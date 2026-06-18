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    18 июня 2026, 11:07 • Новости дня

    Мирошник назвал откровенной ложью слова Киева об атаке на автобус с детьми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал попытки Киева снять с себя ответственность за удар по автобусу с белорусскими детьми циничной ложью.

    Мирошник раскритиковал слова украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о непричастности Киева к удару по автобусу с детьми из Белоруссии. «Господин Лубинец, украинский омбудсмен, решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом тоже, конечно же, не имела», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    По его словам, Лубинец даже не упомянул о намерении провести расследование инцидента.

    Представитель МИД обратил внимание на крайний цинизм подобных заявлений на фоне действий украинских военных. Представитель МИД РФ напомнил о предыдущих атаках украинских сил на гражданские объекты. В частности, он упомянул удар по рейсовому автобусу Подольск – Симферополь в Енакиеве ДНР, унесший жизни восьми человек, и атаку на колледж в Старобельске ЛНР, где погиб 21 человек.

    По мнению Мирошника, украинскому омбудсмену следовало бы воздержаться от откровенной лжи, особенно учитывая его роль контактера между государствами по гуманитарным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал западные страны соучастниками удара по автобусу с белорусскими детьми под Брянском.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова решительно осудила эту атаку украинских беспилотников.

    В начале июня Родион Мирошник охарактеризовал удар по рейсовому автобусу в Енакиеве преднамеренным терактом.

    17 июня 2026, 13:16 • Новости дня
    В «Единой России» предложили заменять штрафы предупреждениями

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев выступил за снижение административной нагрузки на граждан и малый бизнес путем отказа от наказаний за впервые совершенные незначительные правонарушения.

    «Единая Россия» считает необходимым снизить количество избыточных требований к предпринимателям и гражданам. По словам Владимира Якушева, в современной практике применения законов наблюдается немало перегибов, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Территориальные органы Росстата, к примеру, порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных даже в случае, если такое совершено впервые. Мы обращаемся в Росстат, чтобы всем территориальным органам было рекомендовано отказаться от подобной практики. Тем более, что закон это не требует», – подчеркнул Якушев.

    Секретарь Генсовета партии уверен, что наказывать людей за мелкие проступки бессмысленно. Он пояснил, что такие взыскания почти не пополняют бюджет, зато создают гражданам лишние проблемы. При этом государственные затраты на суды часто превышают суммы самих штрафов.

    Якушев добавил, что властям следует сосредоточиться на поддержке граждан. Государство должно создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, чтобы люди занимались своим делом, а не тратили время на судебные тяжбы.

    Ранее партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о сохранении порога НДС для малого бизнеса.

    До этого депутаты одобрили в первом чтении отмену штрафов за неподачу нулевых налоговых деклараций.

    Весной политическое объединение пообещало блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости.

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    17 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

    Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил

    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Сильная Армения» и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян заявил о начале процесса объединения оппозиционных сил страны. По его словам, после завершения парламентских выборов необходимость консолидации стала особенно актуальной для политической системы Армении.

    Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в интервью редакторам армянских средств массовой информации. предложил сформировать поствыборную коалицию оппозиции, передает ТАСС.

    «Я объявляю процесс объединения оппозиционных сил, поскольку мы допустили ошибку перед выборами», – подчеркнул Карапетян. По его словам, многие политические силы переоценили собственные возможности, из-за чего не удалось достичь договоренностей.

    Предприниматель выразил уверенность, что объединение необходимо для страны и народа.

    «Мне кажется, те политические силы, для которых наша родина ценна, отреагируют, и мы обязательно создадим поствыборную оппозиционную коалицию», – заявил Карапетян. Он предложил создать координационный совет и провести прямой эфир для открытого обсуждения существующих проблем и дальнейших шагов.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Самвел Карапетян с января 2026 года находится под домашним арестом. Изначально бизнесмен был задержан летом 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти и до изменения меры пресечения содержался в учреждении Службы национальной безопасности.

    Одновременно усилилось давление и на других представителей оппозиции. Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента Роберта Кочаряна. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

    Уголовное преследование ведется и в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему также запрещено покидать территорию Армении.

    По итогам недавних парламентских выборов партия премьер-министра Никола Пашиняна обеспечила себе 64 мандата.

    Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» потребовал отменить результаты этого голосования. Месяцем ранее правоохранители Армении задержали десять сторонников данной оппозиционной силы.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любым беспилотникам Украины можно найти противодействие, над чем Россия активно работает что ставит под сомнение планы Киева «сделать Крым островом», об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в реалистичности планов Киева «сделать Крым островом», о которых ранее говорил украинский министр обороны Михаил Федоров, передают «Вести».

    Министр подчеркнул, что на любые беспилотники противника у России найдется ответ.

    «Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать. Потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо», – отметил Лавров в интервью программе Павла Зарубина.

    Кроме того, руководитель МИД оценил недавнюю атаку украинских сил на автобус с детьми в Брянской области. По его словам, такие действия полностью соответствуют стилю киевских властей, которые сознательно бьют по гражданским целям для создания паники и подрыва единства российского общества.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров» с помощью атак БПЛА.

    Суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В российском министерстве иностранных дел это решение назвали подтверждением того, что спор демонстрирует бесчеловечное отношение Киева к жителям полуострова, сделавшим выбор в пользу воссоединения с Россией.

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    17 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

    О смерти выдающегося деятеля отечественной космонавтики сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, передает ТАСС. Власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

    «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, почетного гражданина города Пензы Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусское дипломатическое ведомство решительно осуждает удар по автобусу с гомельской детской командой и ждет исчерпывающих разъяснений от Киева, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны предоставить детальные объяснения в связи с ударом беспилотника по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков в ходе брифинга подчеркнул, что Минск ждет реакции Киева.

    «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил представитель дипломатического ведомства.

    Нападение произошло на с автобус, перевозивший гомельскую детскую футбольную команду, которая направлялась на отдых в Геленджик.

    «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – добавил Варанков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного удара.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленное нападение на юных спортсменов очередным терактом Киева.

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    17 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово

    Слово «преддверие» вызвало самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году участники госэкзамена по русскому языку испытали трудности с написанием слова «преддверие», хотя в задании присутствовали смысловые подсказки.

    Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали серьезные затруднения при написании слова «преддверие», передает ТАСС. При этом в задании был дан очевидный контекст, например, «в преддверии праздников» или «в преддверии выходных дней».

    «В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать», – рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

    По его словам, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду.

    Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06. Количество выпускников, набравших от 61 балла, увеличилось на 56 тысяч по сравнению с прошлым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 2 тыс. выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Средние показатели по ключевым гуманитарным и естественно-научным дисциплинам выросли по сравнению с прошлым годом.

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    17 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    @ mchs.gov.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в правоохранительных органах.

    В результате крушения самолета в Сергиевом Посале погиб заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин, передает РИА «Новости».

    В Сергиево-Посадском городском округе потерпел крушение легкомоторный самолет.

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    17 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию

    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, что намерен разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. Он призвал оппозицию выйти на улицы, чтобы у премьера Армении появились основания ее разгромить «всеми возможными средствами».

    Об этом он заявил в ходе правительственного часа в парламенте страны, передает РИА «Новости».

    «Любая угроза будущему детей должна быть уничтожена на корню. У этих угроз есть имена», – подчеркнул глава армянского правительства. Политик обвинил оппонентов в «нежелании принять архитектуру мира».

    Пашинян также обратился к несогласным с его политикой оппозиционерам. Он призвал их выйти на улицу  с целью совершить переворот, чтобы у премьера появилось основание их разгромить.

    «Я снова говорю с этой трибуны, пока я премьер-министр, я буду их адресно громить. Тех граждан, кто не согласен с этой линией, я призываю совершить революцию и сменить правительство… Оппозиция не призывает выходить на улицы – я призываю… Я говорю: разгромлю лично, разгромлю адресно всеми возможными средствами. Кто из граждан Армении не согласен – выходите на улицы с сегодняшнего дня, делайте революцию», – заявил Пашинян.

    Ранее лидер оппозиционного блока Роберт Кочарян заявил о намерении оспорить итоги недавних парламентских выборов.

    Предвыборный штаб партии Гагика Царукяна запросил пересчет голосов избирателей.

    Позже глава «Процветающей Армении» подал судебный иск против премьер-министра из-за клеветы.

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    18 июня 2026, 06:26 • Новости дня
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов смогли добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку, несколько беспилотников долетели до МНПЗ, указал Собянин в Max.

    «Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил градоначальник.

    Во вторник один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что ВСУ пытаются поразить объекты МНПЗ, чтобы остановить производство топлива, но ситуация с исчезновением бензина в Москве исключена.

