Путин предложил участникам саммита АСЕАН обсудить любые интересующие вопросы

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия – АСЕАН в Казани выразил надежду на плодотворную работу и конструктивный обмен мнениями, передает РИА «Новости».

Глава государства открыл пленарное заседание саммита Россия – АСЕАН, в котором принимают участие руководители всех прибывших в Татарстан делегаций ассоциации.

«Сегодня мы работаем по следующей повестке дня: обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, оценка итогов российско-асеановского взаимодействия за 35 лет, дальнейшее направление, цели и задачи стратегического партнерства в России и Ассоциации», – сказал Путин в ходе заседания.

«Естественно, в ходе обсуждения могут быть затронуты и другие вопросы – любые, уважаемые господа, которые вы посчитаете целесообразными, поднять для обсуждения», – подчеркнул президент России.

Президент выразил надежду на плодотворную работу и традиционно конструктивный обмен мнениями.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. На полях мероприятия также открылся Деловой форум Россия – АСЕАН.

Перед началом пленарного заседания участники саммита сделали совместную фотографию.

Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал подписание четырех совместных документов.

В рамках мероприятия Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи.