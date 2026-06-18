  • Новость часаРоссийские войска освободили Рай-Александровку в ДНР
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Центробанки возвращают золотые слитки на родину
    Военкор указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию
    Средства ПВО за сутки сбили 992 беспилотника и четыре ракеты «Фламинго»
    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху
    Внешний долг России рекордно сократился
    18 июня 2026, 12:28 • Новости дня

    При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Подмосковье 17 человек, включая двоих детей, получили ранения различной степени тяжести в результате массированной атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

    «На 12:00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. В Раменском пострадали три человека», – написал глава региона в Telegram-канале.

    Воробьев отметил, что 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей госпитализирован в Раменскую больницу. «Десятилетняя девочка с травмами голеней находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства. Еще один пострадавший, 35-летний мужчина, доставлен в Жуковскую больницу с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи», – уточнил он.

    В Солнечногорске 46-летний местный житель получил осколочное ранение плеча, ему оказали помощь амбулаторно. В Люберцах двое мужчин 20 и 33 лет доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки в состоянии средней тяжести. В Дзержинском пациент с ранениями шеи отправлен в Люберецкую больницу.

    Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Котельниках – девять человек. Пятеро из них, включая 58-летнюю женщину с черепно-мозговой травмой, находятся в Люберецкой больнице. Трехлетний ребенок направлен в Центр охраны материнства и детства, а 19-летний юноша проходит лечение в Жуковском. Один человек отказался от госпитализации, еще одному помощь оказали на месте.

    Также 50-летний мужчина госпитализирован из ТЦ «Садовод» с ранениями брюшной стенки.

    Сейчас продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Власти Подмосковья находятся на связи с семьями пострадавших и обещают оказать им всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее в результате налета беспилотников на Московскую область пострадали шесть мирных жителей.

    Ранее военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких украинских беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.

    17 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

    Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил

    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Сильная Армения» и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян заявил о начале процесса объединения оппозиционных сил страны. По его словам, после завершения парламентских выборов необходимость консолидации стала особенно актуальной для политической системы Армении.

    Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в интервью редакторам армянских средств массовой информации. предложил сформировать поствыборную коалицию оппозиции, передает ТАСС.

    «Я объявляю процесс объединения оппозиционных сил, поскольку мы допустили ошибку перед выборами», – подчеркнул Карапетян. По его словам, многие политические силы переоценили собственные возможности, из-за чего не удалось достичь договоренностей.

    Предприниматель выразил уверенность, что объединение необходимо для страны и народа.

    «Мне кажется, те политические силы, для которых наша родина ценна, отреагируют, и мы обязательно создадим поствыборную оппозиционную коалицию», – заявил Карапетян. Он предложил создать координационный совет и провести прямой эфир для открытого обсуждения существующих проблем и дальнейших шагов.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Самвел Карапетян с января 2026 года находится под домашним арестом. Изначально бизнесмен был задержан летом 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти и до изменения меры пресечения содержался в учреждении Службы национальной безопасности.

    Одновременно усилилось давление и на других представителей оппозиции. Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента Роберта Кочаряна. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

    Уголовное преследование ведется и в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему также запрещено покидать территорию Армении.

    По итогам недавних парламентских выборов партия премьер-министра Никола Пашиняна обеспечила себе 64 мандата.

    Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» потребовал отменить результаты этого голосования. Месяцем ранее правоохранители Армении задержали десять сторонников данной оппозиционной силы.

    Комментарии (8)
    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

    Комментарии (3)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    17 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любым беспилотникам Украины можно найти противодействие, над чем Россия активно работает что ставит под сомнение планы Киева «сделать Крым островом», об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в реалистичности планов Киева «сделать Крым островом», о которых ранее говорил украинский министр обороны Михаил Федоров, передают «Вести».

    Министр подчеркнул, что на любые беспилотники противника у России найдется ответ.

    «Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать. Потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо», – отметил Лавров в интервью программе Павла Зарубина.

