера Британии и еще двух объектов, связанных с политиком.

    Гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в попытке поджога дома премьера Кира Стармера и еще двух объектов в Лондоне.

    Британские спецслужбы расследуют возможную причастность России к трем поджогам недвижимости, связанной с Киром Стармером.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии
    Туск сообщил о задержании убийцы российского художника в Польше
    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания
    Роспотребнадзор остановил рост ожирения у учеников начальной школы
    Шурыгиной запретили пользоваться интернетом под домашним арестом