Названы главные вызовы для российской политсистемы перед выборами

Член ОП Григорьев: Приграничные регионы готовы к чрезвычайным ситуациям на выборах

Tекст: Олег Исайченко

«Выборы 2026 года в России проходят в беспрецедентных внешних условиях, объем дезинформации в августе и сентябре может вырасти в разы. От 30% до 60% активности в ряде тем в Сетях генерируется автоматизированными аккаунтами и бот-системами. Операции координируются спецподразделениями западных стран – 77th Brigade, StratCom COE, SOCOM – и поддерживаются НКО. Противник делает ставку на усталость населения и настаивает на высокой цене конфликта», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

По его словам, молодежь – приоритетная цель противника. «Уязвимые и эмоционально нестабильные группы особенно подвержены манипуляциям и вербовке. Их защита через медийную грамотность и платформенные ограничения – ключевая мера. Нужно использовать круглосуточный мониторинг, детекторы ботов и ИИ-контента, оперативную фактчек-службу и целевые коммуникации в «тревожных средах». Важна и прозрачность по экономическим и социальным вопросам», – указал эксперт.

Проблема вмешательства искусственного интеллекта в политику выходит в последнее время на первый план, согласился Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры. «Это не технологический, а социальный и политический вопросы, причем, очень чувствительные. Российские партии используют ИИ аккуратно. А вот работа наших оппонентов выстроена так, что избиратель не всегда может выявить ложную информацию», – заметил он.

По его словам, усиление волны фейков и манипуляций ожидается к августу. Эксперт отметил: до 60% соответствующего тематического контента сегодня производится с использованием ИИ за пределами России, причем, половина связана с украинской деятельностью. «Интервенция, давление, вмешательство и влияние использовались Западом в Молдавии, Грузии, Армении. У нас для противодействовать подобным практикам работают парламентские комиссии в Госдуме и Совфеде», – подчеркнул он.

Злоумышленники стараются создать пропасть между молодежью и властью, распространяя оппозиционные нарративы и фейковую социологию, добавила Анна Федорова, член Российской ассоциации политических консультантов. «Однако миф о массовой протестности молодежи не подтверждается. Опросы показывают, что три четверти молодых людей спокойны и оптимистичны, и лишь четверть ощущает тревогу и пессимизм», – заметила она.

Что немаловажно, для успешного диалога с молодежью не нужно говорить на «языке мемов», достаточно содержательного диалога на актуальные темы: перспективы карьеры, доступность жилья, поддержка семей, экологическая безопасность, качество жизни. «Партии должны предлагать конкретные планы развития господдержки молодежи в повседневных вопросах. Это ключ к сердцам и голосам молодых избирателей», – детализировала эксперт.

Если же оценивать общество целиком, то нынешняя его тревожность – не шоковая реакция, а оценка рисков и ожидание от государства понятных и эффективных решений, уточнил Константин Листратов, директор Центра общественно-политических проектов. «Ситуация не сопровождается кризисом доверия к ключевым государственным институтам», – подчеркнул он.

«Население признает угрозы, но сохраняет понимание, что государство остается главным гарантом стабильности и защиты от внешних рисков», – указал спикер, назвав основными триггерами для беспокойства атаки БПЛА, санкции, международную нестабильность и торговые войны. «На этом фоне повестка выборов 2026 года будет строиться вокруг того, как обеспечить развитие страны в условиях турбулентности и сохранить уже достигнутые результаты», – добавил аналитик.

Между тем, Запад будет всегда вести против России не только информационную, но также экономическую и террористическую войны, добавил Максим Григорьев, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ. «Противник использует подлые и незаконные методы, чтобы русские люди испугались. Но это приводит лишь к консолидации общества», – пояснил он.

«Очевидно, что в период выборов будут попытки дестабилизации ситуацию, особенно в приграничных регионах. Все участники готовы к этому, они привыкли к работе в режиме чрезвычайной ситуации. В мае в ходе штабных учений все службы готовились одновременно к массированным налетам, отключению интернета, необходимость эвакуации избирательных участков», – напомнил он.

Что касается непосредственно кампании, то без сбора подписей в ней смогут принять участие до 11 политических сил из 20 зарегистрированных, включая пять парламентских партий, отметил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Борьба между ними определит итоговую конфигурацию политической системы России», – спрогнозировал политолог.

Согласно телефонных опросов, уже 66% россиян декларируют участие в выборах, и это показатель растет, добавил, со своей стороны, Михаил Мамонов, директор по политическим исследованиям аналитического центра ВЦИОМ. Отдельно он отметил нетипично высокую электоральную активность молодежи – среди возрастной категории 18–20 лет 73% выражают готовность пойти на выборы.

«Лидеры по активности электората – «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди». Люди руководствуются двумя ключевыми мотивами – гражданский долг, с которым согласны 88% опрошенных, и значимость выбора, предопределяющего будущее (71% электорально активных россиян). Партия власти сохраняет лидерские позиции по декларируемому голосованию. Также от 10% до 11% респондентов готовы отдать голос либо за КПРФ, либо за ЛДПР, либо за «Новых людей», – детализировал социолог.

В заключение участники дискуссии отметили, что понимание масштаба угрозы и готовность к многоуровневым атакам является ключом к защите стабильности электоральной кампании нынешнего года.