    Кроме того, руководитель МИД оценил недавнюю атаку украинских сил на автобус с детьми в Брянской области. По его словам, такие действия полностью соответствуют стилю киевских властей, которые сознательно бьют по гражданским целям для создания паники и подрыва единства российского общества.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров» с помощью атак БПЛА.

    Суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В российском министерстве иностранных дел это решение назвали подтверждением того, что спор демонстрирует бесчеловечное отношение Киева к жителям полуострова, сделавшим выбор в пользу воссоединения с Россией.

    Комментарии (26)
    17 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

    О смерти выдающегося деятеля отечественной космонавтики сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, передает ТАСС. Власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

    «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, почетного гражданина города Пензы Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусское дипломатическое ведомство решительно осуждает удар по автобусу с гомельской детской командой и ждет исчерпывающих разъяснений от Киева, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны предоставить детальные объяснения в связи с ударом беспилотника по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков в ходе брифинга подчеркнул, что Минск ждет реакции Киева.

    «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил представитель дипломатического ведомства.

    Нападение произошло на с автобус, перевозивший гомельскую детскую футбольную команду, которая направлялась на отдых в Геленджик.

    «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – добавил Варанков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного удара.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленное нападение на юных спортсменов очередным терактом Киева.

    Комментарии (19)
    17 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово

    Слово «преддверие» вызвало самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году участники госэкзамена по русскому языку испытали трудности с написанием слова «преддверие», хотя в задании присутствовали смысловые подсказки.

    Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали серьезные затруднения при написании слова «преддверие», передает ТАСС. При этом в задании был дан очевидный контекст, например, «в преддверии праздников» или «в преддверии выходных дней».

    «В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать», – рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

    По его словам, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду.

    Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06. Количество выпускников, набравших от 61 балла, увеличилось на 56 тысяч по сравнению с прошлым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 2 тыс. выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Средние показатели по ключевым гуманитарным и естественно-научным дисциплинам выросли по сравнению с прошлым годом.

    Комментарии (6)
    17 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    @ mchs.gov.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в правоохранительных органах.

    В результате крушения самолета в Сергиевом Посале погиб заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин, передает РИА «Новости».

    В Сергиево-Посадском городском округе потерпел крушение легкомоторный самолет.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 06:26 • Новости дня
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов смогли добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку, несколько беспилотников долетели до МНПЗ, указал Собянин в Max.

    «Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил градоначальник.

    Во вторник один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что ВСУ пытаются поразить объекты МНПЗ, чтобы остановить производство топлива, но ситуация с исчезновением бензина в Москве исключена.

    Комментарии (6)
    17 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию

    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, что намерен разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. Он призвал оппозицию выйти на улицы, чтобы у премьера Армении появились основания ее разгромить «всеми возможными средствами».

    Об этом он заявил в ходе правительственного часа в парламенте страны, передает РИА «Новости».

    «Любая угроза будущему детей должна быть уничтожена на корню. У этих угроз есть имена», – подчеркнул глава армянского правительства. Политик обвинил оппонентов в «нежелании принять архитектуру мира».

    Пашинян также обратился к несогласным с его политикой оппозиционерам. Он призвал их выйти на улицу  с целью совершить переворот, чтобы у премьера появилось основание их разгромить.

    «Я снова говорю с этой трибуны, пока я премьер-министр, я буду их адресно громить. Тех граждан, кто не согласен с этой линией, я призываю совершить революцию и сменить правительство… Оппозиция не призывает выходить на улицы – я призываю… Я говорю: разгромлю лично, разгромлю адресно всеми возможными средствами. Кто из граждан Армении не согласен – выходите на улицы с сегодняшнего дня, делайте революцию», – заявил Пашинян.

    Ранее лидер оппозиционного блока Роберт Кочарян заявил о намерении оспорить итоги недавних парламентских выборов.

    Предвыборный штаб партии Гагика Царукяна запросил пересчет голосов избирателей.

    Позже глава «Процветающей Армении» подал судебный иск против премьер-министра из-за клеветы.