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    17 июня 2026, 12:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ Combat Boat 90
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ Combat Boat 90
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, а также нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб и 566 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 711 беспилотников, 662 ЗРК, 29 815 танков и других бронемашин, 1739 боевых машин РСЗО, 35 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 270 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Ранее они поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

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    17 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    @ dublinohiousa.gov

    В американском городе Дублин, штат Огайо, завершился эксперимент по использованию автономного робота-полицейского DubBot. После менее чем года эксплуатации местный департамент полиции отказался от дальнейшего использования машины, поскольку она не оправдала ожиданий и не продемонстрировала практической эффективности.

    Робот, созданный калифорнийской компанией Knightscope, приступил к патрулированию городской парковки летом 2025 года. Аппарат высотой около полутора метров был оборудован камерами кругового обзора, средствами связи с экстренными службами и системой наблюдения за общественным порядком, пишет The Columbus Dispatch.

    Предполагалось, что DubBot поможет правоохранителям предотвращать правонарушения и повысит безопасность в общественных местах. Однако результаты оказались весьма скромными. За все время работы робот не способствовал ни одному задержанию, не помог возбудить ни одного уголовного дела и не стал инициатором хотя бы одного штрафа. Кроме того, по данным полиции, устройство ни разу не зафиксировало происшествий, которые потребовали бы вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

    На реализацию проекта власти города потратили 67,5 тыс. долларов. Изначально муниципалитет планировал направить более 238 тыс. долларов на развертывание двух подобных роботов сроком на два года, однако второй аппарат так и не был введен в эксплуатацию.

    В полиции Дублина пояснили, что решение отказаться от использования DubBot было принято после оценки его практической пользы. Робот уже возвращен производителю.

    При этом история с DubBot оказалась далеко не первой неудачей для компании Knightscope. Ранее аналогичные роботы тестировались в метро Нью-Йорка, однако проект был свернут спустя несколько месяцев. Тогда критики отмечали, что автономные патрульные оказались настолько ограничены в возможностях, что для их сопровождения фактически требовалось присутствие обычных полицейских.

    Еще один робот компании недавно был выведен из эксплуатации в международном аэропорту Сан-Антонио. Сообщалось, что устройство регулярно сталкивалось с техническими неполадками, включая проблемы с передвижением и передачей видеосигнала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Boston Dynamics отказалась поставлять роботов-собак правоохранительным органам. Европол предсказал масштабные социальные потрясения из-за развития робототехники. В Москве стартовал эксперимент по обучению робота журналистике.

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    17 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Федерация футбола Белоруссии сообщила ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) направила официальные уведомления главам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за удара беспилотника по автобусу с детской командой в Брянской области.

    В пресс-службе организации подчеркнули, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются, передает РИА «Новости».

    «Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», – заявили представители АБФФ.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Белорусские специалисты скорой помощи направились к пострадавшим в Брянскую область.

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    17 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Bloomberg: Глава Евросовета Кошта пытается выйти на контакт с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки главы Европейского совета Антониу Кошты выйти на контакт с Москвой связаны с подготовкой возможных переговоров по Украине, сообщает Bloomberg.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, «один из ключевых советников Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ». При этом Bloomberg отмечает, что не располагает официальными подтверждениями из Брюсселя и Москвы.

    Агентство также утверждает, что на саммите Группы семи во Франции Париж, Лондон и Берлин убеждали президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию для продвижения переговоров по Украине. Публикация о дипломатической активности Кошты вышла накануне саммита ЕС, где ожидается обсуждение кандидата на роль представителя Евросоюза на переговорах с Москвой.

    Эта тема уже обострила разногласия между главой евродипломатии Каей Каллас и рядом европейских столиц. Каллас, по данным агентства, настаивает, что именно она должна представлять Евросоюз, однако многие ее оппоненты не согласны. Кандидатура Кошты на позицию переговорщика ЕС с Россией пока не рассматривалась, хотя полномочия главы Европейского совета включают обязанность представлять союз на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны «семерки» намерены наладить на Украине выпуск лицензированных ракет большой дальности и систем ПВО, этот шаг обсуждался на саммите во французском Эвиане, а российская сторона ранее многократно указывала на затягивание конфликта из-за накачивания Украины западным оружием.

    Антониу Кошта заявил о официальном начале переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в ЕС.

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    Дроны ВСУ повредили частные строения и многоквартирный дом в Подмосковье
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