Президент Филиппин призвал наращивать сотрудничество с Россией в сфере мира

В «Единой России» предложили заменять штрафы предупреждениями

Tекст: Вера Басилая

«Единая Россия» считает необходимым снизить количество избыточных требований к предпринимателям и гражданам. По словам Владимира Якушева, в современной практике применения законов наблюдается немало перегибов, следует из сообщения на сайте «Единой России».

«Территориальные органы Росстата, к примеру, порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных даже в случае, если такое совершено впервые. Мы обращаемся в Росстат, чтобы всем территориальным органам было рекомендовано отказаться от подобной практики. Тем более, что закон это не требует», – подчеркнул Якушев.

Секретарь Генсовета партии уверен, что наказывать людей за мелкие проступки бессмысленно. Он пояснил, что такие взыскания почти не пополняют бюджет, зато создают гражданам лишние проблемы. При этом государственные затраты на суды часто превышают суммы самих штрафов.

Якушев добавил, что властям следует сосредоточиться на поддержке граждан. Государство должно создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, чтобы люди занимались своим делом, а не тратили время на судебные тяжбы.

Ранее партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о сохранении порога НДС для малого бизнеса.

До этого депутаты одобрили в первом чтении отмену штрафов за неподачу нулевых налоговых деклараций.

Весной политическое объединение пообещало блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости.