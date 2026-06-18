Акватории Черного и Азовского морей заполнили медузы

Tекст: Дарья Григоренко

Пляжи южных регионов России столкнулись с небывалым наплывом морских обитателей. Отдыхающие жалуются на загрязнение береговой линии своеобразной кашей из беспозвоночных, которые активно жалят туристов, передает Ura.Ru.

«Уже заметили обилие медуз в районе поселка Курортное (Крым), в селе Прибрежное (округ Судака, Крым) и на курорте Лазаревское (Краснодарский край)», – рассказывают очевидцы. Специалисты связывают происходящее с изменением состава воды. В Азовском море уровень солености вырос с девяти до 15 промилле к 2024 году, что вместе с прогревом создало идеальные условия для размножения. В Черном море скопления образуются из-за обильной кормовой базы и усиления течений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года массовое скопление гигантских медуз зафиксировали в районе курорта Пересыпь на Азовском море.

Весной 2024 года множество этих морских обитателей скопилось у берегов Анапы из-за сильных штормов.

Осенью прошлого года океанологи предупредили о снижении безопасности купания на морских пляжах из-за роста числа опасных животных.