  • Новость часаКремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Центробанки возвращают золотые слитки на родину
    На подлете к Москве сбили 194 беспилотника
    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию
    Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе
    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области
    Собянин: Несколько дронов долетели до Московского НПЗ
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    Внешний долг России рекордно сократился
    18 июня 2026, 10:43 • Новости дня

    Глава МИД ПМР заявил о попытках Кишинева сорвать миротворческую операцию

    Глава МИД ПМР Игнатьев: Кишинев пытается саботировать миротворческую операцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавские власти намеренно создают препятствия для работы совместного контингента на берегах Днестра, требуя вывода российских войск и изменения формата присутствия, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

    Игнатьев подчеркнул, что безопасность в регионе обеспечивается согласно мирному договору 1992 года. При этом Кишинев добивается замены военных на гражданских наблюдателей, передает РИА «Новости».

    «Молдавия участвует в механизме миротворческой операции, является подписантом базового соглашения о принципах мирного урегулирования 1992 года, и, конечно, действуют три миротворческих контингента, включая молдавский. Конечно, существуют сложности: Кишинёв пытается саботировать, создавать проблемы, заниматься провокациями, но в целом ситуация в зоне безопасности контролируемая», – рассказал Игнатьев.

    Дипломат добавил, что конфликт можно разрешить только путем всеобъемлющего урегулирования отношений. Он также обратил внимание на попытки Молдавии привлечь европейскую сторону к требованиям о выводе сил, назвав такой подход инфантильным.

    Сейчас мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Совместные силы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах на ключевых участках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

    Президент республики Майя Санду допустила возвращение к диалогу только при условии ухода российской армии.

    Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев категорически отверг любые идеи по изменению существующего миротворческого механизма.

    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

    Комментарии (3)
    17 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

    О смерти выдающегося деятеля отечественной космонавтики сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, передает ТАСС. Власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

    «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, почетного гражданина города Пензы Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    17 июня 2026, 22:37 • Новости дня
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с резким осуждением ударов по мирному населению после атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

    «Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, в результате чего, по имеющимся данным, один человек погиб, а несколько других получили ранения», – заявил он ТАСС.

    Дюжаррик подчеркнул, что организация осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданские объекты вне зависимости от места их совершения.

    Он добавил, что подобные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

    Комментарии (14)
    17 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные государства расширили зону гибридной активности против России, перенеся подрывные действия с Балтийского моря на другие стратегические акватории, включая Атлантику, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    География подрывных действий западных стран расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан, передает ТАСС. Изначально подобная активность была сосредоточена преимущественно в акватории Балтийского моря.

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти шаги направлены на блокировку доступа России к важнейшим маршрутам.

    «Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации в большой степени опирается на беззастенчивые попытки ограничения доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей, прерывая таким образом поступление жизненно необходимых углеводородов в страны Глобального Юга и Востока», – подчеркнул дипломат.

    По словам замминистра, смещение фокуса усилий западных государств произошло после того, как российский Военно-морской флот принял меры по демонстрации флага на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о попытках НАТО ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    В начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула готовность Москвы защищать отечественные грузы любыми доступными инструментами.

    Комментарии (8)
    18 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Внешний долг России рекордно сократился

    Внешний долг России сократился на рекордные 4,2 млрд долларов

    Внешний долг России рекордно сократился
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Задолженность России перед иностранными кредиторами снизилась беспрецедентными темпами, достигнув исторического минимума за последние 15 лет, следует из данных Минфина.

    В апреле текущего года внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд долларов. Это максимальное снижение за все время ведения соответствующей статистики, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.

    В конце апреля объем российского госдолга перед нерезидентами составил 58,9 млрд долларов против 61,1 млрд долларов по итогам марта. Предыдущий рекорд по темпам сокращения задолженности был зафиксирован в июле 2018 года, когда показатель упал на 3,6 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. Минфин России в мае выплатил купон по евробондам.


