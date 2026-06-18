Путин: АСЕАН выдержала испытание временем

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов», – цитирует президента РИА «Новости».

Он добавил, что в повестке дня саммита 18 июня участники обмениваются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

АСЕАН была создана в 1967 году. В нее включены Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Накануне президент России прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН. Вечером глава государства дал официальный старт юбилейному мероприятию.