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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

    17 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Bloomberg: Глава Евросовета Кошта пытается выйти на контакт с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки главы Европейского совета Антониу Кошты выйти на контакт с Москвой связаны с подготовкой возможных переговоров по Украине, сообщает Bloomberg.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, «один из ключевых советников Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ». При этом Bloomberg отмечает, что не располагает официальными подтверждениями из Брюсселя и Москвы.

    Агентство также утверждает, что на саммите Группы семи во Франции Париж, Лондон и Берлин убеждали президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию для продвижения переговоров по Украине. Публикация о дипломатической активности Кошты вышла накануне саммита ЕС, где ожидается обсуждение кандидата на роль представителя Евросоюза на переговорах с Москвой.

    Эта тема уже обострила разногласия между главой евродипломатии Каей Каллас и рядом европейских столиц. Каллас, по данным агентства, настаивает, что именно она должна представлять Евросоюз, однако многие ее оппоненты не согласны. Кандидатура Кошты на позицию переговорщика ЕС с Россией пока не рассматривалась, хотя полномочия главы Европейского совета включают обязанность представлять союз на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны «семерки» намерены наладить на Украине выпуск лицензированных ракет большой дальности и систем ПВО, этот шаг обсуждался на саммите во французском Эвиане, а российская сторона ранее многократно указывала на затягивание конфликта из-за накачивания Украины западным оружием.

    Антониу Кошта заявил о официальном начале переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в ЕС.

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    18 июня 2026, 06:14 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил об окружении ВСУ в Константиновке

    Военный эксперт Марочко сообщил об окружении ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВСУ оказались полностью заблокированы на территории Донецкой народной республики (ДНР), потеряв любые пути для безопасного отхода из населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за восточную часть Константиновки, то здесь украинские войска в полном окружении. Если за северо-восточную, то это оперативное окружение. Выйти из данного населенного пункта у украинских боевиков нет никакой возможности», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что шансов на безопасное передвижение внутри города у неприятеля не осталось.

    Ранее военный эксперт объяснил значение освобождение Кутузовки для ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР. ВС России освободили от боевиков ВСУ 96 зданий в Константиновке.



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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные государства расширили зону гибридной активности против России, перенеся подрывные действия с Балтийского моря на другие стратегические акватории, включая Атлантику, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    География подрывных действий западных стран расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан, передает ТАСС. Изначально подобная активность была сосредоточена преимущественно в акватории Балтийского моря.

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти шаги направлены на блокировку доступа России к важнейшим маршрутам.

    «Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации в большой степени опирается на беззастенчивые попытки ограничения доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей, прерывая таким образом поступление жизненно необходимых углеводородов в страны Глобального Юга и Востока», – подчеркнул дипломат.

    По словам замминистра, смещение фокуса усилий западных государств произошло после того, как российский Военно-морской флот принял меры по демонстрации флага на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о попытках НАТО ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    В начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула готовность Москвы защищать отечественные грузы любыми доступными инструментами.

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    18 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп попросит компании из США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

    «Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос», – заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите «Большой семерки» в Эвиане, Франция.

    При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами.

    «Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям», – передает его слова агентство Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп «настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования».

    США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

    США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, финансируемые Европой и Канадой в рамках скоординированного механизма НАТО под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут истощиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk.  Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия. Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном.


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    18 июня 2026, 11:02 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе

    Словакия отказала Украине в «коротком пути» в Евросоюз

    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава заблокирует любые попытки Киева обойти стандартные условия европейской интеграции и получить привилегии при вступлении в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, правительство Словакии не одобрит особый статус Киева в Европейском союзе. Премьер-министр Словакии подчеркнул необходимость выполнения стандартных требований для членства, передает РИА «Новости».

    «Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких коротких путей и исключений, никаких возможностей обойти стандартную процедуру вступления в Европейский союз», – заявил политик. Он добавил, что украинской стороне предстоит пройти долгий и сложный путь к интеграции.

    Различные идеи об ассоциированном членстве Украины не привлекают Братиславу, отметил словацкий лидер. По его оценке, в настоящий момент к полноправному участию в объединении готовы Сербия, Албания и Черногория.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу Берлина.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от киевских властей шагов к мирному урегулированию конфликта для получения этого статуса.

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    18 июня 2026, 07:03 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о лесных боях около Петро-Ивановки Харьковской области

    ВС России ведут лесные бои около Петро-Ивановки Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Харьковском направлении, где ведут бои в лесах около Петро-Ивановки.

    «На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров», – сообщили бойцы неофициальному Max-канал группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 400 метров. А стрелковые бои продолжаются в сёлах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на 19 участках до 700 метров. Продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах, около сёл Михайловка, Майское и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    В Черниговской области «Северяне» узнали об откупе в рядах ВСУ от фронта и покупке права отсидеться в тыловом районе.

