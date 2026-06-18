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    18 июня 2026, 10:37 • Новости дня

    Путин и лидеры АСЕАН сделали совместное фото перед началом заседания саммита

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин и главы зарубежных делегаций-участников саммита Россия – АСЕАН сделали совместную фотографию перед началом пленарного заседания в Казани.

    Мероприятие открыли российский лидер и президент Филиппин Фердинанд Маркос в качестве сопредседателей, передает РИА «Новости».

    Участники саммита планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам и обсудить развитие стратегического партнерства. По итогам заседания ожидается подписание четырех согласованных документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий на 2026-2030 годы.

    Второе заседание пройдет в формате рабочего завтрака и будет посвящено интеграционным процессам в Евразии. Также запланировано выступление главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина об итогах Делового форума. После этого Путин продолжит серию двусторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    Российский лидер провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал подписание четырех совместных документов по итогам мероприятия.

    17 июня 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился принять экстренные меры для спасения раненых после удара украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

    Президент России связался по телефону с главой Минздрава Михаилом Мурашко, поручив ему незамедлительно организовать помощь жертвам удара украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

    «Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    На помощь пострадавшим пассажирам отправились три бригады белорусских медиков.

    На этой же трассе вражеский дрон ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    17 июня 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН в Казани пожелал здоровья главам делегаций и процветания странам-участницам юбилейного саммита.

    Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН выступил с тостом за дальнейшее укрепление взаимодействия, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Казани.

    «Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита», – заявил глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    На полях мероприятия российский лидер встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества с АСЕАН в области энергетической безопасности.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    17 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин посетил храм и мечеть в казанском Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин посетил православный храм и мечеть.

    Глава государства осмотрел религиозные святыни, расположенные на территории казанского Кремля, передает РИА «Новости». Во время визита российский лидер уделил время общению с верующими.

    «Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня в столице Татарстана. Мероприятие организовано на полях одноименного саммита, объединяющего представителей бизнеса и власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства с зарубежными лидерами.

    Российский лидер отметил широкие перспективы сотрудничества стран в области энергетической и продовольственной безопасности.

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    17 июня 2026, 22:17 • Новости дня
    Путин проводил зарубежных гостей после приема на саммите Россия-АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    Президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым зарубежным гостем после концерта в новом здании театра Камала в Казани. Он проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. По завершении короткой концертной программы Путин пожал руку каждому участнику. Он на английском языке попрощался с гостями до следующего дня, когда запланированы основные события саммита. В ответ представители делегаций выразили благодарность за организованный вечер и выступления артистов.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня на полях одноименного саммита в столице Татарстана. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд и другие страны. Участники встречи планируют обсудить актуальные международные проблемы и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    Путин произнес речь на торжественном приеме.

    Владимир Путин выступил с тостом за дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

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    17 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Султан Брунея восхитился красотой Казани

    Султан Брунея Хассанал Болкиах назвал Казань красивым городом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным лидер Брунея Хассанал Болкиах отметил привлекательность столицы Татарстана и тепло вспомнил прошлый визит в Россию.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразил восхищение столицей Татарстана, передает ТАСС.

    «С моего предыдущего визита в Россию прошло более 10 лет, но я все еще с теплотой вспоминаю об этом визите. Я очень рад снова оказаться в России – в красивом городе Казани», – отметил глава государства.

    Политик подчеркнул, что впервые посещает Татарстан. Он высоко оценил возможность встретиться с российским лидером, напомнив, что предыдущие контакты всегда отличались теплой атмосферой. Глава государства выразил надежду на плодотворное обсуждение в рамках саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера с иностранными коллегами.

    В рамках мероприятия глава государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

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    17 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН, сообщила пресс-служба главы российского государства.

    Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита в столице Татарстана. Мероприятие объединяет представителей стран Юго-Восточной Азии и российского бизнеса для обсуждения перспектив сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году. В настоящее время организация включает 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН.

    В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства.

    Утром на инновационной площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева начал работу профильный бизнес-форум.

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    17 июня 2026, 18:00 • Новости дня
    Президент Филиппин пригласил Путина на саммит АСЕАН в Маниле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Филиппин Фердинанд Маркос – младший предложил президенту России Владимиру Путину посетить предстоящую встречу государств Юго-Восточной Азии.

    «Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года», – заявил политик во время двусторонних переговоров, передает РИА «Новости».

    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии существует с 1967 года. Сегодня в эту международную организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Напомним, Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    На полях мероприятия российский лидер встретился с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом – младшим.

    Ранее руководство азиатской республики направило главе российского государства официальное письмо с предложением посетить осенние международные мероприятия в Маниле.

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    17 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой МИД Турции в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На полях казанского саммита Россия–АСЕАН президент Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, обсудив инициативу Анкары по продолжению переговоров по Украине.

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Переговоры прошли в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, где ранее состоялась церемония официальной встречи глав делегаций предстоящего саммита.

    Турецкий министр иностранных дел прибыл в Россию на два дня, с 16 по 17 июня 2026 года, по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Фидан сам запросил встречу с российским лидером, и просьба была удовлетворена.

    До беседы с Путиным Фидан провел переговоры с Лавровым, заявив о готовности Турции и далее организовывать переговоры между Россией и Украиной, считая приоритетом возвращение к дипломатии. Он также дал понять, что Анкара не одобряет удары по гражданским. Кроме того, Фидан встретился с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, обсуждая, в частности, совместную работу по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите в Казани президент РФ Владимир Путин заявил о взаимном стремлении России и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

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    17 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин провел встречу с президентом Филиппин в Казани

    Путин провел встречу с президентом Филиппин Маркосом-младшим в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в Казани встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Это первый из множества двусторонних контактов, запланированных у российского лидера на полях саммита РФ – АСЕАН в Казани, передает ТАСС.

