Омский пенсионер обстрелял полицейских и соседей из-за бытового конфликта

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вечером 17 июня в полицию поступил сигнал о том, что 63-летний мужчина устроил стрельбу и угрожает местным жителям, указало ведомство на своем сайте.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались вступить в диалог с нарушителем.

В ответ на просьбы полицейских пенсионер открыл огонь через запертую дверь, после чего вышел во двор и обстрелял окна соседнего здания. Для нейтрализации угрозы территория была оперативно оцеплена, а злоумышленник заблокирован в собственном доме.

Задержание провели бойцы Росгвардии в ходе штурма. В результате инцидента никто из гражданских лиц не пострадал. При обыске у стрелка изъяли охотничье ружье и карабин.

Следователи уже завершили сбор улик на месте происшествия. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, причиной срыва стал длительный конфликт с соседями.

Материалы дела готовятся к передаче в Следственный комитет.

В июне суд в Волгоградской области арестовал стрелявшего по рыбакам местного жителя. В апреле задержанный в Оренбургской области мужчина сознался в вооруженном нападении на сотрудников полиции.