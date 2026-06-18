Tекст: Дарья Григоренко

Мирошник раскритиковал слова украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о непричастности Киева к удару по автобусу с детьми из Белоруссии. «Господин Лубинец, украинский омбудсмен, решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом тоже, конечно же, не имела», – заявил дипломат, передает ТАСС.

По его словам, Лубинец даже не упомянул о намерении провести расследование инцидента.

Представитель МИД обратил внимание на крайний цинизм подобных заявлений на фоне действий украинских военных. Представитель МИД РФ напомнил о предыдущих атаках украинских сил на гражданские объекты. В частности, он упомянул удар по рейсовому автобусу Подольск – Симферополь в Енакиеве ДНР, унесший жизни восьми человек, и атаку на колледж в Старобельске ЛНР, где погиб 21 человек.

По мнению Мирошника, украинскому омбудсмену следовало бы воздержаться от откровенной лжи, особенно учитывая его роль контактера между государствами по гуманитарным вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал западные страны соучастниками удара по автобусу с белорусскими детьми под Брянском.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова решительно осудила эту атаку украинских беспилотников.

В начале июня Родион Мирошник охарактеризовал удар по рейсовому автобусу в Енакиеве преднамеренным терактом.