Глава МИД ПМР заявил о попытках Кишинева сорвать миротворческую операцию

Глава МИД ПМР Игнатьев: Кишинев пытается саботировать миротворческую операцию

Tекст: Дарья Григоренко

Игнатьев подчеркнул, что безопасность в регионе обеспечивается согласно мирному договору 1992 года. При этом Кишинев добивается замены военных на гражданских наблюдателей, передает РИА «Новости».

«Молдавия участвует в механизме миротворческой операции, является подписантом базового соглашения о принципах мирного урегулирования 1992 года, и, конечно, действуют три миротворческих контингента, включая молдавский. Конечно, существуют сложности: Кишинёв пытается саботировать, создавать проблемы, заниматься провокациями, но в целом ситуация в зоне безопасности контролируемая», – рассказал Игнатьев.

Дипломат добавил, что конфликт можно разрешить только путем всеобъемлющего урегулирования отношений. Он также обратил внимание на попытки Молдавии привлечь европейскую сторону к требованиям о выводе сил, назвав такой подход инфантильным.

Сейчас мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Совместные силы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах на ключевых участках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

Президент республики Майя Санду допустила возвращение к диалогу только при условии ухода российской армии.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев категорически отверг любые идеи по изменению существующего миротворческого механизма.