    «За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен», – рассказали бойцы.

    Согласно данным сводки за прошедшие сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области. Подполье сообщило о том, как дезертиры ВСУ начали скупать паспорта погибших пенсионеров. Российские артиллеристы поразили 10 укреплений ВСУ в Сумской области.

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    17 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите G7 выразила заинтересованность поиском представителя ЕС для переговоров с Россией и обозначила свою позицию по данному вопросу, узнала британская The Guardian.

    Представитель Италии Джорджа Мелони на саммите G7 настаивает на назначении единого переговорщика ЕС по Украине, пишет The Guardian.

    Мелони говорит, что она предложит единого переговорщика ЕС по Украине, когда лидеры Евросоюза встретятся на саммите ЕС в Брюсселе в конце этой недели.

    Она говорит, что переговорщик должен быть выходцем из «страны среднего размера», а не из одной из крупнейших стран объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони ранее в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением своей кандидатуры переговорщика с Россией.


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    18 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями

    Ушаков: Европейцы на G7 накачивали Трампа неполезными идеями по Украине

    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» президента США Дональда Трампа деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков поделился своим мнением на полях саммита АСЕАН, передают «Вести». Он отметил, что во время недавней встречи лидеров «Большой семерки» значительное внимание уделялось украинской проблематике.

    «Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», – заявил Ушаков.

    Кроме того, помощник российского лидера уточнил, что после завершения саммита G7 представители Кремля еще не связывались с администрацией американского президента.

    Ранее украинская делегация на саммите G7 попыталась заручиться поддержкой президента США.

    Американский лидер предложил европейским союзникам сделку по обмену помощи Киеву на содействие в ситуации с Ираном.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил главу США о неспособности украинских властей изменить критическую ситуацию на поле боя.

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    18 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Марочко сообщил об экстренной эвакуации войск ВСУ из Краматорска

    Марочко: ВСУ приступили к экстренной эвакуации войск из Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные спешно перемещают личный состав ВСУ за пределы Краматорска, чтобы попытаться стабилизировать линию фронта на северо-западном направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, в Краматорске есть ряд заглубленных защищенных командных пунктов - они продолжают оставаться в городах, в том числе и в Краматорске. Но некоторые ПВД (пункт временной дислокации – прим. ВЗГЛЯД), которые там были, и ППД (пункт постоянной дислокации – прим ВЗГЛЯД) сейчас выведены за пределы города в более безопасные районы», – сказал он ТАСС.

    Ранее Министерство обороны сообщало об ускоренном выводе ВСУ важнейших предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Подобные действия украинских властей происходят на фоне успешного продвижения российских войск в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА. Украина начала эвакуацию жителей из 23 поселений Днепропетровской области. Местная администрация в начале июня приступила к принудительному вывозу жителей Славянска и Краматорска.


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    17 июня 2026, 15:18 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ: ЕС действует слишком медленно и неповоротливо

    Вадефуль призвал ЕС принимать внешнеполитические решения большинством голосов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам необходимо перейти к голосованию большинством для оперативного реагирования на глобальные вызовы и устранения экзистенциальных угроз безопасности, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

    Необходимость реформирования подходов к внешней политике назвал критически важной задачей министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его мнению, текущая система работы объединения требует серьезного пересмотра, передает РИА «Новости».

    «Европа может принимать решения о безопасности только совместно..., но будем честны: на европейском уровне мы часто действуем слишком медленно и слишком неповоротливо», – заявил политик во время выступления на немецко-польском форуме. Он подчеркнул, что главной причиной задержек выступает устаревший принцип единогласия.

    Дипломат добавил, что в вопросах войны и мира промедление недопустимо. Вадефуль предложил двигаться вперед меньшими группами государств там, где все 27 участников объединения не могут прийти к компромиссу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Германии Йоханн Вадефуль представил программу перехода Евросоюза к принятию решений квалифицированным большинством голосов.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил намерение добиться прекращения процедуры лишения его страны права голоса.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила отменить принцип единогласия по вопросам безопасности.

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    17 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Ростех показал новые многоцелевые дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Ростех представил разведывательные дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке безопасности в Белоруссии презентовали передовые разведывательные беспилотники Falcon и Lightning 13, способные автономно преодолевать до 180 километров и оперативно оценивать обстановку в зоне бедствия.

    Российская госкорпорация привезла на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026» две новейшие разработки в сфере беспилотной авиации, передает пресс-служба Ростеха.

    Оба аппарата способны выполнять сложные задачи по мониторингу местности и быстро оценивать обстановку в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Многоцелевая платформа Falcon с X-образным крылом способна преодолевать до 180 километров со скоростью 120 км/ч. Дрон несет пять килограммов полезной нагрузки, умеет летать автономно и распознает объекты с помощью оптико-электронной системы. Вторая модель, самолетный беспилотник Lightning 13 на электродвигателях, поднимает 13 килограммов груза и работает на дистанции до 50 километров.