    Комментарии (13)
    17 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    @ dublinohiousa.gov

    В американском городе Дублин, штат Огайо, завершился эксперимент по использованию автономного робота-полицейского DubBot. После менее чем года эксплуатации местный департамент полиции отказался от дальнейшего использования машины, поскольку она не оправдала ожиданий и не продемонстрировала практической эффективности.

    Робот, созданный калифорнийской компанией Knightscope, приступил к патрулированию городской парковки летом 2025 года. Аппарат высотой около полутора метров был оборудован камерами кругового обзора, средствами связи с экстренными службами и системой наблюдения за общественным порядком, пишет The Columbus Dispatch.

    Предполагалось, что DubBot поможет правоохранителям предотвращать правонарушения и повысит безопасность в общественных местах. Однако результаты оказались весьма скромными. За все время работы робот не способствовал ни одному задержанию, не помог возбудить ни одного уголовного дела и не стал инициатором хотя бы одного штрафа. Кроме того, по данным полиции, устройство ни разу не зафиксировало происшествий, которые потребовали бы вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

    На реализацию проекта власти города потратили 67,5 тыс. долларов. Изначально муниципалитет планировал направить более 238 тыс. долларов на развертывание двух подобных роботов сроком на два года, однако второй аппарат так и не был введен в эксплуатацию.

    В полиции Дублина пояснили, что решение отказаться от использования DubBot было принято после оценки его практической пользы. Робот уже возвращен производителю.

    При этом история с DubBot оказалась далеко не первой неудачей для компании Knightscope. Ранее аналогичные роботы тестировались в метро Нью-Йорка, однако проект был свернут спустя несколько месяцев. Тогда критики отмечали, что автономные патрульные оказались настолько ограничены в возможностях, что для их сопровождения фактически требовалось присутствие обычных полицейских.

    Еще один робот компании недавно был выведен из эксплуатации в международном аэропорту Сан-Антонио. Сообщалось, что устройство регулярно сталкивалось с техническими неполадками, включая проблемы с передвижением и передачей видеосигнала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Boston Dynamics отказалась поставлять роботов-собак правоохранительным органам. Европол предсказал масштабные социальные потрясения из-за развития робототехники. В Москве стартовал эксперимент по обучению робота журналистике.

    Комментарии (9)
    17 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Федерация футбола Белоруссии сообщила ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) направила официальные уведомления главам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за удара беспилотника по автобусу с детской командой в Брянской области.

    В пресс-службе организации подчеркнули, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются, передает РИА «Новости».

    «Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», – заявили представители АБФФ.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Белорусские специалисты скорой помощи направились к пострадавшим в Брянскую область.

    Комментарии (6)
    17 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Bloomberg: Глава Евросовета Кошта пытается выйти на контакт с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки главы Европейского совета Антониу Кошты выйти на контакт с Москвой связаны с подготовкой возможных переговоров по Украине, сообщает Bloomberg.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, «один из ключевых советников Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ». При этом Bloomberg отмечает, что не располагает официальными подтверждениями из Брюсселя и Москвы.

    Агентство также утверждает, что на саммите Группы семи во Франции Париж, Лондон и Берлин убеждали президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию для продвижения переговоров по Украине. Публикация о дипломатической активности Кошты вышла накануне саммита ЕС, где ожидается обсуждение кандидата на роль представителя Евросоюза на переговорах с Москвой.

    Эта тема уже обострила разногласия между главой евродипломатии Каей Каллас и рядом европейских столиц. Каллас, по данным агентства, настаивает, что именно она должна представлять Евросоюз, однако многие ее оппоненты не согласны. Кандидатура Кошты на позицию переговорщика ЕС с Россией пока не рассматривалась, хотя полномочия главы Европейского совета включают обязанность представлять союз на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны «семерки» намерены наладить на Украине выпуск лицензированных ракет большой дальности и систем ПВО, этот шаг обсуждался на саммите во французском Эвиане, а российская сторона ранее многократно указывала на затягивание конфликта из-за накачивания Украины западным оружием.

