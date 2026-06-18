Суд приговорил украинского шпиона к 11 годам колонии в Херсонской области

Житель Херсонской области получил 11 лет колонии за шпионаж

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Херсонского областного суда, «вынесен приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».

Судом установлено, что в октябре 2023 года осужденный гражданин Украины добровольно собирал информацию о передвижении и местах дислокации российских военнослужащих и техники. Находясь на территории Херсонской области, мужчина тайно фиксировал эти данные.

В инстанции подчеркнули, что полученные сведения шпион сообщал посреднику, который перенаправлял их представителям украинской разведки. В дальнейшем эта информация могла быть использована для нанесения огневого поражения по позициям российских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд отправил другого жителя Херсонской области в колонию на 14 лет за шпионаж.

В январе прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по аналогичному делу в отношении местной жительницы.