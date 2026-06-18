Путин и лидеры АСЕАН сделали совместное фото перед началом заседания саммита

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие открыли российский лидер и президент Филиппин Фердинанд Маркос в качестве сопредседателей, передает РИА «Новости».

Участники саммита планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам и обсудить развитие стратегического партнерства. По итогам заседания ожидается подписание четырех согласованных документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий на 2026-2030 годы.

Второе заседание пройдет в формате рабочего завтрака и будет посвящено интеграционным процессам в Евразии. Также запланировано выступление главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина об итогах Делового форума. После этого Путин продолжит серию двусторонних встреч.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

Российский лидер провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал подписание четырех совместных документов по итогам мероприятия.