    Комментарии (14)
    18 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии

    Посол Озеров: На молдавском аэродроме Маркулешты садятся самолеты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военно-транспортные самолеты регулярно садятся на модернизируемом аэродроме Маркулешты в Молдавии, что вызывает серьезные вопросы к нейтральному статусу республики, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

    На молдавском аэродроме Маркулешты фиксируются посадки самолетов Вооруженных сил Украины, рассказал посол России в Кишиневе Олег Озеров, передает РИА «Новости».

    «Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут», – отметил дипломат.

    Посол подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает особые вопросы к руководству Молдавии. В первую очередь они касаются соблюдения властями республики собственного конституционного статуса нейтрального государства, пояснил Озеров.

    В прошлом году Молдавия разместила на военном аэродроме Маркулешты украинские военно-транспортные самолеты.

    Эксперты предупредили о серьезных рисках для республики из-за присутствия иностранной авиации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова допустила превращение страны в логистическую базу ВСУ.

    Комментарии (7)
    18 июня 2026, 00:24 • Новости дня
    Президент Бразилии заметил на саммите G7 усталость спонсоров Киева от конфликта

    Президент Бразилии да Силва заявил об усталости спонсоров Киева от конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Иностранные союзники испытывают сильное утомление от финансовой поддержки Киева и активно ищут пути скорейшего мирного урегулирования текущего противостояния с Россией, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после саммита G7 во Франции.

    «Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали. Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости», – приводит слова бразильского президента ТАСС.

    По словам главы да Силвы, в ходе прошедшего саммита он впервые заметил реальное стремление западных стран положить конец украинскому конфликту.

    Он добавил, что по-прежнему видит возможности для оказания помощи и намерен продолжать содействовать достижению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине. В феврале 2026 года сообщалось, что бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части.

    При этом по итогам саммита лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России и поставлять Украине средства ПВО и другое вооружение.


    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    Росатом сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН

    Лихачев сообщил о планах Росатома построить десятки энергоблоков в странах АСЕАН

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская госкорпорация «Росатом» намерена возвести множество малых атомных станций, а также несколько крупных объектов мегаваттного класса в государствах Юго-Восточной Азии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отечественные атомщики договорились о масштабном сотрудничестве с зарубежными партнерами, передает ТАСС. Речь идет о создании множества реакторов малой мощности и как минимум пяти-семи крупных станций-миллионников.

    «Все определяется, конечно же, заказчиком и его потребностями в электроэнергии. Если мы возьмем даже половину из 11 стран АСЕАН, с которыми у нас заключены межправительственные соглашения и есть базовые договоренности о форматах, то это, без всякого преувеличения, – десятки малых энергоблоков и, я думаю, что не меньше пяти-семи возможных энергоблоков уже мегаваттного класса, блоков-миллионников», – пояснил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани открылся бизнес-форум Россия – АСЕАН.

    В марте Москва и Ханой подписали межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции на вьетнамской территории.

    До этого госкорпорация «Росатом» предложила этой республике проекты наземных и плавучих станций малой мощности.

    Комментарии (8)
    17 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    В Центральной России ограничили полеты малой авиации

    Росавиация: В Центральной России ограничили полеты малой авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный центр Единой системы организации воздушного движения по представлению Минобороны ограничил полеты малой авиации.

    Мера затрагивает ряд регионов Центральной России и касается легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5,2 километра, сообщается в канале Росавиации в Max.

    «По представлению Минобороны, Главный центр единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», – говорится в сообщении ведомства.

    Временный режим начнет действовать с 20 июня 2026 года. Ограничения сохранятся до особого уведомления.

    Ранее Министерство обороны России направило представление о введении особого режима полетов в Московской воздушной зоне.

    Ассоциация владельцев воздушных судов анонсировала полный запрет на перемещение легких самолетов на высотах до 5100 метров.

    Несколькими днями ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Сочи, Саратова и Краснодара.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ

    Силы ПВО на подлете к Москве уничтожили 43 дрона ВСУ

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале, что с начала суток силами ПВО на подлете к городу было уничтожено 43 дрона ВСУ.

    «Сорок три БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод» и о том, что часть дронов долетела до Московского НПЗ.

    В ночь на четверг три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод»

    Собянин: На территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации силами ПВО еще 11 дронов ВСУ, кроме того, на территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых БПЛА.

    «На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», – сообщил мэр.

    По словам Собянина, ПВО Минобороны продолжает отражать атаку дронов ВСУ на Москву.

    В частности, уничтожены еще пять БПЛА, а до этого он сообщал, что была отражена атака ещё шести беспилотников. 

    До этого Собянин писал, что на пути к Москве силами ПВО уничтожено семь БПЛА, а ранее – о 15 ликвидированных дронах ВСУ. Всего с начала суток силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ на подлете к городу.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 07:03 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о лесных боях около Петро-Ивановки Харьковской области

    ВС России ведут лесные бои около Петро-Ивановки Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Харьковском направлении, где ведут бои в лесах около Петро-Ивановки.

    «На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров», – сообщили бойцы неофициальному Max-канал группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 400 метров. А стрелковые бои продолжаются в сёлах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на 19 участках до 700 метров. Продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах, около сёл Михайловка, Майское и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    В Черниговской области «Северяне» узнали об откупе в рядах ВСУ от фронта и покупке права отсидеться в тыловом районе.

    «За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен», – рассказали бойцы.

    Согласно данным сводки за прошедшие сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области. Подполье сообщило о том, как дезертиры ВСУ начали скупать паспорта погибших пенсионеров. Российские артиллеристы поразили 10 укреплений ВСУ в Сумской области.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 16:46 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автобус в Брянской области пострадали восемь человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу в Брянской области травмы получили восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.

    Ходжаев сообщил, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Брянской области, передает ТАСС.

    «На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области», – заявил глава ведомства журналистам.

    Напомним, при ударе по этому автобусу погибла сопровождавшая детей женщина.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    На этой же трассе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с беременной женщиной.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    @ max.ru/evkovalchuk

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Минск потребовал от Киева объяснений после атаки в Брянской области.

    «Противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его мнению, преступления Украины лишь подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции. «Если сейчас не выжечь каленым железом украинский нацизм, он будет распространяться, как раковая опухоль», – подчеркнул собеседник. Парламентарий допустил, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии мог быть неслучайным. «Я думаю, это может быть провокация», – считает Джабаров.

    Он считает, что Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма. «Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты», – подчеркнул парламентарий.

    Военкор Александр Коц, проанализировав фотографии с места происшествия, предположил, что противник атаковал автобус осколочным сбросом с дрона самолетного типа. «В зоне СВО такие сбросы используются для уничтожения живой силы. Против военной техники они малоэффективны. Но при применении по гражданскому транспорту могут наделать бед. Что косвенно подтверждает: удар по автобусу был намеренным», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Дети ехали на отдых в Геленджик. По словам Ковальчука, в результате целенаправленной атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.

    Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, добавил он. «Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», – написал врио губернатора в своем канале в мессенджере Мах.

    Возбуждено уголовное дело о теракте. Как уточнили в СКР, ЧП случилось на трассе А240. «В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель – Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов», – отметили в ведомстве. Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело о теракте. «Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из СК РФ», – отметил председатель Константин Бычек.

    МИД Белоруссии осудил атаку Украины. «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – сказал пресс-секретарь белорусского ведомства Руслан Варанков. В министерстве потребовали от Киева исчерпывающих объяснений по инциденту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ на автобус очередным терактом киевского режима. «Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей», – сказала она РИА «Новости».

    Примечательно, что атака ВСУ произошла на следующий день после того, Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому «быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии. Белорусский лидер также подчеркнул, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит». Отметим, в Киеве ранее активизировалась антибелорусская риторика. Зеленский заявлял о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дроны ВСУ повредили частные строения и многоквартирный дом в Подмосковье
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии
    Туск сообщил о задержании убийцы российского художника в Польше
    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания
    Роспотребнадзор остановил рост ожирения у учеников начальной школы
    Шурыгиной запретили пользоваться интернетом под домашним арестом