    Филиппинский лидер впервые посещает Россию с официальным визитом. В текущем году Филиппины возглавляют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поэтому Путин и Маркос-младший совместно председательствуют на саммите.

    Согласно материалам Кремля, Филиппины являются важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Манила активно развивают торгово-экономические и гуманитарные связи, а также заинтересованы в расширении туристических обменов. В настоящее время для россиян на Филиппинах действует безвизовый режим сроком на 30 дней.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера на полях саммита АСЕАН.

    В мае главы внешнеполитических ведомств России и Филиппин обсудили подготовку к этому мероприятию.

    В среду Путин прибыл в столицу Татарстана для участия в форуме.

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    17 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Путин дал официальный старт юбилейному саммиту Россия – АСЕАН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин произнес речь на торжественном приеме от имени президента в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия – АСЕАН в Казани.

    Это мероприятие знаменует официальный старт юбилейной встречи в подобном формате, передает ТАСС.

    После официального приветствия участников саммита организаторы предложили гостям небольшую концертную программу. Затем последовал непосредственно торжественный прием.

    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии объединяет 11 стран. В состав организации входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Ранее Путин прибыл в Казань для работы на саммите.

    В преддверии мероприятия Кремль анонсировал проведение главой государства отдельных двусторонних встреч.

    Утром на инновационной площадке казанского ИТ-парка открылся бизнес-форум Россия – АСЕАН.

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    17 июня 2026, 18:41 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота с Брунеем до миллиарда долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Объем взаимной торговли между Россией и Брунеем демонстрирует положительную динамику и приблизился к отметке в 1 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом на полях саммита РФ – АСЕАН в Казани, передает ТАСС. В ходе беседы российский лидер отметил значительные успехи в развитии двусторонних экономических отношений.

    «В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, и последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли, и кооперации в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике. Товарооборот демонстрирует положительную динамику и приблизился к миллиардной отметке», – сказал глава государства.

    Россия и Бруней продолжают укреплять взаимодействие в различных сферах. Особое внимание уделяется энергетическому сектору, который остается ключевым направлением кооперации двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал проведение главой государства отдельных двусторонних встреч.

    Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о достижении товарооборота с государствами Юго-Восточной Азии отметки в 21 млрд долларов.

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    17 июня 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин назвал символичным совпадение национальных праздников России и Филиппин

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин указал на приятное совпадение дат национальных праздников России и Филиппин во время двусторонних переговоров на полях юбилейного саммита в Казани.

    Глава государства провел переговоры с Фердинандом Маркосом-младшим в Казани, передают РИА «Новости». Встреча состоялась на полях саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.

    «Хотел бы еще раз поздравить Вас, уважаемый господин президент, и весь филиппинский народ с прошедшим 12 июня Днем независимости. Символично, что мы в России также 12 июня отмечаем наш национальный праздник – День России. Приятное совпадение», – сказал Владимир Путин.

    Президент также напомнил о 50-летии установления дипломатических отношений между странами. Он подчеркнул важность исторического визита Фердинанда Маркоса-старшего в Москву в 1976 году. По словам российского лидера, проявленный тогда прагматичный подход к международным связям остается востребованным и сегодня.

    Юбилейный саммит проходит с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году и сейчас объединяет 11 стран. Участники форума планируют обсудить углубление двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал проведение главой государства отдельных двусторонних встреч.

    В мае главы внешнеполитических ведомств России и Филиппин обсудили подготовку к этому масштабному мероприятию.

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    17 июня 2026, 19:33 • Новости дня
    Путин заявил о курсе на комплексное развитие связей с Брунеем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Казани президент России Владимир Путин подтвердил нацеленность на углубление сотрудничества с Брунеем, отметив особые перспективы туризма и гуманитарных контактов.

    Российский президент на встрече с султаном Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом заявил о нацеленности Москвы на всестороннее укрепление двусторонних связей, передает ТАСС.

    «Ваше величество, мы настроены на комплексное развитие отношений с Брунеем на основе принципов равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства отдельно указал на значительные возможности для расширения сотрудничества в сфере туризма и гуманитарных обменов между Россией и Брунеем. По его словам, развитию таких контактов помогает наличие двухнедельного безвизового режима между двумя странами.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите «Россия – АСЕАН». Мероприятие объединяет представителей стран Юго-Восточной Азии и российского бизнеса для обсуждения перспектив сотрудничества.

    Юбилейный саммит в честь 35-летия отношений между Россией и АСЕАН проходит с 17 по 19 июня. На полях бизнес-форума российский президент проведет ряд двусторонних встреч.

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    17 июня 2026, 20:09 • Новости дня
    Путин заявил о новом уровне партнерства России и стран АСЕАН

    Путин подчеркнул курс России и АСЕАН на расширение сотрудничества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите в Казани президент России Владимир Путин указал на взаимное стремление РФ и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

    Выступая в Казани на саммите «Россия – АСЕАН», президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии стремятся вывести сотрудничество на более продвинутый уровень, передает ТАСС. По его словам, курс на укрепление партнерства остается неизменным.

    «Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемирно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что контакты охватывают как политические и экономические направления, так и культурное и гуманитарное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин открыл юбилейный саммит Россия – АСЕАН в Казани.

    Министр экономразвития Максим Решетников заявил о рекордном росте товарооборота России и стран АСЕАН.

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