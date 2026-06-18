Мишустин назвал советскую систему образования фундаментальной

Tекст: Дарья Григоренко

Глава российского правительства выступил на международной конференции в Петербурге. В мероприятии приняли участие премьер-министры пяти стран СНГ и профильный министр из Туркменистана, передает РИА «Новости».

«Что касается образования, послушайте, фундаментальное советское образование, его никто никогда не отменит, не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образования», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания.

Политик также поделился воспоминаниями о школьных увлечениях балетом и оперой. Он добавил, что традиции русской театральной школы стали для него первостепенными, поэтому именно на такой прочный фундамент должно опираться правительство при развитии новых направлений и креативных индустрий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же конференции премьер-министр заявил о необходимости выработки единых подходов к регулированию цифровых платформ.

Месяцем ранее ректор МГУ Виктор Садовничий доложил главе правительства об успешной реализации пилотного проекта новой модели высшего образования.

В феврале Михаил Мишустин потребовал ускорить отказ от Болонской системы.