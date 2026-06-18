Акция «Служу Отечеству» собрала более 5 тыс. участников

В рамках летней оздоровительной кампании ветераны специальной военной операции делятся с молодежью историями боевого пути и рассказывают о верности воинскому долгу.

«Третий год совместно с российским обществом «Знание» реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодежь по всей стране. Акция «Служу Отечеству» дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Встречи уже прошли в Сахалинской, Свердловской, Кемеровской, Волгоградской, Тюменской и Кировской областях, а также в Подмосковье, Бурятии, Калмыкии, Дагестане и новых регионах.

Школьники и студенты смогли пообщаться с Героями России и кавалерами ордена Мужества. Ветераны призывали ребят не бояться трудностей и быть достойными своих предшественников.

Мероприятия будут проходить по всей стране в течение всего лета. Завершится патриотическая акция форумом «Вместе победим», который состоится в конце августа в Москве. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».