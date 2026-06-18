Минстрой сообщил об изменении семейной ипотеки и льготах для иностранцев

Минстрой: Правила измененной семейной ипотеки объявят после 1 июля

Tекст: Вера Басилая

По словам Стасишина, правила измененной семейной ипотеки направлены на поддержку рождаемости, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время, с первого июля, правила ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости», – заявил чиновник.

Он добавил, что правительству удалось найти компромисс с финансовым блоком, чтобы снизить давление на строительную отрасль.

Кроме того, кабинет министров начал обсуждать предоставление вида на жительство иностранным гражданам при покупке российской недвижимости. По словам Стасишина, российский паспорт начал цениться во всем мире, поэтому власти стали аккуратно прорабатывать этот вопрос в ответ на запросы девелоперов.

Также министерство отказалось упрощать процедуру приемки квартир у застройщиков. Представитель ведомства подчеркнул, что компании обязаны сдавать жилье с качественным ремонтом, а к нарушителям этого правила требования будут только ужесточаться.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по дифференцированию ставок семейной ипотеки до 1 июля.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о возможности повышения лимита по данной программе до восьми миллионов рублей.

Министерство финансов ограничило выдачу таких льготных кредитов одним займом на семью.