    Антониу Кошта заявил о официальном начале переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в ЕС.

    Комментарии (12)
    17 июня 2026, 13:58 • Новости дня
    Дрон ВСУ ударил по автомобилю с беременной женщиной и детьми в Брянской области
    Дрон ВСУ ударил по автомобилю с беременной женщиной и детьми в Брянской области
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На трассе в Брянской области, где ВСУ был нанесен удар по автобусу с детьми из Белоруссии, украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились беременная женщина и двое детей.

    Украинский дрон нанес удар по машине с беременной женщиной и детьми на той же трассе в Брянской области, где ранее ВСУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии, передает ТАСС.

    «После атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на этой же трассе ВСУ атаковали легковой автомобиль, за рулем которого была беременная женщина, в салоне также находились ее двое детей», – сообщил представитель оперативных служб. Всех находившихся в машине доставили в медицинское учреждение для обследования. По счастливой случайности никто из них не получил травм.

    Кроме того, на этой же дороге нападению подвергся грузовик, перевозивший удобрения. В этом случае также удалось избежать пострадавших.

    В оперативных службах отметили, что украинские военные целенаправленно наносили удары по гражданскому транспорту после атаки на автобус с детьми. В результате предыдущего удара погибла женщина, ранения получили четверо детей и трое взрослых.

    Украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Днем ранее украинские военные целенаправленно ударили по спешившей на вызов машине скорой помощи.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    В городах США начался резкий рост популярности социализма

    Axios: Молодые американские политики возродили идеи муниципального социализма

    В городах США начался резкий рост популярности социализма
    @ Erik Mcgregor/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новое поколение американских политиков активно продвигает концепцию «канализационного социализма», требуя направить масштабные государственные инвестиции на строительство доступного жилья и развитие общественного транспорта.

    В Соединенных Штатах наблюдается всплеск интереса к так называемому канализационному социализму, передает Axios. Эта концепция стала основой политических платформ молодых демократов, которые выступают за масштабные инвестиции в общественные блага. Движение опирается на исторический опыт политиков начала прошлого века, строивших первые муниципальные дома.

    По мнению стратега Демократической партии Джесси Лериха, такие кандидаты лучше понимают проблемы населения. «Это как хорошая работа – читать опросы, которые говорят вам, что доступность является проблемой номер один. Вы понимаете, почему это так? Это потому, что люди, черт возьми, не могут позволить себе поесть, поэтому, конечно, это их главная проблема», – заявил он.

    Согласно опросам прошлого года, 67% американских студентов относятся к социализму положительно или нейтрально. При этом среди взрослого населения страны этот показатель составляет 39%. Эксперты отмечают, что современные социалисты фактически возрождают стратегии государственных инвестиций времен Нового курса, которые методично сворачивались предыдущими администрациями.

    Движение продолжает набирать силу за пределами традиционно демократических штатов. К февралю текущего года аудитория профильной ассоциации превысила 110 тыс. человек. С 2018 года выборные должности заняли 172 кандидата, официально поддержанные организацией на национальном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель демократических социалистов Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка осенью прошлого года. До этого политик обошел Эндрю Куомо на партийных праймериз.

    В начале года глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал новому градоначальнику уделить больше внимания централизованному планированию из-за огромного дефицита бюджета.

    Комментарии (7)
    17 июня 2026, 22:37 • Новости дня
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с резким осуждением ударов по мирному населению после атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

    «Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, в результате чего, по имеющимся данным, один человек погиб, а несколько других получили ранения», – заявил он ТАСС.

    Дюжаррик подчеркнул, что организация осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданские объекты вне зависимости от места их совершения.

    Он добавил, что подобные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

    Комментарии (15)
    Главное
    При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии
    Туск сообщил о задержании убийцы российского художника в Польше
    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания
    Роспотребнадзор остановил рост ожирения у учеников начальной школы
    Шурыгиной запретили пользоваться интернетом под домашним арестом