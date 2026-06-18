Президент Филиппин призвал наращивать сотрудничество с Россией в сфере мира

Фердинанд Маркос-младший в ходе пленарного заседания саммита Россия-АСЕАН выразил признательность за организацию мероприятия. Он также акцентировал внимание на необходимости совместной работы в области безопасности, передает РИА «Новости».
«Нам необходимо наращивать сотрудничество в сфере мира, безопасности, чтобы наши совместные усилия содействовали миру, безопасности. Соответственно, своевременно отвечали всем угрозам», – заявил филиппинский лидер.
Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. На полях мероприятия также открылся Деловой форум. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году и в настоящее время объединяет 11 стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани.
На полях мероприятия российский лидер провел двустороннюю встречу с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом – младшим.
Глава Филиппин пригласил главу российского государства на предстоящую встречу государств Юго-Восточной Азии в Маниле.