Tекст: Вера Басилая

Ибрагим разместил фотографии с торжественного приема для участников саммита Россия – АСЕАН в Instagram* (принадлежит экстремистской корпорации Meta*), передает ТАСС.

В качестве музыкального сопровождения была выбрана песня «Подмосковные вечера» композитора Василия Соловьева-Седого на слова Михаила Матусовского. На кадрах запечатлено выступление президента России Владимира Путина и присутствующие члены делегаций государств Юго-Восточной Азии.

«Это мероприятие не только продемонстрировало богатую историю и культурное наследие России <…>, но и стало важной платформой для укрепления дружеских отношений и обмена мнениями с присутствующими лидерами», – отметил глава малайзийского правительства.

Текущий саммит является юбилейным и посвящен 35-летию отношений Российской Федерации с объединением. Ранее Москва уже принимала подобную встречу, когда в 2016 году в Сочи состоялось мероприятие в честь 25-летия сотрудничества. В состав АСЕАН входят 11 стран, среди которых Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Сингапур и Филиппины.

Президент России Владимир Путин произнес речь на торжественном приеме в честь глав делегаций саммита.

После приема и концерта Путин лично попрощался с каждым зарубежным гостем.