    «Сегодня предприятия корпорации выпускают серийно уже более двух десятков типов дронов различного назначения – гражданского, двойного и военного», – заявили разработчики.

    Представители компании добавили, что большинство аппаратов доказали свою эффективность в реальных миссиях. Сейчас инженеры активно внедряют нейросетевые технологии и расширяют мощности для массового выпуска техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» госкорпорация «Ростех» представила макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью

    В феврале компания показала восемь новых типов дронов различного назначения для зоны спецоперации.

    В прошлом году холдинг продемонстрировал систему радиоэлектронного противодействия аппаратам на международной выставке в Минске.

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    17 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Европарламент одобрил создание внешних центров депортации мигрантов

    Европарламент поддержал закон о центрах депортации мигрантов в третьих странах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе депутаты Европарламента утвердили изменения миграционного законодательства, открывающие путь к созданию центров депортации мигрантов в государствах за пределами Евросоюза.

    Решение Европарламента по миграционному пакету позволило ЕС приступить к созданию центров для депортации мигрантов в третьих странах, передает РИА «Новости». За изменения в миграционном законодательстве проголосовали 418 депутатов, 218 высказались против, еще 30 парламентариев воздержались, следует из трансляции голосования, которую вел корреспондент агентства.

    Документ изменяет действующие правила и открывает правовую возможность создавать в третьих странах специальные центры, предназначенные для депортации мигрантов за пределы Евросоюза.

    Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявлял, что в текущем году ожидает заключения соглашений с государствами вне Евросоюза по организации таких центров. По его словам, они будут предназначены для мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в интеграционном объединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз задумал открыть в странах Азии и Африки лагеря для депортации мигрантов.

    Ранее Центрально-Африканская Республика договорилась принимать мигрантов, высылаемых Вашингтоном из страны.

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    17 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Мирошник назвал Запад соучастником атаки на детей из Белоруссии под Брянском

    Tекст: Денис Тельманов

    Удар украинских военных по автобусу с белорусской юношеской командой в приграничном регионе преследовал политические цели по дестабилизации внутренней обстановки, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области произошел при прямом попустительстве западных государств, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Естественно, это имеет политическую цель – воздействие на руководство и России, и Белоруссии, воздействие на внутриполитическую атмосферу, которую в данном случае Украина пытается всячески раскачивать», – приводит его слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что подобные трагедии становятся возможными исключительно из-за позиции западных стран. По его словам, они диктуют свои условия на международных переговорных площадках и намеренно игнорируют преступления Киева. Мирошник добавил, что Запад выступает соучастником, предоставляя финансирование и поставляя вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленный удар по юным спортсменам очередным актом террора украинского режима против мирного населения.

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    18 июня 2026, 04:19 • Новости дня
    Марочко объяснил значение освобождение Кутузовки для ВС России

    Марочко: Освобождение Кутузовки открыло фронт для наступления

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие под контроль населенного пункта Кутузовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволило российским подразделениям развернуть фронт шириной 7 км для дальнейшего продвижения, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «После освобождения Нового Донбасса пришла очень серьезная новость об освобождении Кутузовки. Сейчас могу отметить, что мы заняли ключевые рубежи для того, чтобы продвигаться в западном направлении на участке шириной более 7 км», – заявил он ТАСС.

    Министерство обороны России 17 июня проинформировало о том, что военнослужащие группировки войск «Центр» успешно выбили противника из Кутузовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР. ВС России освободили от боевиков ВСУ 96 зданий в Константиновке.


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    18 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Рютте подтвердил «немедленное» сокращение войск США в Европе

    Генсек НАТО Рютте заявил о начале оперативного вывода войск США из Европы

    Tекст: Вера Басилая

    США приступают к быстрому уменьшению своего военного присутствия в Европе ради перераспределения ресурсов на другие стратегические направления, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Американская сторона начинает процесс вывода части своих военнослужащих с территории европейских государств, передает ТАСС.

    Комментируя ситуацию перед встречей министров обороны альянса, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил скорые изменения в составе контингента.

    «Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО – это инструмент планирования», – заявил руководитель военно-политического блока журналистам.

    Он пояснил, что в организации заранее знали о грядущих планах Вашингтона. Американскому руководству необходимо действовать на многих театрах и избегать распыления сил, поэтому сокращение участия в европейской конфигурации войск альянса произойдет незамедлительно.

    При этом Рютте выразил уверенность в поддержке союзников в случае реального вооруженного конфликта. По его словам, при задействовании пятой статьи договора все страны НАТО, включая Соединенные Штаты, сделают максимум возможного для успешного ведения боевых действий.

    Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич анонсировал вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    До этого Вашингтон обещал сохранить основные боевые подразделения на континенте.

    При этом командование НАТО исключило угрозу безопасности региона из-за сокращения американского контингента.

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