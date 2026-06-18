Мишустин заявил о необходимости общих подходов к регулированию цифровых платформ

Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий, передает ТАСС.
Глава кабмина подчеркнул влияние современных технологий, электронных сервисов и искусственного интеллекта на креативный сектор.
«Это дает предпринимателям более широкие возможности. Одновременно с этим острее встают и вопросы защиты авторских прав», – заявил премьер-министр.
По словам Мишустина, странам евразийского пространства нужно наладить обмен опытом в этой сфере и определить общие подходы к регулированию цифровых площадок и использованию ИИ в творческой среде. Он также отметил, что развитие креативной экономики способствует созданию новых рабочих мест, самореализации молодежи и сохранению культурного наследия.
Российский премьер уверен, что у государств региона есть все возможности для достижения мирового лидерства в этой области, если они будут действовать сообща.
В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.
В феврале участники профильного форума обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности.
В начале июня эксперты ПМЭФ оценили перспективы внедрения искусственного интеллекта в творческие индустрии.